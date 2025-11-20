Hòa Minzy bị huỷ show

Mới đây, Hòa Minzy bất ngờ đăng tải thông báo liên quan đến lịch diễn tại Lễ hội Trái cây 2025 dự kiến diễn ra ngày 5/12 tại quảng trường phường Chũ (tỉnh Bắc Giang). Nữ ca sĩ cho biết cô đã nhận lời mời từ trước, thậm chí đã hoàn tất mọi trao đổi cần thiết với ban tổ chức.

Tuy nhiên, đến tối 19/11, Hòa Minzy lại nhận được thông tin rằng đã hủy lời mời, đồng nghĩa việc cô không thể xuất hiện trên sân khấu vào tối 5/12 như kế hoạch ban đầu.

Nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô cảm thấy tiếc nuối vì không thể về biểu diễn tại quê hương đúng như mong đợi. Dù vậy, giọng ca Rời Bỏ khẳng định vẫn rất mong sẽ có dịp trở lại Bắc Giang trong thời gian tới, góp mặt ở nhiều chương trình hơn để phục vụ khán giả quê nhà.

Hòa Minzy nhận được thông tin rằng phía địa phương đã hủy lời mời

Hòa Minzy cũng úp mở rằng bản thân đang ấp ủ một số kế hoạch riêng dành cho quê hương, chỉ chờ thời điểm phù hợp để thực hiện. Hoà Minzy bày tỏ hy vọng người dân địa phương và lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục ủng hộ và đón chờ những dự định mới của cô.

Chủ nhân bản hit Bắc Bling còn cho biết thêm, cô nàng phải nhanh chóng báo tin với người hâm mộ bởi một vài fanpage địa phương đã đăng tải buổi biểu diễn của cô tại Lễ hội Trái cây 2025. Vì thế, hành động này để thông báo cho bà con cập nhật thông tin sớm, tránh để xảy ra trường hợp hụt hẫng.

Nguyên văn dòng trạng thái của Hòa Minzy:

Thưa quý Khán Giả, như đã thông báo 5/12 này Hòa sẽ về Quảng Trường phường Chũ - Bắc Ninh để biểu diễn cho Lễ Hội Trái Cây 2025 của tỉnh nhà. Tuy đã nhận lời mời và bàn bạc xong xuôi nhưng Hòa mới nhận được thông tin về việc huỷ lời mời và như vậy Hòa sẽ ko xuất hiện tại đêm 5/12 như đã thông báo. Hòa mong sẽ sớm được trở về quê hương và diễn nhiều chương trình hơn nữa ạ! Hòa cũng có những kế hoạch của riêng mình cho quê hương trong tương lai, nên mong rằng các bác lãnh đạo cũng như bà con hãy đợi Hòa nhé ạ hihi.

Nhìn vào lịch trình vừa được đăng tải, có thể thấy Hòa Minzy đang bước vào giai đoạn bận rộn dịp cuối năm, với chuỗi hoạt động kéo dài liên tục từ giữa tháng 11 đến đầu năm sau. Chỉ trong vòng vài tuần tới, nữ ca sĩ gần như không có ngày nghỉ, di chuyển liên tục giữa TP.HCM - Bắc Ninh - Đà Nẵng - Hà Nội để kịp các buổi thu âm, quay hình và biểu diễn.

Lịch làm việc dày đặc, trải dài từ Nam ra Bắc và cập nhật liên tục cho thấy Hòa Minzy đang là một trong những nghệ sĩ đắt show nhất thời điểm hiện tại, đồng thời vẫn duy trì được sức hút mạnh mẽ ở cả mảng quảng cáo lẫn các sự kiện.