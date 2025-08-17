Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác

17-08-2025 - 19:16 PM | Lifestyle

Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác

Chiều 17/8, khu vực trung tâm Hà Nội bất ngờ xuất hiện mưa lớn trong khoảng 30 phút, đúng vào thời điểm đông đảo người dân và du khách đang có mặt tại Quảng trường Ba Đình để tham quan, chụp ảnh.

Ghi nhận vào khoảng 16h, trời bất ngờ chuyển nhiều mây đen, sau đó đổ mưa to trên diện rộng, kèm theo gió mạnh. Cơn mưa đột ngột khiến nhiều người không kịp trở tay, phải trú mưa tạm thời dưới các mái hiên quanh khu vực Lăng Bác hoặc cùng trú tránh dưới những chiếc ô nhỏ mang theo.

Mưa như trút nước tại nhiều khu vực Hà Nội vào chiều Chủ nhật. Clip: Như Hoàn

Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác- Ảnh 1.

Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác- Ảnh 2.

Khoảng 16h chiều, bầu trời Hà Nội tối sầm

Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác- Ảnh 3.

Ngay sau đó là trận mưa như trút nước ập xuống nhiều khu vực

Tại quảng trường Ba Đình, hàng trăm bạn trẻ, đặc biệt là các nhóm nữ sinh và nhiếp ảnh gia - đang trong quá trình chụp ảnh mặc trang phục váy dài, áo dài hoặc đồng phục. Cơn mưa khiến nhiều người ướt nhẹp vì không kịp trú tránh, thiết bị chụp ảnh cũng bị ảnh hưởng nhẹ.

Mặc dù vậy, tinh thần của những "nàng thơ" không bị ảnh hưởng hay gián đoạn quá nhiều. Sau khoảng 10', khi cơn mưa giảm dần và ngớt hẳn, các nhóm bạn trẻ nhanh chóng trở lại quảng trường tiếp tục hoạt động chụp ảnh như bình thường.

Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác- Ảnh 4.

Hàng trăm bạn trẻ cùng nhau trú mưa khi đang chụp ảnh tại Lăng Bác

“Chiều nay trời đẹp quá nên bọn mình quyết định đi chụp ảnh mừng ngày Quốc khánh sớm. Không nghĩ là trời sẽ mưa to thế. Nhưng mưa xong thì trời mát, nên bọn mình cũng tranh thủ chụp tiếp,” một bạn trẻ cho biết.

Theo ghi nhận, càng gần đến ngày Quốc khánh 2/9, hoạt động chụp ảnh tại khu vực quảng trường Ba Đình lại càng diễn ra sôi nổi vào mỗi chiều cuối tuần. Đây là địa điểm được nhiều học sinh, sinh viên lựa chọn để ghi lại kỷ niệm cùng bạn bè cũng như thể hiện tình yêu nước trong những ngày tháng cả nước đang hướng về ngày lễ lớn của đất nước.

Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác- Ảnh 5.

Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác- Ảnh 6.

Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác- Ảnh 7.

Cơn mưa nặng hạt khiến nhiều người không kịp trở tay

Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác- Ảnh 8.

Vậy nhưng mọi người vẫn giữ tinh thần vô cùng vui vẻ

Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác- Ảnh 9.

Nhiều đồ nghề cũng ướt nhẹp được bảo vệ kỹ lưỡng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội trong những ngày tới có thể tiếp tục xuất hiện mưa rào vào chiều tối do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao. Người dân nên chú ý theo dõi dự báo thời tiết và chuẩn bị ô dù khi ra ngoài vào khung giờ chiều muộn.

Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác- Ảnh 10.

Sau khi mưa ngớt, nhiều người lại tiếp tục chụp ảnh

Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác- Ảnh 11.

Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác- Ảnh 12.

Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác- Ảnh 13.

Khung cảnh nhộn nhịp như chưa hề có cơn mưa nào ghé qua

Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác- Ảnh 14.

Tinh thần của những "nàng thơ" không bị ảnh hưởng hay gián đoạn quá nhiều

Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác- Ảnh 15.

Sau khi cơn mưa giảm dần và ngớt hẳn, các nhóm bạn trẻ nhanh chóng trở lại quảng trường tiếp tục hoạt động chụp ảnh như bình thường

Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác- Ảnh 16.

Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác- Ảnh 17.

Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác- Ảnh 18.

Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác- Ảnh 19.

Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác- Ảnh 20.

Ai cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa mừng ngày Quốc khánh 2/9 cận kề

Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa

Theo T.Đ, Ảnh: Như Hoàn, Trung Lê

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa

Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa Nổi bật

Lý do Hoàng Thùy Linh không công khai chuyện tình cảm với Đen Vâu dù đã có 2 con

Lý do Hoàng Thùy Linh không công khai chuyện tình cảm với Đen Vâu dù đã có 2 con Nổi bật

Lưu Diệc Phi lại làm mình làm mẩy, huỷ ngang sự kiện khiến BTC điêu đứng?

Lưu Diệc Phi lại làm mình làm mẩy, huỷ ngang sự kiện khiến BTC điêu đứng?

19:04 , 17/08/2025
Cây đồ hiệu tiền tỷ khiến Hương Liên vướng bão thị phi, bị nghi dùng đồ fake: Chính chủ lên tiếng

Cây đồ hiệu tiền tỷ khiến Hương Liên vướng bão thị phi, bị nghi dùng đồ fake: Chính chủ lên tiếng

18:28 , 17/08/2025
Tranh cãi top 7 ngọc nữ đẹp nhất Việt Nam: Tăng Thanh Hà mất hút, 1 người bị chê không xứng đáng

Tranh cãi top 7 ngọc nữ đẹp nhất Việt Nam: Tăng Thanh Hà mất hút, 1 người bị chê không xứng đáng

17:44 , 17/08/2025
Thông báo gấp: Ai đi du lịch Nhật Bản phải chuẩn bị tiền gấp đôi vì quy định mới này!

Thông báo gấp: Ai đi du lịch Nhật Bản phải chuẩn bị tiền gấp đôi vì quy định mới này!

17:27 , 17/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên