Hình ảnh khu đất hơn 50 ha cặp sông Đồng Nai sắp đấu giá

KCN Biên Hòa 1, thành lập năm 1963 với diện tích khoảng 330 ha, hiện có gần 70 doanh nghiệp hoạt động. Năm 2008, Đồng Nai đề xuất Chính phủ chuyển đổi công năng KCN này để phát huy lợi thế tiềm năng. Năm 2009, Chính phủ đồng ý chủ trương di dời KCN. Đến năm 2014, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đồng ý cho Đồng Nai phê duyệt đề án chuyển đổi. Đầu năm 2024, Đồng Nai đã phê duyệt Đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.