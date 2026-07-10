Hòa Minzy công khai đời tư trợ lý 30 tuổi quê Long An: "Tốt nhất để cô ta lấy chồng, sinh con"

Ca sĩ Hòa Minzy vừa khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh đi mua một chiếc kiềng vàng để làm quà mừng cưới cho trợ lý thân thiết Tuyền Rose. Nữ ca sĩ nói:

"Vào một ngày đẹp trời tự dưng hứng lên là đi mua kiềng cho trợ lý. Kiềng mừng cưới mặc dù người yêu không biết có chưa nhưng mà cứ đi mua sẵn đây".

Quà cưới Hòa Minzy dành cho trợ lý.

Bên cạnh đoạn clip, giọng ca Bắc Bling còn đăng tải dòng trạng thái dài để "giới thiệu" trợ lý với người hâm mộ. Theo nữ ca sĩ, Tuyền Rose sinh năm 1996, quê Long An và đã bước sang tuổi 30 nhưng vẫn chưa có "động thái" lập gia đình khiến cô không khỏi sốt ruột.

Hòa Minzy cho biết thời gian tới cô sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nên công việc sẽ hạn chế hơn. Vì vậy, nữ ca sĩ cho rằng đây là thời điểm thích hợp để trợ lý có thêm thời gian tìm hiểu, kết hôn và sinh con.

"Trợ lý Hoà Minzy - Tuyền Rose - 30, 31 tuổi rồi nhưng còn chưa có động thái gì làm Hoà rất lo.

Thời gian sắp tới Hòa cũng dành thời gian cho gia đình nhiều nên công việc hạn chế hơn, trợ lý cũng sẽ rảnh rang hơn cho nên đây chính là thời điểm tốt nhất để cô ta lấy chồng - sinh con", Hòa Minzy viết.

Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn hài hước "rao" tìm người yêu cho trợ lý. Cô tiết lộ Tuyền Rose là người chăm chỉ, nấu ăn ngon, trông trẻ khéo và có công việc với thu nhập ổn định. Hòa Minzy cũng ưu tiên nếu "đàng trai" sống ở khu vực Bắc Ninh để thuận tiện cho công việc và cuộc sống.

"Anh nào tốt tính, công việc ổn định mà chưa vợ con, người yêu gì tiến tới tìm hiểu nhé. Trợ lý em quê ở Long An nhé, sinh năm 1996 và rất là chăm chỉ, nấu ăn ngon, trông trẻ khéo. Lại còn có công việc lương lậu ổn định! Ưu tiên khu vực quanh Bắc Ninh thì tốt quá haha", nữ ca sĩ dí dỏm chia sẻ.

Hòa Minzy và trợ lý đồng hành bên nhau nhiều năm.

Khép lại bài đăng, Hòa Minzy còn "chốt hạn" cho món quà cưới đặc biệt này. Nữ ca sĩ cho biết chiếc kiềng vàng chỉ có "hiệu lực" trong vòng 6 tháng. Nếu sau khoảng thời gian đó trợ lý vẫn chưa tìm được ý trung nhân, cô sẽ "rút lại" khiến nhiều người không khỏi bật cười.

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả bày tỏ sự thích thú trước màn "mai mối" có một không hai của Hòa Minzy. Nhiều người cũng gửi lời chúc trợ lý của nữ ca sĩ sớm tìm được một nửa phù hợp, đúng như mong muốn của cô.

Mối quan hệ giữa Hòa Minzy và nữ trợ lý Tuyền Rose là tình chị em thân thiết hiếm có trong showbiz. Xuất phát điểm là một người hâm mộ, Tuyền Rose đã đồng hành, từng sống chung nhà và cùng chăm sóc bé Bo với nữ ca sĩ trong nhiều năm. Hòa Minzy luôn đãi ngộ trợ lý cực kỳ hậu hĩnh với mức lương lên tới 100 triệu đồng mỗi tháng, cùng những phần thưởng Tết và quà hàng hiệu đắt đỏ. Thậm chí, giọng ca Bắc Ninh còn nhiệt tình làm "bà mai" lo chuyện chung thân cho người em thân cận, tạo nên một tình bạn đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ.