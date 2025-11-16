Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Học sinh và người trên 65 tuổi ở TPHCM được miễn phí bảo hiểm y tế

16-11-2025 - 14:53 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tại kỳ họp thứ 5 ngày 14/11, HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi và học sinh trên địa bàn. Theo đó, Thành phố chi gần 2.000 tỷ đồng để miễn phí bảo hiểm y tế cho hơn 2 triệu học sinh và hơn 530.000 người hơn 65 tuổi.

Nghị quyết bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14/11/2025. Đối với những người thuộc diện được hỗ trợ, thẻ BHYT bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14/11/2025. Đối với những người thuộc diện được hỗ trợ nhưng thẻ BHYT hiện còn hạn, mức hỗ trợ sẽ được áp dụng từ ngày ngay sau khi thẻ hết hạn.

Theo đó, những người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại TPHCM và chưa được hưởng hỗ trợ từ các chính sách BHYT khác sẽ được ngân sách thành phố chi trả 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Nhóm đối tượng này có hơn 530.000 người.

Đối với học sinh, bao gồm học sinh các trường phổ thông và học viên hệ giáo dục thường xuyên bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông tại cả trường công lập và ngoài công lập, nghị quyết quy định hỗ trợ 50% mức đóng BHYT học sinh.

Khi cộng với mức hỗ trợ 50% từ chính sách chung của Trung ương, mỗi học sinh sẽ được hỗ trợ 100% phí BHYT. Có khoảng hơn 2 triệu học sinh thuộc diện được thụ hưởng chính sách này.

Chính sách này đồng thời góp phần nâng cao tỉ lệ người dân tham gia BHYT. Theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đến năm 2026 tỉ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95% và đến năm 2030 tiến tới bao phủ toàn dân.

Trong khi đó, Quyết định số 383/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030 là 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế.

Theo UBND TPHCM, chính sách không chỉ giúp giảm chi phí khám chữa bệnh cho các gia đình mà còn đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

UBND TPHCM đánh giá, việc hỗ trợ toàn phần BHYT cho người cao tuổi và học sinh thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc, khẳng định sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền Thành phố đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chính sách này đồng thời góp phần nâng cao tỉ lệ người dân tham gia BHYT.

Theo Lê Anh

Báo Chính phủ

