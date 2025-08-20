Hoang Huy Group giới thiệu mô hình "đô thị lễ hội" tại triển lãm Quốc gia 2025

Bối cảnh từ chiến lược phát triển vùng và vị thế mới của Hải Phòng

Chặng đường 80 năm đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ, đầy tự hào của kinh tế Việt Nam: từ một nền nông nghiệp vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế có độ mở và tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu khu vực.

Triển lãm Quốc gia 2025 không chỉ là dịp tổng kết những thành tựu kinh tế – xã hội to lớn, mà còn tiếp nối niềm tự hào dân tộc, khi mỗi địa phương và doanh nghiệp giới thiệu những đóng góp nổi bật và định hướng phát triển riêng, phản ánh chiến lược phát triển vùng và vị thế mới của các đô thị như Hải Phòng.

Trong bối cảnh chung đó, Hải Phòng tự hào khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng trọng điểm của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Các chỉ số về thu hút FDI, tốc độ phát triển hệ thống cảng biển và hạ tầng giao thông đã chứng minh vai trò đầu tàu của thành phố. Nền tảng cho sự phát triển này là một chiến lược quy hoạch đô thị mới, với trọng tâm là việc dịch chuyển trung tâm hành chính về Thủy Nguyên.

Phối cảnh Hoang Huy New City - đô thị lễ hội ven sông Cấm được giới thiệu tại Triển lãm Quốc gia 2025. (Ảnh Hoang Huy)

Tương tự định hướng phát triển "thành phố bên sông" của Hà Nội tại Đông Anh, chiến lược của Hải Phòng nhằm kiến tạo một trung tâm hành chính - chính trị và kinh tế mới bên kia bờ sông Cấm. Đây là một bước đi mang tính chiến lược, với mục tiêu hình thành một trung tâm đô thị hiện đại, đồng bộ, có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về hạ tầng và dịch vụ.

Là một chủ đầu tư bản địa gắn bó sâu sắc với Hải Phòng, Hoàng Huy Group tự hào giới thiệu dự án Hoang Huy New City ra thị trường, là minh chứng cho khát vọng nâng tầm diện mạo đô thị và đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Hoang Huy New City - Mô hình đô thị dịch vụ và lễ hội, tiên phong trong kỷ nguyên mới của Hải Phòng

Trải nghiệm nhịp sống giải trí - lễ hội 24/7 trong mô hình đô thị mới của Hải Phòng, Hoang Huy New City. (Ảnh Hoàng Huy)

Hoang Huy New City được xem là dự án tiên phong phát triển mô hình đô thị lễ hội (Festive Urban) tại Thủy Nguyên, mang tinh thần "Sống như ý, Vui như hội", trở thành chốn an cư - giải trí - giao thương đón đầu kỷ nguyên phát triển mới của Hải Phòng. Dự án quy hoạch 8 phân khu hiện đại với concept thiết kế phong cách Đông Dương và Tân Cổ điển.

Mỗi phân khu mang phong cách thiết kế sản phẩm riêng biệt, bao gồm 1.185 căn nhà liền kề, shophouse, biệt thự; hơn 2.000 căn hộ chung cư cao cấp và hơn 500 căn nhà ở xã hội, phù hợp cho đa đối tượng, đáp ứng mọi nhu cầu về không gian sống, cho thuê, đầu tư và kinh doanh.

Sống trọn từng khoảnh khắc ngay tại Hoang Huy New City. (Ảnh Hoàng Huy)

Trên tổng diện tích 50ha, Hoang Huy New City chú trọng phát triển hơn 300 tiện ích xuyên suốt và cục bộ dựa trên concept Festive in Nature 24/7, biến mỗi ngóc ngách của không gian sống trở thành không gian của lễ hội, giải trí mỗi ngày.

Vị trí liền kề Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn và Trung tâm hành chính mới của Hải Phòng mang lại cho Hoang Huy New City lợi thế hiếm có. Khi các sự kiện quốc gia và quốc tế diễn ra, hàng nghìn chuyên gia, doanh nhân, khách tham quan với mức chi tiêu cao sẽ đổ về khu vực này. Với định hướng là đô thị mở, Hoang Huy New City sẽ hưởng lợi trực tiếp nhu cầu tiêu dùng đa dạng từ F&B, mua sắm, giải trí đến lưu trú ngắn ngày, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, bảo chứng dòng khách ổn định cho bất động sản thương mại tại dự án.

Việc Hoang Huy Group tham gia Triển lãm Quốc gia 2025 không chỉ để giới thiệu sản phẩm, mà còn khẳng định một tư duy phát triển đô thị dài hạn, nơi giá trị bất động sản được bảo chứng bằng sức sống, văn hóa và hiệu quả vận hành, phù hợp với chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.

