Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hóa đơn 9 triệu nhưng khách chỉ chuyển khoản 9 nghìn: Người bán vẫn giao dịch thêm 14 lần, mất tổng 140 triệu

12-03-2026 - 14:10 PM | Smart Money

Hóa đơn 9 triệu nhưng khách chỉ chuyển khoản 9 nghìn: Người bán vẫn giao dịch thêm 14 lần, mất tổng 140 triệu

Một thủ đoạn khá đơn giản nhưng dễ khiến người bán mất cảnh giác trong các giao dịch chuyển khoản.

Viện KSND khu vực 11 (tỉnh Đắk Lắk) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Thúy Vân (SN 1993, trú tại tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan chức năng, từ hành vi của bị can cho thấy một thủ đoạn khá đơn giản nhưng dễ khiến người bán mất cảnh giác trong các giao dịch chuyển khoản.

Theo điều tra ban đầu, do làm ăn thua lỗ, từ tháng 12/2025, Lê Thị Thúy Vân nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Đặng Thị Minh Nghiêm (trú tại phường Tuy Hoà, Đắk Lắk) – người có quan hệ làm ăn mua bán hải sản với Vân trước đó.

Trong quá trình thanh toán các đơn hàng, Vân thực hiện thao tác chuyển khoản "lập lờ". Cụ thể, với hóa đơn trị giá 9.034.000 đồng, Vân chỉ chuyển 9.034 đồng; hoặc đơn hàng 11.278.000 đồng nhưng chỉ chuyển 11.278 đồng, tức thiếu ba chữ số 0 ở cuối.

Sau khi thực hiện lệnh chuyển khoản với số tiền rất nhỏ, Vân lập tức chụp màn hình thông báo giao dịch thành công rồi gửi qua Zalo cho chị Nghiêm.

Tuy nhiên, trước khi người bán kịp nhìn kỹ số tiền hiển thị, Vân nhanh chóng thu hồi tin nhắn chứa ảnh chụp màn hình, đồng thời nhắn lại: "Em đã chuyển đủ tiền rồi chị nhé".

Do hai bên từng nhiều lần giao dịch trước đó, chị Nghiêm tin tưởng rằng tiền đã được chuyển đủ, đồng thời không kiểm tra lại biến động số dư thực tế trên ứng dụng ngân hàng.

Với thủ đoạn này, chỉ trong chưa đầy một tháng, Vân đã 15 lần thực hiện trót lọt, chiếm đoạt của chị Nghiêm tổng số tiền hơn 140 triệu đồng.

Khi sự việc bị phát hiện, Vân nhanh chóng xóa các dấu vết liên quan, chặn liên lạc với bị hại và bỏ trốn. Sau đó, vụ việc được trình báo cơ quan chức năng và tiến hành điều tra.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi giao dịch, thanh toán qua mạng xã hội.

Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, nhiều đối tượng đã lợi dụng thói quen tin vào ảnh chụp màn hình chuyển khoản của người bán để thực hiện hành vi gian dối.

Thủ đoạn thường được sử dụng là chuyển một khoản tiền rất nhỏ, sau đó chụp màn hình thông báo giao dịch thành công và gửi cho người bán. Ngay sau đó, đối tượng thu hồi tin nhắn hoặc gây nhiễu thông tin, khiến người bán không kịp kiểm tra kỹ số tiền thực tế.

Để tránh rủi ro, người bán nên kiểm tra trực tiếp biến động số dư trên ứng dụng ngân hàng hoặc chờ thông báo tiền vào tài khoản trước khi giao hàng. Đồng thời cần cảnh giác với những trường hợp thường xuyên thu hồi tin nhắn, thúc giục giao hàng ngay sau khi gửi ảnh chuyển khoản hoặc có dấu hiệu gây áp lực trong quá trình giao dịch.

Theo Viện KSND tỉnh Đắk Lắk

Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đóng 150 triệu tiền phí bảo hiểm nhân thọ suốt 5 năm, đến khi dừng hợp đồng, người đàn ông chỉ nhận về 20 triệu

Đóng 150 triệu tiền phí bảo hiểm nhân thọ suốt 5 năm, đến khi dừng hợp đồng, người đàn ông chỉ nhận về 20 triệu Nổi bật

Lịch sử nợ xấu trên CIC bao lâu mới được xóa và được vay lại?

Lịch sử nợ xấu trên CIC bao lâu mới được xóa và được vay lại? Nổi bật

Việt Nam đặt mục tiêu ít nhất 30% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm

Việt Nam đặt mục tiêu ít nhất 30% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm

13:59 , 12/03/2026
Chuyên gia: Đừng kỳ vọng giá vàng sẽ sớm giảm!

Chuyên gia: Đừng kỳ vọng giá vàng sẽ sớm giảm!

11:15 , 12/03/2026
Có khoảng vài trăm triệu, nên đóng BHXH tự nguyện để về già nhận 5 triệu/tháng, hay mua vàng tích trữ?

Có khoảng vài trăm triệu, nên đóng BHXH tự nguyện để về già nhận 5 triệu/tháng, hay mua vàng tích trữ?

10:15 , 12/03/2026
Nhận thức của người dùng - mắt xích quan trọng trong bảo vệ giao dịch ngân hàng số

Nhận thức của người dùng - mắt xích quan trọng trong bảo vệ giao dịch ngân hàng số

09:49 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên