Hình ảnh thiết kế tuyến đường 10 làn xe nối trung tâm Thái Bình với Phố Hiến

05-11-2025 - 09:40 AM | Bất động sản

Tuyến đường kết nối đầu tiên giữa hai trung tâm đô thị lớn nhất Hưng Yên là phường Thái Bình và phường Phố Hiến vừa được UBND tỉnh Hưng Yên khởi công. Hình ảnh thiết kế kèm thông tin chức năng tuyến đường vừa được chủ đầu tư công bố.

Hình ảnh thiết kế tuyến đường 10 làn xe nối trung tâm Thái Bình với Phố Hiến- Ảnh 1.

Với thiết kế 10 làn xe, vận tốc đạt 80km/h, dự án tuyến đường nối giữa phường Thái Bình với phường Phố Hiến có mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, do Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 Hưng Yên làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 31/10/2025.

Hình ảnh thiết kế tuyến đường 10 làn xe nối trung tâm Thái Bình với Phố Hiến- Ảnh 2.

Theo thiết kế, ở giai đoạn phân kỳ đầu tư thứ nhất, dự án thi công tuyến đường song hành hai bên, chiều rộng mỗi chiều đường song hành là 3 làn xe; dải đất ở giữa (chính tuyến trong tương lai, rộng 6 làn xe, trong tương lai có thể làm đường cao tốc hoặc đường sắt đô thị đi trên cao.

Hình ảnh thiết kế tuyến đường 10 làn xe nối trung tâm Thái Bình với Phố Hiến- Ảnh 3.

Toàn tuyến có 8 cầu vượt sông và 9 nút giao thông đồng mức.

Hình ảnh thiết kế tuyến đường 10 làn xe nối trung tâm Thái Bình với Phố Hiến- Ảnh 4.

Tại phường Thái Bình, dự án sẽ xây cầu vượt sông Trà Lý.

Hình ảnh thiết kế tuyến đường 10 làn xe nối trung tâm Thái Bình với Phố Hiến- Ảnh 5.

Đối với đường song hành hai bên, dự án sẽ thi công trong giai đoạn từ 2025-2028 và được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1, thực hiện từ nút giao Quốc lộ 10 đến nút giao Đồng Tu, dài 18,8 km, tổng kinh phí 3.735 tỷ đồng; giai đoạn 2, từ nút giao Đồng Tu đến đê Hữu sông Luộc. Năm 2028, dự án sẽ hình thành một trục giao thông đồng bộ từ ﻿ Thái Bình đến xã Hưng Hà và có hạ tầng kết nối với phường Phố Hiến.

Hình ảnh thiết kế tuyến đường 10 làn xe nối trung tâm Thái Bình với Phố Hiến- Ảnh 6.

Đường song hành hai bên của dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, dự án xây dựng đồng bộ các công trình dọc tuyến gồm: Cầu; cống, mương thủy lợi; cây xanh; điện chiếu sáng; đèn tín hiệu và hệ thống an toàn giao thông...

Hình ảnh thiết kế tuyến đường 10 làn xe nối trung tâm Thái Bình với Phố Hiến- Ảnh 7.

Địa điểm khởi công dự án vừa qua là phía bờ Bắc sông Trà Lý tại phường Thái Bình. Hai nhà thầu tham gia thi công dự án bằng hình thức liên danh là Công ty CP xây dựng Xuân Quang - Công ty xây dựng Trường Sơn.

Hình ảnh thiết kế tuyến đường 10 làn xe nối trung tâm Thái Bình với Phố Hiến- Ảnh 8.

Hiện trường dự án thi công qua 7 phường, xã, gồm: phường Thái Bình; 6 xã: Nam Tiên Hưng, Tiên Hưng, Hồng Minh, Hưng Hà, Tiên La, Ngự Thiên; sau lễ khởi công nhà thầu đã huy động máy móc, thiết bị ra nhiều vị trí công trường để thi công dự án.

Theo Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, ngoài kết nối thông thương, giảm khoảng cách giữa hai đô thị lớn nhất của tỉnh là Thái Bình và Phố Hiến, tuyến đường còn là trục giao thông chiến lược để tạo cực tăng trưởng mới cho phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chiến lược đưa Khu kinh tế biển Thái Bình thành Khu kinh tế tự do đầu tiên ở miền Bắc.

Theo Nhóm PV thời sự

Tiền phong

