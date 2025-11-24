Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khu đất "vàng" hơn 50 ha giáp sông Đồng Nai được định giá khởi điểm là hơn 9.300 tỉ đồng, dự kiến sẽ đấu giá trong tháng 12 tới.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai) đã ra thông báo bán đấu giá đối với khu đất 51,6 ha ở Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 (phường Trấn Biên, Đồng Nai) để xây dựng thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 23.000 tỉ đồng.

Khu đất "vàng" hơn 50 ha có giá khởi điểm là 9.363 tỉ đồng

Hình ảnh khu đất hơn 50 ha cặp sông Đồng Nai sắp đấu giá- Ảnh 1.

Đây là khu đất đầu tiên nằm trong Đề án chuyển đổi công năng Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ được Đồng Nai ưu tiên giải phóng mặt bằng để đưa ra đấu giá trong năm 2025.

Hình ảnh khu đất hơn 50 ha cặp sông Đồng Nai sắp đấu giá- Ảnh 2.

Khu đất này nằm ngay nút giao thông ngã ba Vũng Tàu, một mặt chạy song song với Quốc lộ 1, mặt kia đối diện tiếp giáp sông Đồng Nai, bên cạnh là đường Lê Văn Duyệt chạy từ ngã ba Vũng Tàu đến cầu An Hảo.

Hình ảnh khu đất hơn 50 ha cặp sông Đồng Nai sắp đấu giá- Ảnh 3.

Đồng Nai chỉ đấu giá diện tích gần 21,5 ha, bao gồm: Đất ở, thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa.

Hình ảnh khu đất hơn 50 ha cặp sông Đồng Nai sắp đấu giá- Ảnh 4.

Diện tích còn lại hơn 30 ha không đấu giá gồm: Đất giao thông, đất mặt nước, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng kỹ thuật và 2 công trình được giữ lại khi chuyển đổi công năng Khu Công nghiệp Biên Hòa 1.

Hình ảnh khu đất hơn 50 ha cặp sông Đồng Nai sắp đấu giá- Ảnh 5.

Khu đất 51,6 ha này nằm liền kề khu đất dự kiến xây dựng Trung tâm Chính trị hành chính tỉnh Đồng Nai (103,5 ha), cả hai đều là trọng điểm thu hồi mặt bằng của tỉnh trong thời gian qua.

Hình ảnh khu đất hơn 50 ha cặp sông Đồng Nai sắp đấu giá- Ảnh 6.

Hình ảnh khu đất hơn 50 ha cặp sông Đồng Nai sắp đấu giá- Ảnh 7.

Hình ảnh khu đất hơn 50 ha cặp sông Đồng Nai sắp đấu giá- Ảnh 8.

Hình ảnh khu đất hơn 50 ha cặp sông Đồng Nai sắp đấu giá- Ảnh 9.

Hình ảnh khu đất hơn 50 ha cặp sông Đồng Nai sắp đấu giá- Ảnh 10.

Hình ảnh khu đất hơn 50 ha cặp sông Đồng Nai sắp đấu giá- Ảnh 11.

Hình ảnh khu đất hơn 50 ha cặp sông Đồng Nai sắp đấu giá- Ảnh 12.

Các nhà thầu san lấp mặt bằng đang huy động máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ trên khu đất 51,6 ha. Nhiều chuyến xe tải ra vào KCN Biên Hòa 1 để chuyển đồ đạc, máy móc. Các đơn vị thu mua phế liệu cũng được liên hệ để thu mua khung nhà, mái thép, tôn cũ.

Hình ảnh khu đất hơn 50 ha cặp sông Đồng Nai sắp đấu giá- Ảnh 13.

KCN Biên Hòa 1, thành lập năm 1963 với diện tích khoảng 330 ha, hiện có gần 70 doanh nghiệp hoạt động. Năm 2008, Đồng Nai đề xuất Chính phủ chuyển đổi công năng KCN này để phát huy lợi thế tiềm năng. Năm 2009, Chính phủ đồng ý chủ trương di dời KCN. Đến năm 2014, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đồng ý cho Đồng Nai phê duyệt đề án chuyển đổi. Đầu năm 2024, Đồng Nai đã phê duyệt Đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

Theo Nguyễn Tuấn

Người lao động

