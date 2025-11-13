Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hòa Phát cung cấp hơn 1.800 tấn ống thép cho Đại Dũng thi công Trung tâm Hội nghị APEC 2027

13-11-2025 - 14:48 PM | Doanh nghiệp

Hòa Phát cung cấp hơn 1.800 tấn ống thép cho Đại Dũng thi công Trung tâm Hội nghị APEC 2027

Lô hàng gồm các loại ống đen tròn cỡ lớn, đường kính từ 141,3 mm đến 323,8 mm. Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn châu Âu EN 10219-1:2006 S355JR, giới hạn chảy tối thiểu 355Mpa, phù hợp cho các hạng mục kết cấu chịu lực.

Ống thép Hòa Phát vừa ký hợp đồng cung ứng hơn 1.800 tấn sản phẩm cho Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (DDC), phục vụ thi công dự án Trung tâm Hội nghị & Dịch vụ Cộng đồng APEC 2027 tại Phú Quốc.

Ông Trương Xuân Cơ, Giám đốc Phát triển kinh doanh và Dự án, Tập đoàn Đại Dũng cho biết: "Tiếp nối thành công từ dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Đại Dũng tiếp tục lựa chọn ống thép Hòa Phát cho siêu dự án APEC 2027. Sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế và giao hàng đúng tiến độ, giúp chúng tôi yên tâm triển khai các hạng mục kết cấu phức tạp nhất".

Lô hàng gồm các loại ống đen tròn cỡ lớn, đường kính từ 141,3 mm đến 323,8 mm. Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn châu Âu EN 10219-1:2006 S355JR, giới hạn chảy tối thiểu 355Mpa, phù hợp cho các hạng mục kết cấu chịu lực.

Với công suất 1,2 triệu tấn mỗi năm, Hòa Phát hiện đang giữ vị thế nhà sản xuất ống thép lớn nhất Việt Nam. Doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM A500 Grade B, BS 1387/1985, BSEN 10255, ASTM A53.

Các dự án, công trình tiêu biểu sử dụng ống thép Hòa Phát gồm có: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Nhà ga T3 – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Sân bay quốc tế Long Thành và nhiều dự án cầu đường, nhà xưởng, hệ thống ống dẫn công nghiệp.﻿

Hòa Phát cung cấp hơn 1.800 tấn ống thép cho Đại Dũng thi công Trung tâm Hội nghị APEC 2027- Ảnh 1.

Ảnh phối cảnh khu tổ hợp đa chức năng APEC Phú Quốc.

Được biết, Trung tâm Hội nghị & Dịch vụ Cộng đồng APEC 2027 là dự án mới nhất sử dụng ống thép Hòa Phát. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 51.000 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất rộng 57 ha tại phường An Thới, Phú Quốc. Dự án bao gồm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm 10.000 m², Trung tâm Báo chí quốc tế cùng khu phức hợp khách sạn – thương mại miễn thuế cao tầng.

Hòa Phát đầu tư khu công nghiệp quy mô 235ha tại Hưng Yên

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự án bất động sản hơn 4.500 tỷ đồng của Hoá chất Đức Giang được chấp thuận sau 5 năm chờ đợi

Dự án bất động sản hơn 4.500 tỷ đồng của Hoá chất Đức Giang được chấp thuận sau 5 năm chờ đợi Nổi bật

Chủ tịch Lê Phước Vũ lập công ty 1.000 tỷ nắm chuỗi siêu thị vật liệu xây dựng trong nỗ lực cuối cùng trước khi rút khỏi Hoa Sen

Chủ tịch Lê Phước Vũ lập công ty 1.000 tỷ nắm chuỗi siêu thị vật liệu xây dựng trong nỗ lực cuối cùng trước khi rút khỏi Hoa Sen Nổi bật

Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI chính thức đóng sau 10 năm hoạt động: Tỷ suất hoàn vốn trung bình 10,73%, cổ tức tiền mặt trung bình 9,5%/năm

Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI chính thức đóng sau 10 năm hoạt động: Tỷ suất hoàn vốn trung bình 10,73%, cổ tức tiền mặt trung bình 9,5%/năm

14:43 , 13/11/2025
Bamboo Airways có tân Chủ tịch

Bamboo Airways có tân Chủ tịch

14:07 , 13/11/2025
Vợ Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang rời HĐQT Vinacafe Biên Hòa

Vợ Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang rời HĐQT Vinacafe Biên Hòa

13:35 , 13/11/2025
Gần 2.400 căn nhà tại Aqua City đã được tỉnh Đồng Nai cấp phép mua bán

Gần 2.400 căn nhà tại Aqua City đã được tỉnh Đồng Nai cấp phép mua bán

13:04 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên