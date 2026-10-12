Hoàng Hên bảnh bao xuất hiện ở Mỹ Đình

Tối 11/10, trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội FC đã nhọc nhằn đánh bại CLB Bắc Ninh với tỷ số tối thiểu 1-0 trong khuôn khổ vòng 3 V.League 2026/2027. Dù giành trọn 3 điểm đầu tay ở mùa giải mới, thầy trò HLV Harry Kewell vẫn trải qua 90 phút thi đấu đầy chật vật trước lối chơi kiên cường của đội bóng tân binh.

Đáng chú ý, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên không thể thi đấu do chấn thương. Trước đó, sau FIFA ASEAN Cup, anh được chẩn đoán rách cơ bụng chân trái. Dù thời gian hồi phục tiêu chuẩn cho tổn thương này tối thiểu là 1 tháng, nhưng do tiền sử chấn thương đầu gối từ trước, quá trình điều trị của tiền vệ này dự kiến sẽ phải kéo dài. Hiện các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ để xây dựng phác đồ hồi phục tối ưu và an toàn nhất cho anh. Hoàng Hên bảnh bao ngồi trên hàng ghế khán đài cổ vũ đội bóng của mình. Anh nhanh chóng được người hâm mộ nhận ra và đến xin chụp ảnh, chữ ký.

Hoàng Hên vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ

Tiền vệ tuyển Việt Nam khoe visual bảnh bao

Bước vào trận đấu, Hà Nội FC chủ động kiểm soát thế trận với thời lượng giữ bóng lên tới 61% trong hiệp một. Tuy nhiên, ưu thế kiểm soát bóng không đồng nghĩa với cơ hội, khi hàng công đội chủ nhà tỏ ra khá bế tắc trước hệ thống phòng ngự tổ chức chặt chẽ của đối phương. Tình huống đáng chú ý nhất trong nửa đầu trận đấu lại thuộc về CLB Bắc Ninh. Phút 27, xuất phát từ pha phạm lỗi trong vòng cấm của Nguyễn Văn Quyết, đội khách được hưởng quả phạt đền. Dù vậy, trên chấm 11m, ngoại binh Brenner Marlos lại dứt điểm ra ngoài trong sự tiếc nuối của ban huấn luyện Bắc Ninh.

Sang hiệp hai, đại diện Thủ đô tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số, nhưng vẫn vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ hàng thủ đội khách cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Văn Công. Bước ngoặt của trận đấu chỉ thực sự đến từ sự thay đổi nhân sự ở phút 62, khi HLV Harry Kewell tung Nguyễn Hai Long vào sân.

Sự xuất hiện của Hai Long giúp lối chơi tấn công của Hà Nội FC trở nên thanh thoát và đột biến hơn. Phút 78, chính tiền vệ này thực hiện pha bứt tốc khôn khéo bên hành lang cánh phải rồi tung đường căng ngang dọn mỗ thuận lợi, tạo điều kiện cho Andrew Jung đệm bóng cận thành tung lưới Bắc Ninh.

Jung ghi bàn duy nhất giúp Hà Nội FC giành chiến thắng

Cầu thủ Jung ăn mừng

Những phút còn lại, Bắc Ninh nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ nhưng thời gian quá ít ỏi để tạo nên bất ngờ. Bảo vệ thành công lợi lợi thế mong mong manh 1-0 cho đến tiếng còi mãn cuộc, Hà Nội FC chính thức giải cơn khát chiến thắng, tạm thời cởi bỏ áp lực tâm lý cho chặng đường phía trước tại V.League.

CLB Hà Nội giải cơn khát chiến thắng

Trận đấu nỗ lực của các cầu thủ 2 đội