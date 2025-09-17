Hoa hậu Đỗ Thị Hà sửa nhà ở quê, vướng tin đồn sắp làm dâu hào môn

Mới đây, một đơn vị thi công cửa nhà với kênh Tiktok C.Đ.T.Đ đã đăng tải video giới thiệu việc đang sửa cổng nhà cho một nàng hậu quê ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Tiktoker này chia sẻ: "Hôm nay chúng em lại có cơ duyên làm việc với một nàng hậu sắp sửa về nhà hào môn. Vì vậy, nàng hậu quyết định sửa sang lại cổng nhà và hàng rào, thêm cả hồ cá nữa ạ. Nàng hậu này em bật mí nho nhỏ là quê ở Hậu Lộc, Thanh Hóa mọi người nhé. Không biết mọi người thấy ngôi nhà này có quen không ạ".

Một Tiktoker hé lộ một nàng hậu quê ở Hậu Lộc, Thanh Hóa đang sửa lại cổng nhà để chuẩn bị làm dâu hào môn.

Chia sẻ của Tiktoker này mau chóng thu hút sự quan tâm từ dân mạng. Nhìn ngôi nhà mà anh đang ghi hình, nhiều người nhận ra ngay đó chính là nhà ở quê của Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng gia đình. Sau khi đăng quang, nhiều cư dân mạng đã về thăm nhà người đẹp để tìm hiểu về cuộc sống của cô trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020.

Hình ảnh về cơ ngơi của Đỗ Thị Hà ở xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Nhiều người cho rằng Tiktoker này đang sửa cổng nhà cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thông tin cô sắp về làm dâu nhà hào môn là có thật.

Trên trang cá nhân, người đẹp quê Hậu Lộc, Thanh Hóa không chia sẻ về chuyện đang sửa nhà ở quê. Cô mới đăng tải loạt ảnh đi du lịch ở Venice, Ý. Hoa hậu Đỗ Thị Hà ăn diện trẻ trung, thoải mái tham quan các cảnh đẹp ở Venice. Cô viết: "Đi bộ mỏi chân, lạc vài lần, ăn gelato hai lần. Venice đúng là kiểu thành phố khiến mình vừa cười vừa thở".

Chú thích ảnh

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang đi du lịch ở Venice, Ý.

Thời gian gần đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà liên tục để lộ nhiều “hint” hẹn hò với một thiếu gia nổi tiếng sinh năm 1995 ở Quảng Bình, tên V. Dù không ít lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại các chuyến du lịch hay sự kiện riêng tư, nàng hậu vẫn giữ im lặng, chưa một lần xác nhận chuyện tình cảm. Với câu hỏi về hôn nhân, cô chỉ khẳng định khi nào mọi thứ chắc chắn sẽ chủ động chia sẻ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị bắt gặp sánh đôi cùng thiếu gia V.

Cuối tháng 8, nàng hậu bất ngờ đăng ảnh cho biết mình có mặt tại Quảng Trị - cũng là nơi công ty thiếu gia V đang tổ chức hoạt động. Ngay sau đó, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc cả hai xuất hiện tình tứ bên nhau. Đỗ Thị Hà chọn phong cách giản dị, kín đáo, đi giày bệt để hạn chế chênh lệch chiều cao với bạn trai.

Trong clip do “team qua đường” ghi lại, cặp đôi thoải mái trò chuyện, thậm chí thiếu gia V còn gây chú ý khi công khai vòng tay ôm eo nàng hậu. Chính những hành động gần gũi này, cộng thêm loạt “bằng chứng” trước đó, khiến netizen gần như chắc chắn rằng Đỗ Thị Hà và thiếu gia V đang thực sự hẹn hò. Nhiều người cho rằng ngày người đẹp xứ Thanh lên xe hoa cùng bạn trai thiếu gia không còn xa nữa.