Hóa ra, bàn tay của người sống thọ trông như thế này

Bàn tay không chỉ là công cụ giúp con người lao động và giao tiếp, mà còn có thể phản ánh tình trạng sức khỏe tổng thể của cơ thể.

Theo các chuyên gia y học cổ truyền, những đặc điểm trên tay tưởng chừng nhỏ bé lại có thể tiết lộ rất nhiều về tuần hoàn máu, trao đổi chất, thậm chí phần nào phản ánh tiềm năng tuổi thọ của mỗi người.

Bác sĩ Lý Sơn Sơn, Trưởng khoa tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hồ Nam (Trung Quốc), cho rằng: “Không thể dự đoán chính xác tuổi thọ của một người chỉ dựa vào bàn tay, nhưng một số đặc điểm nhất định trên tay có mối liên quan chặt chẽ đến tình trạng sức khỏe và quá trình lão hóa”. Dưới đây là 5 đặc điểm nổi bật mà theo các chuyên gia, người có tuổi thọ cao thường sở hữu.

1. Cơ lòng bàn tay đầy đặn, da đàn hồi

Cơ lòng bàn tay đầy đặn, săn chắc và có độ đàn hồi tốt là biểu hiện của một cơ thể khỏe mạnh, máu lưu thông hiệu quả và mô cơ được nuôi dưỡng đầy đủ. Đây thường là đặc điểm dễ thấy ở những người có thói quen vận động thường xuyên, ăn uống cân bằng và ngủ đủ giấc.

Ngược lại, lòng bàn tay teo tóp, da nhăn nheo hoặc chảy xệ có thể phản ánh tình trạng thiếu dinh dưỡng, mất nước, hoặc sự suy giảm cơ bắp do tuổi tác và bệnh tật. Bác sĩ Lý Sơn Sơn khuyến nghị, để làm chậm quá trình lão hóa, mỗi người nên duy trì tập luyện đều đặn, mát-xa tay hằng ngày, và bổ sung đầy đủ protein cùng vitamin nhằm tăng cường sức mạnh cơ tay.

2. Lòng bàn tay ấm và khô

Nhiệt độ và độ ẩm ở lòng bàn tay là chỉ báo quan trọng phản ánh tình trạng hoạt động của hệ tuần hoàn và chuyển hóa. Người có lòng bàn tay ấm và khô ráo thường có tuần hoàn máu ổn định, chuyển hóa năng lượng tốt, đồng thời hệ thần kinh hoạt động nhịp nhàng.

Ngược lại, lòng bàn tay lạnh hoặc ẩm ướt có thể là dấu hiệu cảnh báo rối loạn lưu thông máu, thiếu máu, suy giảm chức năng tuyến giáp hoặc căng thẳng kéo dài. Vì vậy, việc duy trì độ ấm vừa phải cho bàn tay thông qua vận động thường xuyên và chế độ ăn uống lành mạnh sẽ có lợi cho sức khỏe và giúp con người kéo dài tuổi thọ.

3. Ngón tay cân đối, không sưng tấy

Các ngón tay được cấu tạo từ hệ thống xương và khớp phức tạp. Khi ngón tay bạn có tỷ lệ cân đối, không sưng, không phù nề, điều đó phản ánh hệ xương khớp khỏe mạnh và ít nguy cơ viêm nhiễm.

Trái lại, ngón tay sưng đỏ, đau nhức hoặc biến dạng có thể là dấu hiệu của viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp, hoặc bệnh gút. Nếu xuất hiện tình trạng sưng kéo dài hoặc thay đổi hình dáng ngón tay, người bệnh nên đi khám chuyên khoa xương khớp sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Giữ cân nặng hợp lý, bổ sung canxi, omega-3 và duy trì vận động nhẹ nhàng là cách tốt để bảo vệ khớp.

4. Ngón tay linh hoạt

Ngón tay của con người được điều khiển trực tiếp bởi não bộ. Do đó, khả năng cử động linh hoạt, nhanh nhẹn của các ngón tay phần nào phản ánh tốc độ dẫn truyền thần kinh và sự nhạy bén trí tuệ.

Ở người trung niên hoặc cao tuổi, nếu các ngón tay vẫn cử động mềm mại, phối hợp nhịp nhàng, điều đó cho thấy hệ thần kinh vẫn hoạt động ổn định và nguy cơ mắc các bệnh về trí nhớ hoặc rối loạn thần kinh thấp hơn. Ngược lại, ngón tay run rẩy, co cứng, hoặc khó điều khiển có thể là dấu hiệu sớm của thoái hóa thần kinh hay bệnh Parkinson.

Việc thường xuyên rèn luyện sự linh hoạt cho bàn tay, chẳng hạn như gõ nhịp, bóp bóng cao su, hoặc chơi nhạc cụ, sẽ giúp duy trì sự kết nối thần kinh hiệu quả và giảm tốc độ lão hóa của não.

5. Đường chỉ tay rõ ràng, độ sâu vừa phải

Nhiều người thường liên tưởng đường chỉ tay với bói toán, nhưng dưới góc độ khoa học, đường vân trên lòng bàn tay là kết quả của di truyền, quá trình phát triển của da và mức độ đàn hồi mô dưới da.

Theo bác sĩ Lý Sơn Sơn, người có đường chỉ tay rõ nét, sâu vừa phải và đều đặn thường sở hữu làn da khỏe mạnh, độ ẩm cân bằng và lưu thông máu tốt. Ngược lại, đường tay mờ, nhăn nheo hoặc khô nứt có thể cho thấy da thiếu nước, mạch máu lưu thông kém, hoặc dấu hiệu lão hóa sớm.

Quan sát sự thay đổi ở các đường chỉ tay có thể giúp phát hiện sớm những vấn đề tiềm ẩn như bệnh tim mạch, huyết áp cao, rối loạn tuần hoàn. Do đó, bạn nên khám sức khỏe định kỳ và chú ý chăm sóc da tay, vì đây cũng là “tấm gương” phản chiếu sức khỏe toàn thân.

