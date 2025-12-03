Chuyển cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an, nam thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Nghệ An đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với P.V.H. (SN 1989, trú xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An) vì hành vi chuyển các cuộc gọi đòi nợ từ công ty tài chính sang số đường dây nóng của Bộ Công an.

Thời gian qua, Đường dây nóng của Bộ Công an nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các công ty tài chính và các ứng dụng cho vay tiền online gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của lực lượng Công an, nhất là công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm của người dân. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập Tổ công tác nhanh chóng xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định P.V.H. (SN 1989, trú xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An), chủ thuê bao 0911.583.xxx. là người thực hiện hành vi kích hoạt chức năng chuyển tiếp cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an.

Ngay sau khi xác định thông tin đối tượng, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tiến hành triệu tập P.V.H. lên cơ quan công an làm việc.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.V.H.

Tại cơ quan công an, H. khai nhận mua số thuê bao trên vào thời điểm tháng 2/2024 và đăng ký thông tin chính chủ. Tuy nhiên chủ thuê bao cũ đã sử dụng số điện thoại để vay nợ từ các công ty tài chính và ứng dụng cho vay tiền online do đó trong quá trình sử dụng, H. nhận được nhiều cuộc gọi đòi nợ.

Cảm thấy bị quấy rầy, H. đã chuyển cuộc gọi sang số thuê bao khác không sử dụng. Tuy nhiên, các số điện thoại lạ vẫn liên tục gọi đến. Bức xúc vì bị làm phiền, H. đã lên mạng tìm số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an và thực hiện việc chuyển hướng cuộc gọi từ số thuê bao của mình sang số đường dây nóng của Bộ Công an.

Hành vi của H. vi phạm điểm e, khoản 3, Điều 102, Nghị định 15 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Căn cứ hành vi vi phạm, chiều ngày 01/12/2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt P.V.H. 7.5 triệu đồng về hành vi “Thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật”.

Đây là một thủ đoạn không mới, các đối tượng sử dụng số điện thoại di động, giấy tờ cá nhân để vay tiền từ các công ty tài chính. Khi đến thời hạn trả nợ, không có khả năng chi trả, các đối tượng đã kích hoạt chức năng chuyển tiếp cuộc gọi sang các thuê bao khác, trong đó có số điện thoại của các cơ quan Nhà nước gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của cơ quan chức năng. Những hành vi này bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.

