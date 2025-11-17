Khánh Hòa chuẩn bị đấu giá 'đất vàng' 48 - 48A đường Trần Phú sau nhiều năm bỏ hoang

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án tại khu đất 48 - 48A đường Trần Phú (phường Nha Trang).



Khu đất trên có diện tích hơn 3.642 m2, với hai mặt tiền đường Trần Phú và đường Nguyễn Thị Minh Khai, đối diện Quảng trường 2/4, trung tâm hội nghị 46 Trần Phú và chỉ cách biển 50 m.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, dự kiến thời gian tổ chức đấu giá khu đất trên là trong quý IV/2025 và tháng 1/2026. Tiến độ thực hiện dự án bốn năm kể từ ngày nhà đầu tư trúng đấu giá khu đất.

Khu đất 48 - 48A đường Trần Phú, phường Nha Trang. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Nhà đầu tư trúng giá sẽ được thực hiện dự án tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp cao 40 tầng, 4 tầng hầm, mật độ xây dựng 80%. Tổng vốn đầu tư tối thiểu của dự án hơn 1.180 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm.

Dự án nhằm đầu tư xây dựng tòa nhà có mục đích thương mại - du lịch hiện đại, cao cấp để cung cấp các dịch vụ du lịch, lưu trú, nghỉ dưỡng, thương mại, như: Chăm sóc sức khỏe, nhà hàng ăn uống, trưng bày và bán sản phẩm, bar, phòng hội nghị….

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa còn yêu cầu, người trúng đấu giá phải mua toàn bộ tài sản hiện có trên đất, gồm: Phần móng của nhà khách UBND tỉnh đã thi công, nhà khách Hải quan cũ, nhà bảo vệ, tường rào với tổng giá trị tài sản hiện có trên đất hơn 13 tỷ đồng.

Được biết, năm 2008, UBND tỉnh Khánh Hòa bán đấu giá khu đất trên cho Công ty In - Thương mại và dịch vụ. Đến năm 2011, tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất cho doanh nghiệp công ty này.

Sau đó, Công ty này không thực hiện dự án nên UBND tỉnh Khánh Hòa hủy kết quả đấu giá khu đất. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất là số tiền trúng đấu giá khu đất hơn 236 tỷ đồng và tiền lãi nộp chậm. Vì lý do này, UBND tỉnh Khánh Hòa có nhiều văn bản đề nghị Chính phủ, bộ, ngành liên quan có ý kiến để tháo gỡ vướng mắc.

Do vướng mắc về số tiền trúng đấu giá khu đất và tiền lãi nộp chậm nên UBND tỉnh Khánh Hòa không thể tìm nhà đầu tư mới. Đồng thời, địa phương đã có nhiều văn bản đề nghị Chính phủ, bộ, ngành liên quan có ý kiến để tháo gỡ vướng mắc.

Hồi tháng 3/2025, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã trực tiếp khảo sát khu đất 48 - 48A Trần Phú cùng một số khu "đất vàng" khác tại Nha Trang và đưa ra chỉ đạo, kết luận cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, mở đường cho việc đưa các khu đất này vào sử dụng.



