Hòa Phát sắp phát hành thêm gần 1,3 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức

Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) của tỷ phu Trần Đình Long vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết phương án chi trả cổ tức năm 2024, với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Với gần 6,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Hòa Phát sẽ phát hành thêm 1,28 tỷ cổ phiếu mới, tương đương giá trị phát hành theo mệnh giá 12.793 tỷ đồng. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Thời gian thực hiện từ tháng 5, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Hòa Phát sẽ tăng lên thành 76.755 tỷ đồng, lớn nhất trong nhóm doanh nghiệp phi tài chính trên sàn chứng khoán. Thậm chí, còn số này chỉ thấp hơn một vài ngân hàng top đầu.

Trước đó, trong tài liệu họp thường niên 2025, Hòa Phát lên kế hoạch trả cổ tức năm 2024 bằng 15% cổ phiếu và 5% tiền mặt, nhưng được thay đổi toàn bộ bằng 20% cổ phiếu khi đại hội diễn ra. Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long cho biết việc điều chỉnh dựa trên cơ sở thận trọng, đảm bảo nguồn tiền mặt trong bối cảnh biến động ở tầm quốc tế, như chính sách thuế nhập khẩu đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 1, Hòa Phát đạt hơn 37.900 tỷ đồng doanh thu và 3.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 22% và 16% so với cùng kỳ 2024. Quý đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất 2,66 triệu tấn thép thô, tăng 25% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng, thép chất lượng cao, thép xây dựng và phôi thép đạt 2,38 triệu tấn, tăng 29% so với quý 1/2024.

Năm 2025, Hòa Phát trình cổ đông kế hoạch kinh doanh khá tham vọng với mục tiêu doanh thu đạt 170.000 tỷ đồng, tăng khoảng 21% so với thực hiện năm ngoái, và là mức cao nhất từ trước tới nay của doanh nghiệp này. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 15.000 tỷ đồng, tăng gần 25% so với thực hiện năm 2024. Như vậy sau 3 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 22% kế hoạch doanh thu và 22% kế hoạch lợi nhuận cả năm.