Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác

Ghi nhận vào khoảng 16h, trời bất ngờ chuyển nhiều mây đen, sau đó đổ mưa to trên diện rộng, kèm theo gió mạnh. Cơn mưa đột ngột khiến nhiều người không kịp trở tay, phải trú mưa tạm thời dưới các mái hiên quanh khu vực Lăng Bác hoặc cùng trú tránh dưới những chiếc ô nhỏ mang theo.

Mưa như trút nước tại nhiều khu vực Hà Nội vào chiều Chủ nhật. Clip: Như Hoàn

Khoảng 16h chiều, bầu trời Hà Nội tối sầm

Ngay sau đó là trận mưa như trút nước ập xuống nhiều khu vực

Tại quảng trường Ba Đình, hàng trăm bạn trẻ, đặc biệt là các nhóm nữ sinh và nhiếp ảnh gia - đang trong quá trình chụp ảnh mặc trang phục váy dài, áo dài hoặc đồng phục. Cơn mưa khiến nhiều người ướt nhẹp vì không kịp trú tránh, thiết bị chụp ảnh cũng bị ảnh hưởng nhẹ.

Mặc dù vậy, tinh thần của những "nàng thơ" không bị ảnh hưởng hay gián đoạn quá nhiều. Sau khoảng 10', khi cơn mưa giảm dần và ngớt hẳn, các nhóm bạn trẻ nhanh chóng trở lại quảng trường tiếp tục hoạt động chụp ảnh như bình thường.

Hàng trăm bạn trẻ cùng nhau trú mưa khi đang chụp ảnh tại Lăng Bác

“Chiều nay trời đẹp quá nên bọn mình quyết định đi chụp ảnh mừng ngày Quốc khánh sớm. Không nghĩ là trời sẽ mưa to thế. Nhưng mưa xong thì trời mát, nên bọn mình cũng tranh thủ chụp tiếp,” một bạn trẻ cho biết.

Theo ghi nhận, càng gần đến ngày Quốc khánh 2/9, hoạt động chụp ảnh tại khu vực quảng trường Ba Đình lại càng diễn ra sôi nổi vào mỗi chiều cuối tuần. Đây là địa điểm được nhiều học sinh, sinh viên lựa chọn để ghi lại kỷ niệm cùng bạn bè cũng như thể hiện tình yêu nước trong những ngày tháng cả nước đang hướng về ngày lễ lớn của đất nước.

Cơn mưa nặng hạt khiến nhiều người không kịp trở tay

Vậy nhưng mọi người vẫn giữ tinh thần vô cùng vui vẻ

Nhiều đồ nghề cũng ướt nhẹp được bảo vệ kỹ lưỡng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội trong những ngày tới có thể tiếp tục xuất hiện mưa rào vào chiều tối do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao. Người dân nên chú ý theo dõi dự báo thời tiết và chuẩn bị ô dù khi ra ngoài vào khung giờ chiều muộn.

Sau khi mưa ngớt, nhiều người lại tiếp tục chụp ảnh

Khung cảnh nhộn nhịp như chưa hề có cơn mưa nào ghé qua

Tinh thần của những "nàng thơ" không bị ảnh hưởng hay gián đoạn quá nhiều

Sau khi cơn mưa giảm dần và ngớt hẳn, các nhóm bạn trẻ nhanh chóng trở lại quảng trường tiếp tục hoạt động chụp ảnh như bình thường