Hồ Ngọc Hà - “nữ hoàng giải trí” của Vbiz không chỉ nổi tiếng với giọng hát quyến rũ, phong cách thời trang đỉnh cao mà còn khiến dân tình ngưỡng mộ bởi hình ảnh người mẹ khéo léo, tinh tế trong cách nuôi dạy con. Cuộc sống của cô cùng Kim Lý và cặp song sinh Lisa - Leon luôn là chủ đề được netizen đặc biệt quan tâm.

Dù bận rộn với lịch trình dày đặc, Hà Hồ vẫn quan tâm và đồng hành các con trong từng chi tiết nhỏ. Chính vì lẽ đó, nhiều fan hâm mộ vui vẻ nhận xét: “Hồ Ngọc Hà 0 điểm… nhưng là 0 điểm để chê!”.

Hồ Ngọc Hà

Đơn cử như mới đây, một đoạn clip TikTok ghi lại một ngày của Hồ Ngọc Hà bất ngờ viral, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau ít giờ đăng tải. Mở đầu video, nữ ca sĩ nhẹ nhàng bước vào phòng gọi Lisa và Leon dậy. Không còn là hình ảnh “nữ hoàng” kiêu sa trên sân khấu, Hà Hồ xuất hiện giản dị trong bộ đồ ngủ, giọng nói ngọt ngào khi hỏi han, ân cần đánh thức hai con. Lisa và Leon vốn nổi tiếng vì biểu cảm siêu đáng yêu lập tức khiến dân mạng “tan chảy” khi ríu rít trả lời mẹ bằng những câu nói ngộ nghĩnh, đáng yêu hết nấc.

Vừa gọi con dậy, Hà Hồ nhanh chóng xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng. Dù là ngôi sao hàng đầu, cô vẫn tự tay làm những món ăn đơn giản mà đủ chất cho các con, gồm bánh ngọt, hoa quả và sữa đậu nành. Hình ảnh nữ ca sĩ khiến netizen không khỏi xuýt xoa: “Đúng là mẹ đảm của năm!”.

Hồ Ngọc Hà gọi các con dậy...

... sau đó cô tiếp tục xuống để chuẩn bị bữa sáng cho con

Vừa ăn sáng, Hà Hồ vừa dạy con cách cầm dao dĩa...

Sau khi đoạn clip lan tỏa trên mạng xã hội, netizen đã nhanh chóng để lại “cơn mưa” bình luận khen ngợi và bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Hồ Ngọc Hà. Nhiều người cho rằng dù là ngôi sao hạng A, cô vẫn giữ được nét gần gũi, giản dị và tràn đầy yêu thương khi ở bên các con. Một số bình luận còn nhận xét rằng Hà Hồ không chỉ giỏi trong công việc mà còn rất tinh tế trong cách nuôi dạy Lisa và Leon.

Một số bình luận của dân tình:

- Nhìn Hà Hồ gọi Lisa và Leon dậy mà thấy ấm lòng ghê, đúng kiểu mẹ khéo con ngoan.

- Lisa và Leon lớn nhanh thật, mà vẫn giữ nguyên nét dễ thương từ bé đến giờ.

- Năng lượng buổi sáng của nhà Hà Hồ tích cực quá, xem xong thấy muốn dậy sớm chăm con liền.

- Thích cách Hà Hồ vừa nghiêm vừa dịu, dạy con mà nhẹ nhàng vẫn hiệu quả, đúng là mẹ có EQ cao.

- Càng ngày càng phục chị Hà, từ ca hát, thời trang đến làm mẹ, lĩnh vực nào cũng “đỉnh”.

Cách dạy con chuẩn SGK của Hà Hồ

Hồ Ngọc Hà luôn được khen ngợi vì cách dạy con khoa học, tâm lý của mình. Điều đặc biệt ở Hồ Ngọc Hà là cô chưa bao giờ để danh tiếng hay ánh hào quang của showbiz ảnh hưởng đến cách làm mẹ của mình. Cô lựa chọn hướng đi tự nhiên, gần gũi và đề cao tính tự lập của con ngay từ nhỏ.

Lisa và Leon thường xuyên xuất hiện với hình ảnh vui tươi, tự tin, lễ phép, biết bày tỏ cảm xúc và có cá tính riêng. Hà Hồ từng chia sẻ, cô không muốn con mình sống trong “lồng kính” mà muốn các bé được trải nghiệm, va chạm và học cách thấu hiểu cuộc sống bằng chính cảm xúc của mình.

Một trong những điểm đáng học hỏi khác từ cách dạy con của Hồ Ngọc Hà là cô không đặt nặng thành tích hay sự so sánh. Cô hướng con đến sự tự tin và biết yêu bản thân, thay vì ép buộc phải “giỏi nhất”. Với cô, mỗi đứa trẻ đều có tốc độ phát triển riêng, và điều quan trọng là cha mẹ phải kiên nhẫn quan sát, thấu hiểu và đồng hành. Chính vì vậy, Lisa - Leon dù còn nhỏ nhưng luôn được khuyến khích thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình.

Hồ Ngọc Hà luôn dành thời gian bên các con.

Không chỉ dạy con bằng lời nói, Hồ Ngọc Hà còn giáo dục con qua hành động. Cô và Kim Lý thường xuyên cùng con tham gia các hoạt động thường ngày như nấu ăn, dọn dẹp, đi chơi công viên, hay đọc sách trước khi ngủ. Chính sự gắn kết này giúp các bé cảm nhận được tình yêu thương, đồng thời học cách chia sẻ và yêu thương người khác. Hà Hồ cũng không ngần ngại cho con tiếp xúc với văn hóa, ngôn ngữ đa dạng.

Dù là người nổi tiếng, Hồ Ngọc Hà luôn giữ nguyên tắc không phô trương con cái. Cô chia sẻ hình ảnh gia đình trên mạng xã hội với tinh thần tích cực, vừa đủ để lan tỏa năng lượng tốt, chứ không biến con thành “điểm nhấn” truyền thông. Chính sự tiết chế và tinh tế này giúp các con lớn lên trong môi trường an toàn, không bị soi mói hay áp lực từ danh tiếng cha mẹ.

Có thể nói, cách dạy con của Hồ Ngọc Hà là hình mẫu cho nhiều bậc cha mẹ hiện đại. Giữa nhịp sống hào nhoáng của showbiz, cô vẫn giữ cho mình một “gia đình nhỏ” đầy tình yêu, sự tôn trọng và văn minh - nơi mà Lisa và Leon được lớn lên bằng tình thương chứ không phải ánh đèn sân khấu.