Học bổng "Nghị lực Thép" 2025: Doanh nghiệp đồng hành cùng thế hệ tri thức trẻ

Chương trình là nhịp cầu sẻ chia, khích lệ những học sinh vượt khó, tiếp thêm nghị lực và niềm tin để các em vững bước trên hành trình học tập.

Tham dự chương trình, về phía UBND xã Phụ Dực có ông Nguyễn Tiến Quyền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Ông Khổng Minh Toại - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã; ông Phạm Đức Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phụ Dực cùng nhiều lãnh đạo địa phương.

Về phía Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Shengli Việt Nam có Bà Tô Thị Lý - Phó tổng giám đốc vận hành nguồn vốn và tài sản; Ông Lâm Kiến Ân - Trợ lý Tổng Giám đốc và nhiều lãnh đạo, nhân viên công ty. Ngoài ra còn có sự tham dự của Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn, cùng đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh và nhiều cơ quan thông tấn, báo chí đến dự và đưa tin.

Ông Phạm Đức Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phụ Dực phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phụ Dực bày tỏ niềm vinh dự khi địa phương được chọn làm nơi tổ chức sự kiện, đồng thời đánh giá cao giá trị thiết thực mà Quỹ học bổng "Nghị lực Thép" mang lại. Đồng thời ông cho rằng đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, phản ánh tinh thần trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia mà doanh nghiệp dành cho sự nghiệp "trồng người".

Ông Lâm Kiến Ân - Đại diện Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Shengli Việt Nam chia sẻ hành trình ý nghĩa của chương trình

Ông Lâm Kiến Ân - đại diện Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Shengli Việt Nam chia sẻ rằng quỹ học bổng "Nghị lực thép" được xây dựng với khát vọng trở thành nguồn động viên tinh thần và vật chất, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm tự tin theo đuổi con đường học tập. "Giáo dục luôn là nền tảng cho sự phát triển cá nhân và là trụ cột của sự phồn vinh xã hội. Xuất phát từ niềm tin ấy, doanh nghiệp cam kết sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài cùng chính quyền địa phương, nhà trường và phụ huynh để góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Tại chương trình, cô Vũ Thị Mùa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Bài cũng gửi lời cảm ơn tới doanh nghiệp, cho rằng sự hiện diện của Quỹ học bổng "Nghị lực Thép" không chỉ đem lại lợi ích thiết thực cho các em học sinh, mà còn khẳng định sự đồng hành trách nhiệm của doanh nghiệp cùng nhà trường và địa phương trong hành trình "trồng người".

Chương trình trao tặng 90 suất học bổng "Nghị lực Thép" tiếp sức ước mơ đến trường cho học sinh vượt khó học giỏi

Tiếp nối chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 90 suất học bổng "Nghị lực Thép" với tổng trị giá 300 triệu đồng cho các em học sinh tiêu biểu của 10 trường trên địa bàn, kèm theo những phần quà thiết thực phục vụ học tập. Không khí buổi lễ trở nên trang trọng và giàu cảm xúc khi từng em học sinh được xướng tên trong tiếng vỗ tay cổ vũ của toàn thể đại biểu, thầy cô và phụ huynh. Trên gương mặt rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh và nụ cười hồn nhiên, niềm vui xen lẫn xúc động hiện rõ khi các em đón nhận suất học bổng ý nghĩa - phần thưởng cho nghị lực vươn lên và nỗ lực không ngừng của mình.

Em Nguyễn Thị Mai Thanh - đại diện học sinh nhận học bổng cũng xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của doanh nghiệp và thầy cô và cho biết những suất học bổng này không chỉ hỗ trợ phần nào khó khăn trong học tập, mà còn tiếp thêm nghị lực, hun đúc ý chí để kiên định theo đuổi ước mơ, như chính tinh thần mà chương trình "Nghị lực Thép" gửi gắm.

Những suất học bổng "Nghị lực Thép" được trao đi, nhiều ước mơ được chắp cánh

Lễ trao học bổng "Nghị lực Thép" 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp và khẳng định cam kết của Thép Mỹ VMS trong hành trình phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội. Không chỉ là những phần quà giá trị, quỹ học bổng còn là ngọn lửa niềm tin, lan tỏa tinh thần vượt khó, thắp sáng khát vọng để thế hệ trẻ mạnh mẽ bước tiếp trên con đường tri thức. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi mà Thép Mỹ VMS luôn theo đuổi: phát triển bền vững về kinh tế song hành cùng lan tỏa những giá trị nhân văn cho cộng đồng và tương lai đất nước.

Thép Mỹ VMS hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng thép xây dựng chất lượng cao. Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh doanh bền vững, Thép Mỹ VMS luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua nhiều hoạt động cộng đồng, trong đó có Quỹ học bổng "Nghị lực Thép" được duy trì thường niên nhằm tiếp sức cho học sinh nghèo hiếu học, góp phần vun đắp thế hệ trẻ giàu tri thức và nghị lực.