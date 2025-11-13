Hòa Phát cung cấp hơn 1.800 tấn ống thép cho Đại Dũng thi công Trung tâm Hội nghị APEC 2027

Ống thép Hòa Phát vừa ký hợp đồng cung ứng hơn 1.800 tấn sản phẩm cho Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (DDC), phục vụ thi công dự án Trung tâm Hội nghị & Dịch vụ Cộng đồng APEC 2027 tại Phú Quốc.

Ông Trương Xuân Cơ, Giám đốc Phát triển kinh doanh và Dự án, Tập đoàn Đại Dũng cho biết: "Tiếp nối thành công từ dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Đại Dũng tiếp tục lựa chọn ống thép Hòa Phát cho siêu dự án APEC 2027. Sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế và giao hàng đúng tiến độ, giúp chúng tôi yên tâm triển khai các hạng mục kết cấu phức tạp nhất".



Lô hàng gồm các loại ống đen tròn cỡ lớn, đường kính từ 141,3 mm đến 323,8 mm. Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn châu Âu EN 10219-1:2006 S355JR, giới hạn chảy tối thiểu 355Mpa, phù hợp cho các hạng mục kết cấu chịu lực.



Với công suất 1,2 triệu tấn mỗi năm, Hòa Phát hiện đang giữ vị thế nhà sản xuất ống thép lớn nhất Việt Nam. Doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM A500 Grade B, BS 1387/1985, BSEN 10255, ASTM A53.



Các dự án, công trình tiêu biểu sử dụng ống thép Hòa Phát gồm có: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Nhà ga T3 – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Sân bay quốc tế Long Thành và nhiều dự án cầu đường, nhà xưởng, hệ thống ống dẫn công nghiệp.﻿

Ảnh phối cảnh khu tổ hợp đa chức năng APEC Phú Quốc.

Được biết, Trung tâm Hội nghị & Dịch vụ Cộng đồng APEC 2027 là dự án mới nhất sử dụng ống thép Hòa Phát. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 51.000 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất rộng 57 ha tại phường An Thới, Phú Quốc. Dự án bao gồm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm 10.000 m², Trung tâm Báo chí quốc tế cùng khu phức hợp khách sạn – thương mại miễn thuế cao tầng.