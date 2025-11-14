Hòa Minzy rưng rưng, thừa nhận cô đơn

Hòa Minzy đã có hơn 10 năm hoạt động trong showbiz Việt. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 không chỉ hoạt động nghệ thuật chăm chỉ mà còn thường xuyên thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Vì có nhiều đóng góp tích cực, Hòa Minzy đang là ca sĩ được nhiều người yêu mến.

Tuy nhiên mới đây, Hòa Minzy khiến netizen bất ngờ khi thừa nhận luôn cảm thấy cô đơn, muốn ở nơi đông người. Trong tập 15 chương trình Sao nhập ngũ, nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi là một người luôn cười nhưng không biết tại sao mà tôi luôn muốn sống trong môi trường tập thể như thế này.

Tôi muốn sống với trợ lý, bạn trang điểm và quản lý của tôi chung một nhà. Khi lưu diễn, chúng tôi ở chung một khách sạn nhưng khi trở về nhà rồi chỉ còn một mình tôi. Lúc nào tôi cũng muốn kéo mọi người ở cùng. Không hiểu sao nhưng tôi luôn là người cô đơn như thế”.

Hòa Minzy rưng rưng xúc động tâm sự trong tập 15 chương trình Sao nhập ngũ

Nữ ca sĩ thừa nhận trong chương trình, cô luôn muốn nói to tiếng lên để tạo điểm nhấn và thu hút sự chú ý. “Khi các chị em nhiều như thế này, lúc nào quay ra quay vào cũng có mọi người. Tôi luôn muốn nói rất to tiếng lên để tạo điểm nhấn, sự chú ý. Đó không phải cách để tôi lên hình nhiều hơn mà chỉ để mọi người nhớ tôi sau hành trình này”, nữ ca sĩ cho hay.

Hòa Minzy cho biết dù là "chiến thần ngoại giao" nhưng những người thực sự có thể giãi bày tâm sự chuyện riêng tư lại rất ít: “Lúc nào mọi người cũng kêu tôi là "chiến thần ngoại giao", đi đến đâu cũng quen biết. Nhưng để mà nói người bạn thân thiết, để kể những câu chuyện thầm kín trong cuộc sống thì rất là ít. Các chị em ở đây là người mà tôi đã lựa chọn để kể”.

Nữ ca sĩ thừa nhận trong chương trình, cô luôn muốn nói to tiếng lên để tạo điểm nhấn và thu hút sự chú ý

Hòa Minzy cho biết dù là "chiến thần ngoại giao" nhưng những người thực sự có thể giãi bày tâm sự chuyện riêng tư lại rất ít

Khi tham gia chương trình Biển của hy vọng vào tháng 3/2023, Hoà Minzy từng bật khóc, gửi lời xin lỗi khán giả. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 trải lòng về việc cô cảm thấy mệt mỏi do không kiểm soát được cảm xúc.

Hòa Minzy cho hay: "Em chưa bao giờ gặp một tình trạng như thế này trong cuộc đời, thật sự em đang rất mệt mỏi. Những gì áp lực nhất trong cuộc sống em đã trải qua nhưng không hiểu sao sau 1 năm thì đến giờ em lại cảm thấy mệt mỏi nhiều như thế. Em bỗng dưng trở nên là một người khó kiểm soát cảm xúc. Em tham gia đợt này em thấy mình làm trì trệ rất nhiều công việc của ekip. Em xin lỗi mỗi người, những ai mà em có thái độ, lời nói hoặc hành động chưa được tốt".

Trong chương trình, nữ ca sĩ 9x thừa nhận đang chưa thể chữa lành cho chính mình, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả cùng ekip: "Em là một người chịu đựng rất giỏi nhưng đến bây giờ nó bộc phát ra và em không tìm được cách để chữa nó. Mặc dù chương trình mình để chữa lành, em đã suy nghĩ rất nhiều việc có nên nói những điều này không, mình cố gắng chữa lành cho khán giả nhưng bản thân lại không chữa cho mình. Em thấy thật sự không xứng đáng với vai trò dàn cast chính, em đã cố gắng rất nhiều nhưng em xin lỗi nếu sau đó không thể tham gia với mọi người".

Trong chương trình, Hòa Minzy thừa nhận không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân

Hoà Minzy khóc nức nở, cho biết bản thân bị mệt mỏi

Hòa Minzy từng có mối tình 5 năm với thiếu gia Minh Hải, tuy nhiên cặp đôi đã quyết định chia tay vào tháng 2/2022. "Để đi đến quyết định này cũng không dễ dàng gì cho cả hai nhưng vì định hướng cuộc sống mỗi người khác nhau, cố gắng nhiều nhưng không đi đến tiếng nói chung nên cho nhau lối đi riêng. Không phải chia tay vì yêu xa. Cũng không có người thứ 3 nào liên quan đến quyết định này cả", Hòa Minzy chia sẻ.

Về chuyện có tình mới hậu chia tay, Hòa Minzy từng chia sẻ: "Giờ thì sớm quá. Em đang bận không có thời gian, bên con còn không đủ. Chắc vài năm nữa đi ạ". Bên cạnh công việc hoạt động nghệ thuật, giọng ca gốc Bắc Ninh còn bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.