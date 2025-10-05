Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi tại Miss Grand International

Tối 4/10, Nguyễn Thị Yến Nhi - đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2025 gửi lời xin lỗi khán giả sau những phát ngôn gây tranh cãi trong quá trình tham gia cuộc thi tại Thái Lan.

Trên trang cá nhân, người đẹp viết: “Những ngày qua tại Miss Grand International là hành trình nhiều cảm xúc, mang đến cho tôi những trải nghiệm và bài học quý giá. Mang trên mình dải sash Việt Nam, tôi luôn ý thức sâu sắc về việc phải tập trung hết mình cho hành trình này”.

Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi vì phát ngôn tranh cãi.

Yến Nhi cho biết, dù lịch trình dày đặc, cô vẫn cố gắng duy trì việc livestream để trò chuyện và lan tỏa năng lượng tích cực đến khán giả quê nhà. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc vội vã, cô có những chia sẻ “chưa thật sự trọn vẹn” khiến công chúng phiền lòng. “ Bản thân tôi cảm thấy rất buồn vì điều đó” , cô nói.

Người đẹp gửi lời xin lỗi và bày tỏ sự trân trọng với những góp ý, động viên của khán giả. Yến Nhi khẳng định sẽ nỗ lực nhiều hơn trong chặng đường còn lại của cuộc thi, hướng đến hình ảnh tích cực, tự tin và bản lĩnh của người con Việt Nam

“Hành trình phía trước còn dài, Nhi sẽ nỗ lực gấp nhiều lần nữa để thể hiện thật tốt, mang đến hình ảnh tích cực, tự tin và bản lĩnh nhất của người con Việt Nam. Chỉ còn khoảng hai tuần là đến đêm chung kết Miss Grand International 2025, tôi rất mong quý khán giả mở lòng, đồng hành và tiếp thêm cho tôi sức mạnh trên chặng đường đầy thử thách sắp tới”, Yến Nhi chia sẻ.

Yến Nhi đang đại diện Việt Nam tranh tài ở Miss Grand International 2025 tại Thái Lan.

Bài đăng của Yến Nhi nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự cảm thông, nhưng cũng khuyên cô nên hạn chế livestream, tập trung cho các hoạt động chính thức của cuộc thi, đồng thời thận trọng hơn trong cách phát ngôn.

Trước đó, đoạn clip ghi lại phần livestream và phần thi talkshow của tân Miss Grand Vietnam 2025 gây tranh cãi. Trong buổi trò chuyện cùng Chủ tịch Nawat và đương kim Hoa hậu, Yến Nhi chỉ giới thiệu ngắn gọn tên và vai trò, khiến ông Nawat phải hỏi lại “Còn gì nữa không?” . Khi được hỏi về sở thích, cô tỏ ra lúng túng, ngập ngừng.

Sau buổi thi, Yến Nhi livestream thừa nhận hạn chế ngoại ngữ do thiếu môi trường rèn luyện, đồng thời cho biết buổi giao lưu diễn ra bất ngờ nên cô chưa kịp chuẩn bị. Người đẹp khẳng định sẽ tiếp thu góp ý và nỗ lực hơn cho vòng phỏng vấn kín, song gây tranh cãi khi nói rằng trước khi thi cô “chưa thật sự hiểu rõ tính chất và tiêu chí của cuộc thi”.



