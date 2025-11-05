Hình ảnh thiết kế tuyến đường 10 làn xe nối trung tâm Thái Bình với Phố Hiến

Đối với đường song hành hai bên, dự án sẽ thi công trong giai đoạn từ 2025-2028 và được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1, thực hiện từ nút giao Quốc lộ 10 đến nút giao Đồng Tu, dài 18,8 km, tổng kinh phí 3.735 tỷ đồng; giai đoạn 2, từ nút giao Đồng Tu đến đê Hữu sông Luộc. Năm 2028, dự án sẽ hình thành một trục giao thông đồng bộ từ ﻿ Thái Bình đến xã Hưng Hà và có hạ tầng kết nối với phường Phố Hiến.