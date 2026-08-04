Hoàng Đức đẳng cấp như thế nào?

Trong thắng lợi tưng bừng 3-0 của tuyển Việt Nam trước Indonesia ngay tại chảo lửa Pakansari, Nguyễn Hoàng Đức một lần nữa chứng minh lý do tại sao anh luôn được coi là tiền vệ xuất sắc hàng đầu của bóng đá nội hiện tại. Không chỉ sắm vai kiến tạo, sự điềm tĩnh và nhãn quan chiến thuật sắc bén của ngôi sao mang áo số 14 đã hoàn toàn làm chủ nhịp độ trận đấu, giúp đoàn quân HLV Kim Sang-sik áp đặt thế trận một cách thuyết phục.

Hoàng Đức có vị trí quan trọng trong lối chơi của tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF)

Bước vào cuộc đối đầu duyên nợ với Indonesia tại bảng A ASEAN Cup 2026, áp lực dành cho tuyển Việt Nam là không hề nhỏ trước sức ép khủng khiếp từ các khán đài Pakansari. Tuy nhiên, giữa bầu không khí rực lửa ấy, Hoàng Đức vẫn thi đấu với sự ung dung và đĩnh đạc thường thấy. Dù không trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số, mọi đợt lên bóng nguy hiểm nhất của đội bóng áo đỏ đều qua chân tiền vệ sinh năm 1998.

Điểm nhấn đỉnh cao trong màn trình diễn của Hoàng Đức chính là hai đường kiến tạo dọn mỗ cho Văn Vĩ và Xuân Son lập công. Đặc biệt, ở bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 ở phút 71, Hoàng Đức đã cống hiến một pha xử lý mang đúng thương hiệu của một ngôi sao lớn, anh tự tin kéo bóng từ phần sân nhà, điệu nghệ vượt qua hai cầu thủ áp sát của Indonesia trước khi tung đường chọc khe sắc lẹm xé tan hàng phòng ngự đối phương. Đường chuyền đặt Xuân Son vào vị trí không thể không ghi bàn, đập tan mọi hy vọng lội ngược dòng của đội chủ nhà.

Những con số thống kê sau trận đấu đã khắc họa rõ nét sự vượt trội của tiền vệ này. Ngoài hai pha kiến tạo trực tiếp, anh còn tạo ra hai cơ hội nguy hiểm và sở hữu ba đường chuyền quyết định đặt hàng thủ Indonesia vào thế báo động liên tục. Khả năng thoát pressing cùng tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 92%, trong đó đạt 93% ở phần sân đối phương (13/14 đường chuyền thành công) biến Hoàng Đức thành trạm luân chuyển bóng cực kỳ đáng tin cậy. Mỗi khi đối phương dâng cao áp sát, kỹ thuật xử lý bóng thanh thoát cùng những cú phất bóng dài chính xác tuyệt đối (100%) của anh lập tức giúp Việt Nam giải tỏa sức ép và mở ra các phương án phản công vung nhát dao quyết định.

Hoàng Đức trở thành "nhạc trưởng" tuyến giữa của tuyển Việt Nam (Ảnh: FB/Hoang Duc)

Sự trưởng thành và đẳng cấp của Hoàng Đức không chỉ nằm ở khía cạnh kỹ thuật cá nhân mà còn thể hiện rõ ở tư duy chơi bóng hiện đại. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, anh được trao vai trò một nhạc trưởng tự do nơi tuyến giữa, vừa tham gia thu hồi bóng ở khu vực nhà, vừa sẵn sàng dâng cao thực hiện những đường chuyền quyết định. Trong một trận đấu mà đối thủ chơi quyết liệt và sẵn sàng va chạm, sự điềm tĩnh của Hoàng Đức chính là điểm tựa tinh thần giúp các đồng đội giữ vững cự ly đội hình và làm chủ cuộc chơi.

Màn trình diễn chói sáng trước Indonesia một lần nữa khẳng định vị thế không thể thay thế của Nguyễn Hoàng Đức ở tuyển quốc gia. Trong hành trình chinh phục đỉnh cao khu vực tại ASEAN Cup 2026, phong độ bùng nổ cùng đẳng cấp vốn có của tiền vệ số 14 chắc chắn sẽ tiếp tục là chìa khóa quan trọng nhất giúp tuyển Việt Nam hiện thực hóa những mục tiêu lớn.