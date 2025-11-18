Hộ kinh doanh chuyển kê khai thuế: Thuế Hà Nội khẳng định không phải 'thêm thủ tục'

Sáng nay (18/11), Thuế TP Hà Nội tổ chức hội nghị (trực tiếp kết hợp trực tuyến) hỗ trợ các hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai, phát triển lên doanh nghiệp, và chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn Quý I, II năm 2025. Gần 200 đại diện hộ kinh doanh tham dự trực tiếp, và các điểm cầu trực tuyến từ 25 Thuế cơ sở.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Tiến Minh – Phó Trưởng Thuế TP Hà Nội nhấn mạnh, năm 2025 là năm của những điều chỉnh lớn về cơ chế, chính sách và hoạch định phát triển; kinh tế tư nhân tiếp tục là động lực quan trọng, được quan tâm đặc biệt trong các nghị quyết, định hướng điều hành.

Ông Nguyễn Tiến Minh – Phó Trưởng Thuế TP Hà Nội.

Việc chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai không phải là “thêm thủ tục”, mà là thay đổi cách tiếp cận: đặt niềm tin để người nộp thuế tự kê khai – tự nộp theo doanh thu thực tế, còn cơ quan thuế tập trung hỗ trợ – xác thực – bảo đảm công bằng qua dữ liệu điện tử. Khi minh bạch, công bằng trở thành chuẩn mực, hộ kinh doanh tự tin mở rộng hợp tác, hội nhập, doanh thu sẽ tăng một cách tự nhiên.

Theo ông Minh, việc chuyển đổi mô hình quản lý từ thuế khoán sang kê khai không chỉ là thay đổi phương pháp tính thuế, mà còn là bước tiến về chuyển đổi số, về công khai, minh bạch, hướng tới một nền quản trị thuế hiện đại, công bằng và thuận lợi cho người nộp thuế.

Thuế TP Hà Nội tổ chức hội nghị cùng chuỗi hoạt động thiết thực, tạo điều kiện cho các hộ, cá nhân kinh doanh tiếp cận thông tin mới chính thống và trải nghiệm nhiều giải pháp hỗ trợ.

Triển lãm công nghệ số và tư vấn hỗ trợ, hộ, cá nhân kinh doanh.

Tại triển lãm công nghệ số và tư vấn hỗ trợ, hộ, cá nhân kinh doanh được trải nghiệm, tư vấn miễn phí các nền tảng thuế điện tử, phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử từ các nhà cung cấp lớn... Đây là cơ hội để các hộ, cá nhân kinh doanh tiếp cận công nghệ hiện đại, tăng cường khả năng quản lý và vận hành hiệu quả.

Các nhà cung cấp giải pháp có nhiều chương trình hỗ trợ, miễn phí sản phẩm cho hộ kinh doanh thích ứng với giai đoạn chuyển đổi. Trong đó, CTCP Công nghệ Sapo Sapo giới thiệu bộ giải pháp miễn phí Sapo 6870, bao gồm: Quản lý bán hàng, Xuất hóa đơn điện tử, Kê khai thuế tự động ngay trên điện thoại di động. Doanh nghiệp cung cấp hoàn toàn miễn phí gói hỗ trợ 24 tháng sử dụng phần mềm, 2.000 hóa đơn điện tử và 3 tháng sử dụng chữ ký số cho hộ kinh doanh tham gia chương trình.

Với các hộ kinh doanh có quy mô lớn hoặc đang trong quá trình chuyển đổi lên doanh nghiệp, Sapo cũng hỗ trợ miễn phí phần mềm kế toán Sapo Accounting, giúp hộ tuân thủ đầy đủ quy định về kê khai, hóa đơn, chứng từ và sổ sách kế toán.

Nhiều chương trình ưu đãi, hỗ trợ phần mềm cho hộ kinh doanh.

Giới thiệu tới hộ kinh doanh, CTCP Công nghệ KiotViet cho biết, chỉ từ 6,000 đồng/ ngày, giải pháp của KiotViet bao gồm phần mềm quản lý bán hàng, miễn phí hóa đơn điện tử, chữ ký số và phần mềm kế toán, tất cả được tích hợp trên cùng một nền tảng. Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể quản lý đơn hàng, dòng tiền, dữ liệu kinh doanh; xuất hóa đơn điện tử có chữ ký số tức thời; đồng thời hệ thống sẽ tự động lập tờ khai thuế và cập nhật dữ liệu vào 7 loại sổ kế toán theo quy định hiện hành.

Tại hội nghị hôm nay, các hộ kinh doanh còn được hướng dẫn chi tiết về: quy định thuế mới áp dụng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp; lợi ích của phương pháp kê khai và chuyển đổi mô hình doanh nghiệp; thủ tục chuyển đổi, cập nhật dữ liệu thuế đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sử dụng ứng dụng eTax Mobile, triển khai hóa đơn điện tử và các ưu đãi thuế hiện hành.

Nhiều câu hỏi vướng mắc từ thực tế của các hộ kinh doanh về kê khai doanh thu, lập hóa đơn, đăng ký lên doanh nghiệp… đã được đại diện cơ quan Thuế giải đáp trực tiếp, giúp người tham dự hiểu rõ hơn về lộ trình chuyển đổi và những lợi ích khi hoạt động theo mô hình mới, đồng thời nắm bắt các bước để thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

Thuế TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục duy trì đối thoại, thường xuyên cung cấp các kênh hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, hỗ trợ trực tuyến qua các nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook, website,... để đồng hành cùng cộng đồng người nộp thuế trong quá trình chuyển đổi.