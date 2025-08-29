Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hoa hậu Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình hẹn hò?

29-08-2025 - 10:06 AM | Lifestyle

Hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình bị soi nhiều hint vô cùng trùng hợp.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy đang là cái tên sáng giá nhất nhì trong showbiz Việt sau khi đăng quang cuộc thi Miss International - Hoa hậu Quốc tế. Thời gian qua, người đẹp sinh năm 2002 chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, góp mặt trong các dự án nhân văn.

Mới đây, Hoa hậu Thanh Thủy bất ngờ được réo gọi trên mạng xã hội vì vướng nghi vấn hẹn hò nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình. "Thám tử mạng" soi ra hàng loạt hint của cặp đôi như dùng khăn, nhẫn, áo... giống nhau. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình có mối quan hệ đặc biệt.

Tuy nhiên, số khác netizen lại cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Hiện tại, cặp đôi này vẫn chưa chính thức lên tiếng về thông tin này.

Hoa hậu Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình hẹn hò?- Ảnh 1.

Hoa hậu Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình đột ngột được réo tên trên khắp mạng xã hội

Hoa hậu Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình hẹn hò?- Ảnh 2.
Hoa hậu Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình hẹn hò?- Ảnh 3.
Hoa hậu Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình hẹn hò?- Ảnh 4.
Hoa hậu Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình hẹn hò?- Ảnh 5.

Cả hai bị soi dùng chung nhiều món đồ như khăn, nhẫn, áo

Vừa qua, Hoa hậu Gen Z liên tục vướng tin đồn tình cảm với một số sao nam Việt như SOOBIN hay Negav. Cô nhận về không ít những tranh cãi khi kết hợp với SOOBIN chỉ để quảng bá cho MV. Sau khi sản phẩm này ra mắt, cả hai hạn chế nhắc về nhau trên mạng xã hội.

Vào tháng 4, cộng đồng mạng từng xôn xao trước loạt hint giữa Thanh Thủy và Negav. Cả hai bị phát hiện theo dõi nhau trên mạng xã hội, đồng thời còn diện áo thun có thiết kế khá giống nhau. Sau khi chi tiết này bị thánh soi phát hiện, Thanh Thủy bất ngờ hủy theo dõi Negav, càng khiến netizen thêm phần tò mò về mối quan hệ thật sự của cả hai.

Sau đó, Thanh Thủy đã lên tiếng cho hay: "Hiện tại mình chỉ đang không ngừng nghỉ cố gắng từng ngày cho những ước mơ, cho công việc, vì gia đình và những người thân yêu. Dạo gần đây có những điều không đúng, những thông tin tiêu cực khiến mình hơi buồn. Nhưng mong rẳng, nếu ai đó quan tâm, hãy nhìn sự nỗ lực của mình bằng sự dịu dàng và thấu hiểu. Mình luôn biết ơn vì mọi người vẫn luôn dõi theo".

Hoa hậu Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình hẹn hò?- Ảnh 6.

Hoa hậu Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình hẹn hò?- Ảnh 7.

Hoa hậu Thanh Thủy từng vướng nghi vấn hẹn hò SOOBIN, Negav

Hoa hậu Thanh Thủy từng chia sẻ về chuyện tình cảm: "Tôi không đặt ra tiêu chuẩn nào quá cao, tình cảm thật sự xuất phát từ con tim, không phải từ những công thức hình mẫu có sẵn. Tôi thích một người đàn ông sống cảm xúc, tinh tế và không cách biệt tuổi tác với tôi quá nhiều".

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 khi mới 19 tuổi, Huỳnh Thị Thanh Thủy nhanh chóng trở thành gương mặt nhan sắc Gen Z nhận được nhiều sự chú ý. Cô ghi điểm nhờ hình ảnh giản dị, đồng thời từng bước khẳng định bản thân qua các hoạt động thiện nguyện cũng như vai trò đại sứ hình ảnh cho nhiều chương trình và thương hiệu lớn.

Theo Minh Ngọc

Thanh niên Việt

