Hoa Sen Group giải thể một công ty liên kết do hoạt động không hiệu quả

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group, MCK: HSG, sàn HoSE) đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc giải thể Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Hoa Sen.

Theo đó, lý do giải thể là do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới dẫn đến việc thực hiện các hoạt động kinh doanh không còn hiệu quả.

Phương án xử lý nợ được thống nhất theo phương án được Hội đồng quản trị Cảng Quốc tế Hoa Sen kiến nghị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của công ty.

Được biết, Cảng Quốc tế Hoa Sen có địa chỉ tại số 14, lô E, Trung tâm thương mại Tân Thành, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM.

Tính đến ngày 30/6/2025, Cảng Quốc tế Hoa Sen đang là công ty liên kết của Hoa Sen Group với tỷ lệ sở hữu/quyền biểu quyết lên đến 49%.

Tuy nhiên, tại phần thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ 2024 - 2025 (từ ngày 1/4/2025 đến ngày 30/6/2025) của Hoa Sen Group thể hiện, doanh nghiệp này vẫn chưa góp vốn vào Cảng Quốc tế Hoa Sen mặc dù công ty liên kết này đã được thành lập từ năm 2019.

Về tình hình kinh doanh, cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ 2024 - 2025, Hoa Sen Group ghi nhận doanh thu thuần gần 9.509,2 tỷ đồng, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 273,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 374 triệu đồng.

Lũy kế nửa đầu năm 2025, Hoa Sen Group mang về doanh thu thuần gần 28.181,2 tỷ đồng, giảm 3,4% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 646,8 tỷ đồng, giảm 7,1%.

Cũng tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Hoa Sen Group tăng nhẹ 2,2% so với đầu năm, lên mức gần 19.139,7 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 8.042,3 tỷ đồng, chiếm 42% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 7.884 tỷ đồng, giảm 8,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 4.630,4 tỷ đồng, chiếm 58,7% tổng nợ.



