Hình ảnh Ngã tư Đình trước giờ G khởi công cầu vượt

Ghi nhận vào giờ cao điểm tại giao lộ Quốc lộ 1 – Nguyễn Văn Quá, dòng xe ken đặc kéo dài hàng trăm mét. Quốc lộ 1 vốn đã là tuyến huyết mạch nên luôn trong tình trạng đông nghẹt, mỗi khi từng đợt xe từ Nguyễn Văn Quá dồn ra thì dòng chảy giao thông lập tức rối loạn. Tiếng còi xe inh ỏi, nhiều tài xế sốt ruột nhích từng chút một trong sự bức bối.



Khu vực giao lộ Đỗ Mười - Nguyễn Văn Quá (ngã tư Đình) trước giờ G

Ngày mai 19-8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM sẽ khởi công nút giao Ngã tư Đình (giao giữa Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Văn Quá, TP Thủ Đức và quận 12 cũ). Công trình có tổng mức đầu tư gần 400 tỉ đồng từ ngân sách thành phố, được xem là một trong những dự án trọng điểm nhằm giải quyết các điểm nghẽn giao thông ở khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc.

Cầu vượt có 4 làn xe

Theo thiết kế, dự án bao gồm cầu vượt bê tông cốt thép trên Quốc lộ 1 dài 433 m, trong đó cầu chính dài 239 m, rộng 17,5 m với 4 làn xe, tốc độ thiết kế đạt 80 km/giờ. Ngoài ra, hai bên cầu sẽ có đường gom dài khoảng 600 m, bố trí từ 2 đến 3 làn xe, kết hợp mở rộng và cải tạo các nhánh rẽ hiện hữu để nâng cao tầm nhìn, đảm bảo an toàn và giảm thiểu xung đột giao thông.

Nút giao Ngã tư Đình từ lâu được coi là điểm nóng về ùn tắc và tai nạn. Đây là khu vực có lưu lượng phương tiện rất lớn, đặc biệt là xe tải, xe container từ các khu công nghiệp và tuyến Quốc lộ 1 ra vào liên tục, thường xuyên gây kẹt xe nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hóa cũng như sinh hoạt của người dân.

Ngã tư Đình nghẹt thở giờ cao điểm, sắp có lối thoát - CLIP: CHÍ NGUYÊN

Vì vậy, dự án khởi công được kỳ vọng sẽ giảm áp lực cho trục giao thông quan trọng bậc nhất TP HCM, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm đi các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Long An cũ.

Lễ khởi công diễn ra trong không khí thi đua chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9, cùng với loạt công trình lớn khác mà TP HCM đang triển khai như cao tốc TP HCM - Mộc Bài và khánh thành cầu Nhơn Trạch (thuộc dự án Vành đai 3). Đây là những dự án hạ tầng chiến lược, được kỳ vọng tạo cú hích phát triển đô thị, mở rộng không gian kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong giai đoạn tới.

Nút thắt Ngã tư Đình sắp được gỡ bằng cầu vượt mới

Xe container, xe tải nối đuôi nhau, tạo nên “dòng sông sắt thép”

Người dân chen chúc từng mét đường khi xe từ Nguyễn Văn Quá đổ ra

Người dân chờ đèn đỏ dài dằng dặc, nhiều lúc suýt va chạm

Tình cảnh càng trở nên căng thẳng khi xe từ Tân Thới Hiệp 20 và Nguyễn Thị Đặng, hai tuyến đường nhỏ hẹp, cũng nhập vào dòng phương tiện trên đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1)

“Có hôm tôi mất gần 20 phút chỉ để qua đoạn ngã tư này, trong khi quãng đường chưa tới 500 mét. Xe cộ cứ chèn nhau từng chút một, nhiều lúc suýt va quẹt”, anh Nguyễn Văn Tới, một tài xế xe tải, chia sẻ.

Xe máy chen chúc đi trên đường nhỏ hẹp

Vào giờ cao điểm, dòng xe từ Nguyễn Văn Quá đổ ra Quốc lộ 1 thường nối dài, gây áp lực lớn cho giao lộ Ngã tư Đình và làm tình trạng ùn ứ tại khu vực này thêm nghiêm trọng