Hình ảnh sóng lớn tràn bờ sông Hàn - Đà Nẵng, xé toạc vỉa hè

Sáng 21-10, tại khu vực chân cầu Thuận Phước, đoạn vỉa hè đường Như Nguyệt (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), xuất hiện hiện tượng nước sông Hàn dâng cao kết hợp sóng lớn liên tục đánh vào bờ kè, gây ngập cục bộ và làm hư hại mặt vỉa hè.

Đây được ghi nhận là ảnh hưởng trực tiếp của thủy triều kết hợp gió mạnh trước thời điểm bão số 12 Fengshen chuẩn bị tiến vào đất liền.

Sóng lớn tràn bờ sông Hàn tại chân cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng sáng 21-10

Theo ghi nhận tại hiện trường, từng đợt sóng lớn từ sông Hàn tràn lên bờ, va mạnh vào lan can chắn ven sông, tạo thành các cột nước cao vượt qua mép kè. Nước ồ ạt chảy xuống vỉa hè, lan rộng ra lòng đường khiến mặt đường bị ngập loang lổ.

Gạch lát vỉa hè tại nhiều vị trí bị xô lệch, bong tróc, thậm chí bị bật hẳn khỏi nền, nằm rải rác khắp khu vực. Bề mặt nền bị xói mòn do dòng nước quét mạnh.

Cột sóng đánh vào bờ kè cao hơn 3m

Từng đợt sóng dập mạnh vào lan can tại vỉa hè đường Như Nguyệt

Nước tràn lên vỉa hè, chảy ào ào xuống đường Như Nguyệt

Nước tràn như thác ra vỉa hè

Nền gạch bắt đầu hư hỏng

Khu vực này đang được TP Đà Nẵng thực hiện dự án “khắc phục ảnh hưởngcủa mưa bão, triều cường, tác động của sóng biển", tổng vốn hơn 12 tỉ

Tuyến đường Như Nguyệt thường xuyên bị bong bật gạch lát, sụt lún vỉa hè sau các đợt mưa bão do nằm ở vị trí cửa sông Hàn. Với nền thấp và kết cấu không chịu được lực sóng lớn, khu vực này chịu tác động mạnh từ biến đổi khí hậu và bão lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng đô thị ven sông, ven biển của thành phố.

Bão số 12 Fengshen đang di chuyển vào Biển Đông, sức gió mạnh cấp 9–10, giật cấp 12, dự kiến suy yếu khi áp sát đất liền. Từ 22 đến 26-10, Đà Nẵng và khu vực lân cận có mưa rất lớn 500–700 mm, có nơi trên 900 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập lụt đô thị. Các địa phương cần bảo đảm an toàn hồ chứa và chuẩn bị phương án ứng phó lũ trên các sông.

