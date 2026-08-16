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Hòa Minzy khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên đại úy Văn Cương

| | Lifestyle

Hòa Minzy và chồng sắp cưới - đại úy Văn Cương lại gây bão với loạt ảnh mới.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hòa Minzy khoe loạt ảnh mới cùng chồng sắp cưới - đại úy Thăng Cương. Nữ ca sĩ đăng hình kèm dòng trạng thái: “Ông xã, nếu em biến thành con gián ông xã còn thương em không. Chào buổi sáng cuối tuần cả nhà yêu của em.“

Chỉ sau ít giờ đăng tải , bài chia sẻ lập tức thu hút hơn 34 nghìn lượt thích cùng hàng trăm lượt bình luận. Trong hình, cặp đôi diện trang phục tông màu trắng đồng điệu. Cả hai khoe những khoảnh khắc ngọt ngào, tình cảm trong chuyến du lịch tại Hội An.

Hòa Minzy và chồng sắp cưới - đại úy Thăng Cương khoe khoảnh khắc ngọt ngào.

Hòa Minzy cho biết chồng chưa cưới bận công tác tại đơn vị nên cả hai đã lâu chưa được đi du lịch cùng nhau. Cô mong ngóng ngày anh nghỉ phép để cùng hẹn hò, hâm nóng tình cảm. Chuyến du lịch gần nhất của Hòa Minzy và Văn Cương là hồi tháng 5, khi cả hai mừng sinh nhật chung bên gia đình tại Quảng Ninh.

Ngày 7/3 vừa qua, ca sĩ Hòa Minzy chính thức xác nhận quan hệ tình cảm với đại úy Thăng Văn Cương. Hai người bén duyên từ chương trình Sao nhập ngũ năm 2022. Cặp đôi có nhiều điểm chung bất ngờ. Văn Cương sinh ngày 30/5/1995 còn Hòa Minzy sinh ngày 31/5/1995, chỉ cách nhau 1 ngày. Quê của Văn Cương ở Bắc Giang, sau sáp nhập trở thành cùng quê Bắc Ninh với Hòa Minzy.

Hòa Minzy và Đại úy Thăng Cương đã hẹn hò được 4 năm.

Nữ ca sĩ từng tiết lộ Văn Cương và bố mẹ đã sang nhà hỏi cưới cô trước thời điểm ông nội cô qua đời vì đột quỵ hồi tháng 8/2025.

Người đẹp chia sẻ: “Em vui khi anh và bố mẹ đã để ông biết cháu gái ông được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình fan hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi”.

Kể từ khi công khai mối quan hệ, giọng ca Bắc Bling không còn ngần ngại thể hiện cử chỉ ngọt ngào dành cho nửa kia. Ngược lại, đại úy Thăng Văn Cương cũng chăm tương tác và “đánh dấu chủ quyền” với vợ sắp cưới. Chuyện tình của cặp đôi được khán giả ủng hộ và chúc mừng. Cả hai dự định sẽ tổ chức đám cưới vào năm 2027.

Hoà Minzy tên thật Nguyễn Thị Hoà, sinh năm 1995, là một trong những ca sĩ nổi bật của Vpop. Cô từng giành quán quân chương trình Học viện ngôi sao năm 2014. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều bản hit như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Kén cá chọn canh, Bắc Bling.

Đại uý Thăng Văn Cương - bạn trai của nữ ca sĩ quê Bắc Giang (nay là Bắc Ninh). Anh là người dân tộc Sán Dìu. Chồng sắp cưới của Hòa Minzy hiện phục vụ trong quân đội, mang hàm đại úy và đóng quân ở Bắc Ninh.

Theo Thuý Hiền/VTC News

VTC News

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