Hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng đột biến khiến nhiều người 'sốc'

Mấy ngày nay, nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng trước những hóa đơn tiền điện cao ngất trong tháng 6, có trường hợp gấp đôi, thậm chí gấp ba so với trước.

Chị Bùi Thị Minh Châu (Hà Nội) cho biết, bình thường gia đình 3 người nhà chị sử dụng hơn 1 triệu đồng tiền điện mỗi tháng, tháng nào nhiều nhất cũng chỉ gần 1,5 triệu đồng. Thế nhưng tháng 6, gia đình chị phải trả gần 2,1 triệu đồng. " Đây là hóa đơn tiền điện cao nhất từ trước đến nay khiến tôi quá bất ngờ và có phần sốc ", chị Châu nói.

Chị Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) cũng giật mình khi kiểm tra hóa đơn tiền điện và thấy tháng này tăng hơn 500.000 đồng. " Tôi vừa nộp hơn 2 triệu tiền điện, trong khi tháng trước chỉ mất 1,5 triệu. Tôi chưa hiểu vì sao tăng nhiều thế, trong khi gia đình tôi vẫn sinh hoạt như cũ, không có sự thay đổi nào lớn. Không biết có phải do tác động của việc giá điện tăng 4,8% không ", chị Lan thắc mắc.

Nhiều người bất ngờ vì hóa đơn tiền điện tháng 6 cao đột biến. (Ảnh minh họa)

Trên nhiều hội nhóm mạng xã hội, các thành viên cũng xôn xao "khoe" hóa đơn tiền điện cao đột biến. Nickname Đặng Xuân cho biết, 3 tháng gần đây tiền điện gia đình sử dụng tăng dần đều mỗi tháng trên dưới 300.000 đồng. Từ tháng 3 đổ về trước, mỗi tháng gia đình sử dụng hơn 600.000 đồng. Sang tháng 4 tăng lên hơn 900.000 đồng, rồi lên đến 1.200.000 đồng vào tháng 6.

“Gia đình đang dùng bếp hồng ngoại phải chuyển sang bếp ga mà tiền điện vẫn cứ tăng vọt. Chưa kể gia đình còn dùng rất nhiều năng lượng mặt trời rồi đấy chứ không còn còng lưng hơn nữa”, người này than.

Thành viên Hương Bùi cũng cho biết: " Trung bình mỗi tháng gia đình sử dụng 900.000 - 1.400.000 đồng tiền điện. Tuy nhiên, hóa đơn của tháng 6 đã nhảy vọt lên hơn 2,6 triệu đồng dù nhà chỉ có 3 mẹ con, 1 đứa đi chơi suốt rồi. Gọi điện lực thì họ bảo mỗi năm có 1 tháng tăng biến động như thế...” .

Nickname Hoàng Lê than chưa bao giờ hóa đơn gia đình sử dụng vượt quá 1 triệu đồng mà nay đã vọt lên 1,5 triệu. “Nhà tôi thường xuyên đi vắng. Biết là tháng 6 rất nóng, việc sử dụng điều hòa thường xuyên hơn, nhưng tháng trước cũng dùng điều hòa mà có cao như thế đâu”.

Nhiều người còn nêu ý kiến cho rằng ngành điện lực cần công khai cách tính, công cụ tính tiền điện theo hình thức trực tuyến để thông tin minh bạch, dễ hiểu hơn. Đồng thời nên xem xét lại biểu giá bậc thang lũy tiến vì dễ khiến hóa đơn tăng vọt trong các tháng cao điểm, trong khi đó là nhu cầu tất yếu của người dân trong thời tiết nắng nóng chứ không phải do ý thức không tiết kiệm điện.

Ngành điện nói gì?

Trả lời Báo Điện tử VTC News về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh (Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN) cho biết, trong tháng 5, sản lượng điện tiêu thụ cả nước khoảng 28,6 tỷ kWh, tăng 2% so với cùng kỳ. Các khu vực nóng nực như Hà Nội, Nghệ An, TP.HCM, Đà Nẵng…đều có sản lượng điện tiêu thụ hộ gia đình tăng trên 30–40%.

Sang tháng 6, sản lượng điện toàn hệ thống so với tháng 5 và so với cùng kỳ năm ngoái tăng không đáng kể, trong đó sản lượng điện khu vực sinh hoạt còn giảm nhẹ.

“ Vì thế, phản ánh của khách hàng về hóa đơn tiền điện tăng mạnh cần phải đánh giá việc sử dụng của từng cá nhân cụ thể chứ không phải tất cả đều chịu hóa đơn điện tăng. EVN sẵn sàng xem xét, giải thích cụ thể, cặn kẽ để khách hàng hiểu, nếu khách hàng có thắc mắc cụ thể, trực tiếp ”, ông Dũng nói.

Thông tin thêm, ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, thời gian qua, xuất hiện một số ý kiến phản ánh của khách hàng về việc tiền điện tháng 6 tăng đột biến. Để đảm bảo thông tin đầy đủ và rộng rãi, EVN đã yêu cầu các tổng công ty điện lực rà soát và cung cấp thông tin minh bạch, kịp thời các trường hợp có sản lượng điện năng hoặc số tiền thanh toán tăng bất thường trong kỳ hóa đơn này và kịp thời giải thích rõ ràng cho khách hàng.

Các đơn vị cần cung cấp đầy đủ thông tin về sản lượng điện tiêu thụ trong kỳ hóa đơn, giải thích rõ cách tính hóa đơn - đặc biệt đối với các hộ sử dụng điện vào mục đích sinh hoạt.

Trong khi đó, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết nền nhiệt trung bình tại Hà Nội vào tháng 6 tăng 2-6 độ C so với tháng 5. Đặc biệt, trong những ngày cao điểm nắng nóng đầu và giữa tháng 6, nhiệt độ ngoài trời lên tới 41 độ C, mức nhiệt cảm nhận thực tế thậm chí đạt 52 độ C.

Nhiệt độ cao kéo dài không chỉ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt và tủ lạnh. Tình trạng này khiến sản lượng tiêu thụ điện trên toàn thành phố tăng mạnh, đặc biệt ở khu vực dân cư.

Theo thống kê của EVNHANOI, sản lượng điện bình quân theo ngày trên toàn địa bàn Hà Nội trong tháng 6 đạt hơn 90 triệu kWh, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng sản lượng trong tháng 6 đạt xấp xỉ 2.700 triệu kWh, trong đó mức đỉnh được ghi nhận vào ngày 2/6 với 110,9 triệu kWh, cao nhất từ đầu năm đến nay.

Riêng nhóm khách hàng thuộc thành phần quản lý tiêu dùng dân cư chiếm hơn 59,5% tổng sản lượng, tăng 15% so với tháng 5. Điều này phản ánh tác động trực tiếp của thời tiết tới hành vi sử dụng điện trong các hộ gia đình.

“Đặc biệt, khi kỳ nghỉ hè của học sinh trùng với cao điểm nắng nóng, dẫn đến thời gian sử dụng điều hòa và các thiết bị điện kéo dài liên tục cả ngày lẫn đêm”, đơn vị cung cấp điện lý giải.

Nhiệt độ cao không chỉ làm tăng tần suất sử dụng điện mà còn khiến các thiết bị làm mát tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để duy trì hiệu quả vận hành. Khi chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời lớn, điều hòa phải hoạt động liên tục, ít ngắt máy, dẫn đến mức tiêu thụ điện tăng cao dù thời lượng sử dụng không thay đổi.

Ngoài ra, EVNHANOI cho biết việc điều chỉnh giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 10/5 với mức tăng 4,8% ở tất cả bậc thang cũng là yếu tố khiến chi phí điện của các hộ gia đình trong tháng 6 tăng cao.

Tổng Công ty điện lực miền Trung cũng khuyến cáo khách hàng sau khi nhận được thông báo tiền điện tháng 6 nếu cảm thấy hóa đơn tăng cao bất thường và cần kiểm tra lại số liệu, hoàn toàn có thể liên hệ để được hỗ trợ.

" Các đơn vị điện lực cam kết sẽ kiểm tra, rà soát lại số liệu công tơ, lịch ghi chỉ số, và các yếu tố liên quan để đảm bảo tính chính xác của hóa đơn. Sau quá trình kiểm tra, các đơn vị điện lực sẽ có phản hồi cụ thể và giải đáp thắc mắc cho từng trường hợp khách hàng ", Điện lực miền Trung nêu.