Hòa Minzy: "Em yêu anh!"

Mới đây, Hòa Minzy khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải đoạn clip ngọt ngào bên bạn đời Thăng Văn Cương, kèm lời nhắn ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: "Em yêu anh!".

Trong đoạn clip, Hòa Minzy và Thăng Văn Cương cùng diện trang phục sáng màu, thong thả sánh bước trong một con ngõ nhỏ. Những khoảnh khắc đời thường, nhẹ nhàng của cặp đôi tạo cảm giác gần gũi, lãng mạn. Không cần những cử chỉ quá phô trương, sự đồng hành của cả hai trong khung hình cũng đủ cho thấy mối quan hệ ngày càng gắn bó.

Clip ngọt ngào của Hòa Minzy và ông xã quân nhân

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Hòa Minzy thoải mái thể hiện tình cảm với bạn đời. Từ khi công khai chuyện tình cảm vào tháng 3/2026, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai người. Cặp đôi bén duyên từ chương trình Sao nhập ngũ năm 2022 và đã có khoảng bốn năm yêu kín tiếng trước khi chính thức công khai. Thăng Văn Cương là đại úy quân nhân, cùng sinh năm 1995 với Hòa Minzy.

Chuyện tình của Hòa Minzy càng nhận được sự chú ý khi cô tiết lộ Văn Cương cùng gia đình đã sang nhà hỏi cưới từ năm 2024, khi ông nội cô còn sống. Nữ ca sĩ từng bày tỏ sự biết ơn vì bạn đời kiên nhẫn chờ đợi, âm thầm ở phía sau để cô có thời gian tập trung phát triển sự nghiệp.

Ở tuổi 31, Hòa Minzy thăng hoa cả trong công việc lẫn cuộc sống

Hòa Minzy và Thăng Văn Cương hiện có cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Hòa Minzy gọi bạn đời là "ông xã", còn anh dành cho cô những lời chúc tình cảm, cho thấy cả hai đã xem nhau như vợ chồng dù chưa tổ chức đám cưới chính thức.

Đặc thù công việc của Thăng Văn Cương khiến anh không có nhiều thời gian ở bên gia đình. Anh thuộc đơn vị trực chiến, thường phải tranh thủ những ngày nghỉ phép để dành thời gian cho Hòa Minzy và bé Bo. Chính vì vậy, những khoảnh khắc bình dị bên nhau càng trở nên đáng quý với nữ ca sĩ.

Tổ ấm hạnh phúc của giọng ca "Bắc Bling"

Về phía Hòa Minzy, sau những đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nữ ca sĩ hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc sống cả về tình yêu lẫn sự nghiệp đều khởi sắc. Năm 2025, cô tạo dấu ấn mạnh với Bắc Bling và giành nhiều giải thưởng âm nhạc. Có thể nói, Hòa Minzy đang ở giai đoạn tình duyên, sự nghiệp cùng thăng hoa.