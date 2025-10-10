Hỏa tốc: Sẽ miễn, giảm, gia hạn thuế cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 10, số 11

Theo Cục Thuế, công văn được ban hành nhằm thực hiện Kết luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 533/TB-VPCP ngày 4/10/2025, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động khắc phục hậu quả bão lũ. Các Cục Thuế địa phương nơi có tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại được yêu cầu khẩn trương hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế và tiền thuê đất, đảm bảo đúng quy định và nhanh chóng.

Theo đó, người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai được xem xét gia hạn nộp thuế tối đa 2 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp. Trong thời gian được gia hạn, người nộp thuế không bị phạt và không phải nộp tiền chậm nộp. Hồ sơ đề nghị gồm văn bản nêu rõ lý do, số tiền và thời hạn đề nghị gia hạn kèm theo tài liệu chứng minh thiệt hại. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan thuế, tùy điều kiện của từng địa phương.

Cục Thuế cũng nhấn mạnh, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do sự kiện bất khả kháng sẽ được miễn tiền chậm nộp và miễn xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Mức miễn không vượt quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại sau khi trừ phần được bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác bồi thường. Hồ sơ chứng minh thiệt hại gồm biên bản kiểm kê, chứng thư giám định, hồ sơ bồi thường hoặc văn bản xác nhận của chính quyền địa phương.

Đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT), các doanh nghiệp chịu thiệt hại hàng hóa, dịch vụ do bão, lũ được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào chưa được bồi thường nếu có đầy đủ hồ sơ chứng minh tổn thất. Riêng hàng hóa nhập khẩu ủng hộ, tài trợ cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai sẽ được miễn thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, khi có văn bản tiếp nhận chính thức từ các cơ quan chức năng như UBND cấp tỉnh hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ các khoản tổn thất do thiên tai không được bồi thường, khoản tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai và khoản chi phúc lợi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng. Tổng số chi phúc lợi không vượt quá một tháng lương bình quân thực tế trong năm tính thuế. Doanh nghiệp cũng cần có đầy đủ chứng từ hợp pháp và thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản chi từ 20 triệu đồng trở lên.

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), người nộp thuế bị thiệt hại được giảm tối đa 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại, nhưng không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại thực tế sau khi trừ phần bồi thường. Hồ sơ giảm thuế phải có biên bản xác định mức độ thiệt hại do cơ quan có thẩm quyền lập và có xác nhận của chính quyền địa phương.

Về thuế tài nguyên, người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai được xét miễn, giảm hoặc hoàn lại số thuế đã nộp cho phần tài nguyên bị tổn thất. Tương tự, đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, trường hợp thiệt hại trên 50% giá trị nhà, đất sẽ được miễn toàn bộ thuế, còn thiệt hại từ 20% đến 50% sẽ được giảm 50% số thuế phải nộp.

Một nội dung đáng chú ý là chính sách miễn, giảm tiền thuê đất. Người thuê đất sản xuất, kinh doanh bị thiệt hại do thiên tai được miễn hoặc giảm tiền thuê đất theo tỷ lệ tổn thất. Cụ thể, thiệt hại dưới 40% được giảm theo tỷ lệ tương ứng, thiệt hại từ 40% trở lên được miễn toàn bộ tiền thuê đất trong năm. Trường hợp doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả thiên tai, sẽ được giảm 50% tiền thuê đất trong thời gian ngừng hoạt động. Ngoài ra, năm 2025, người thuê đất trả tiền thuê hằng năm được giảm thêm 30% tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại Nghị định 230/2025/NĐ-CP.

Không chỉ dừng ở khối doanh nghiệp, công văn của Cục Thuế cũng hướng dẫn cụ thể chính sách hỗ trợ đối với hộ và cá nhân kinh doanh. Theo đó, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi thiên tai được giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt tương ứng mức thiệt hại, nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Đồng thời, các hộ kinh doanh bị thiệt hại vật chất nặng được gia hạn nộp thuế tối đa 2 năm và không bị phạt chậm nộp trong thời gian này.

Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các địa phương chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan để giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế khôi phục hồ sơ bị hư hại do bão lũ, bao gồm hồ sơ khai thuế, hồ sơ miễn giảm, hoàn thuế, gia hạn nộp thuế... Đồng thời, các đơn vị được giao phân công cán bộ đầu mối để trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Cơ quan Thuế trung ương cũng đề nghị, trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc, Cục Thuế các tỉnh, thành phố cần phản ánh kịp thời về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn, xử lý thống nhất, đảm bảo các chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng thời hạn, góp phần giúp doanh nghiệp và người dân nhanh chóng phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống sau thiên tai.



