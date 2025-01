Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long vay nợ kỷ lục, hơn 60.000 tỷ rót vào “quả đấm thép” Dung Quất 2

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2024, Hòa Phát (mã HPG) của tỷ phú Trần Đình Long ghi nhận tổng nợ vay tài chính tại ngày 31/12/2024 lên đến gần 83.000 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ so với cuối quý 3 và cao hơn gần 18.000 tỷ so với mộtnăm trước. Đây là mức dư nợ vay tài chính cao kỷ lục của doanh nghiệp đầu ngành thép kể từ khi hoạt động.

Nợ vay tăng mạnh trong bối cảnh Hòa Phát bước vào giai đoạn nước rút, hoàn thành lắp đặt thiết bị phân kỳ 1 dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2. Theo kế hoạch, phân kỳ 1 sẽ đi vào vận hành năm 2025. Phân kỳ 2 dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, đầu 2026.

Dự án có quy mô 280ha, tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 5,6 triệu tấn HRC chất lượng cao/năm. Khi hoàn thành, năng lực sản xuất thép thô của Hòa Phát đạt 14,5 triệu tấn/năm, trong đó có 8,6 triệu tấn thép HRC chất lượng cao, đưa Hòa Phát trở thành nhà sản xuất thép hàng đầu khu vực, nâng tầm thương hiệu thép Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Sản phẩm chính của dự án là thép cuộn cán nóng, thép chất lượng cao, thép đặc biệt phục vụ ngành công nghiệp ô tô, đường sắt, đóng tàu, gia công, kết cấu... Sau khi Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất 2 đi vào hoạt động, tổng công suất thép thô của Hòa Phát sẽ được nâng lên hơm14 triệu tấn mỗi năm.

Ghi nhận trên BCTC quý 4, tính đến cuối năm 2024, tài sản xây dựng dở dang của Hòa Phát lên đến 63.749 tỷ đồng, chiếm gần 30% tổng tài sản, chủ yếu dồn vào dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 với 60.108 tỷ đồng, tăng 37.552 tỷ đồng so với ngày đầu năm.

Về kết quả kinh doanh Hòa Phát ghi nhận doanh thu đạt 35.232 tỷ đồng, nhích nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2.809 tỷ đồng, giảm 5% so với quý 4 năm ngoái và là mức thấp nhất trong 5 quý trở lại đây.

Lũy kế cả năm 2024, Hòa Phát đạt 140.560 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với năm trước, đạt kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 12.020 tỷ đồng, tăng 77% so với năm 2023 và vượt 20% chỉ tiêu năm. Năm 2024, Hòa Phát nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 13.400 tỷ đồng.

Năm 2024, Hòa Phát sản xuất 8,7 triệu tấn thép thô, tăng 30% so với năm 2023. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 8,1 triệu tấn, tăng 20%. Trong đó, thép xây dựng, thép chất lượng cao đạt 4,48 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Thép cuộn cán nóng HRC sản xuất hơn 3 triệu tấn, tăng 5% so với năm 2023.

Tại thị trường trong nước, Hòa Phát củng cố vị thế thị phần số 1 cả nước về thép dài, ống thép với lần lượt là 37,6% và 27,7% và đứng trong Top 5 thị phần tôn mạ với 8,2%. Thị trường xuất khẩu thép Hòa Phát mở rộng tới gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Năm 2024, hoạt động xuất khẩu đóng góp 31% doanh thu của toàn tập đoàn.