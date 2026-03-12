Hóa đơn 9 triệu nhưng khách chỉ chuyển khoản 9 nghìn: Người bán vẫn giao dịch thêm 14 lần, mất tổng 140 triệu

Viện KSND khu vực 11 (tỉnh Đắk Lắk) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Thúy Vân (SN 1993, trú tại tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan chức năng, từ hành vi của bị can cho thấy một thủ đoạn khá đơn giản nhưng dễ khiến người bán mất cảnh giác trong các giao dịch chuyển khoản.

Theo điều tra ban đầu, do làm ăn thua lỗ, từ tháng 12/2025, Lê Thị Thúy Vân nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Đặng Thị Minh Nghiêm (trú tại phường Tuy Hoà, Đắk Lắk) – người có quan hệ làm ăn mua bán hải sản với Vân trước đó.

Trong quá trình thanh toán các đơn hàng, Vân thực hiện thao tác chuyển khoản "lập lờ". Cụ thể, với hóa đơn trị giá 9.034.000 đồng, Vân chỉ chuyển 9.034 đồng; hoặc đơn hàng 11.278.000 đồng nhưng chỉ chuyển 11.278 đồng, tức thiếu ba chữ số 0 ở cuối.

Sau khi thực hiện lệnh chuyển khoản với số tiền rất nhỏ, Vân lập tức chụp màn hình thông báo giao dịch thành công rồi gửi qua Zalo cho chị Nghiêm.

Tuy nhiên, trước khi người bán kịp nhìn kỹ số tiền hiển thị, Vân nhanh chóng thu hồi tin nhắn chứa ảnh chụp màn hình, đồng thời nhắn lại: "Em đã chuyển đủ tiền rồi chị nhé".

Do hai bên từng nhiều lần giao dịch trước đó, chị Nghiêm tin tưởng rằng tiền đã được chuyển đủ, đồng thời không kiểm tra lại biến động số dư thực tế trên ứng dụng ngân hàng.

Với thủ đoạn này, chỉ trong chưa đầy một tháng, Vân đã 15 lần thực hiện trót lọt, chiếm đoạt của chị Nghiêm tổng số tiền hơn 140 triệu đồng.

Khi sự việc bị phát hiện, Vân nhanh chóng xóa các dấu vết liên quan, chặn liên lạc với bị hại và bỏ trốn. Sau đó, vụ việc được trình báo cơ quan chức năng và tiến hành điều tra.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi giao dịch, thanh toán qua mạng xã hội.

Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, nhiều đối tượng đã lợi dụng thói quen tin vào ảnh chụp màn hình chuyển khoản của người bán để thực hiện hành vi gian dối.

Thủ đoạn thường được sử dụng là chuyển một khoản tiền rất nhỏ, sau đó chụp màn hình thông báo giao dịch thành công và gửi cho người bán. Ngay sau đó, đối tượng thu hồi tin nhắn hoặc gây nhiễu thông tin, khiến người bán không kịp kiểm tra kỹ số tiền thực tế.

Để tránh rủi ro, người bán nên kiểm tra trực tiếp biến động số dư trên ứng dụng ngân hàng hoặc chờ thông báo tiền vào tài khoản trước khi giao hàng. Đồng thời cần cảnh giác với những trường hợp thường xuyên thu hồi tin nhắn, thúc giục giao hàng ngay sau khi gửi ảnh chuyển khoản hoặc có dấu hiệu gây áp lực trong quá trình giao dịch.

Theo Viện KSND tỉnh Đắk Lắk