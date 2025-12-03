Hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, lãnh đạo Thuế khẳng định: "Mọi sai sót nếu không cố tình thì chỉ bị nhắc nhở"

Tại tọa đàm “Đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, hướng tới doanh nghiệp”, bà Nguyễn Thị Dung – Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đại lý thuế D&P Việt Nam cho biết, trong quá trình làm việc và tư vấn, hỗ trợ cho các hộ kinh doanh từ tháng 7/2025 tại chợ Đồng Xuân, họ đang gặp rất nhiều vấn đề từ kế toán, hàng tồn, xuất hoá đơn sợ sai, bị cơ quan thuế phạt…

Thực tế, nhiều hộ kinh doanh đã áp dụng xuất hoá đơn, nhưng có rất nhiều trường hợp xuất sai, khiến họ băn khoăn liệu sau này có bị phạt hay không?

Do đó trong thời gian chuyển đổi, tập dượt cho hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế mới, biết cách xuất hoá đơn đúng, bà Dung kiến nghị đến Cơ quan thuế có chủ trương không truy thu lại, không xử lý sai phạm. Bắt đầu từ năm 2026 khi mà các hộ kinh doanh đã quen hơn với hoá đơn điện tử, hoá đơn đầu vào thì cơ quan thuế mới xem xét yếu tố phạt.

Cũng tại tọa đàm, có thắc mắc rằng "Trong quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, Cục thuế sẽ giải quyết như thế nào đối với những vướng mắc phát sinh về hóa đơn điện tử cho những hộ kinh doanh quy mô nhỏ, ít tiếp cận công nghệ? Liệu có xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp này không?"

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Minh – Phó trưởng Thuế Hà Nội cho biết, với phương châm của ngành thuế trong giai đoạn này là hỗ trợ và đi theo hộ kinh doanh, tất cả các giải pháp nhằm mục tiêu đồng hành, lắng nghe chia sẻ là chủ yếu.

Ông khẳng định, chỉ có trường hợp, cố tình sai, vi phạm, cố tình gian lận về thuế thì mới bị xử lý. Đây là chủ trương được quán triệt trong ngành thuế.

Ông Minh cho rằng, với sự đồng hành của cán bộ thuế hiện nay: Một cán bộ, một nhóm hộ kinh doanh và sự hỗ trợ của các đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm, mọi thắc mắc của hộ kinh doanh sẽ được giải quyết ngay từ khi phát sinh vấn đề.

"Mọi sai sót không phải lỗi cố tình cơ quan thuế chỉ nhắc nhở", ông Minh nhấn mạnh quan điểm.