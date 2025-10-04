Học thạc sĩ kế toán tại UEF nâng tầm ứng dụng nghề nghiệp

Đáp ứng nhu cầu này, chương trình thạc sĩ kế toán trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) được thiết kế với kết hợp hài hòa giữa kiến thức hàn lâm và kỹ năng thực tiễn, qua đó giúp người học nâng cao tư duy nghề nghiệp và thích ứng hiệu quả bối cảnh chuyển đổi số.

Chương trình ứng dụng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Trong thực tế, các doanh nghiệp đang cần đội ngũ nhân sự có kiến thức kế toán chuyên sâu và tư duy chiến lược để hoạch định, kiểm soát và tối ưu hóa hoạt động tài chính. Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn kế toán quốc tế (IFRS) đang dần được áp dụng tại Việt Nam, đòi hỏi nguồn nhân lực không chỉ có kiến thức nền tảng mà còn phải có kỹ năng quản lý tài chính, phân tích rủi ro và ứng dụng công nghệ số trong kế toán. Đây là lý do ngày càng nhiều người chọn học chương trình thạc sĩ kế toán được xây dựng theo định hướng ứng dụng.

Do đó, UEF đẩy mạnh đào tạo kết hợp lý thuyết và thực chiến. Học viên được nghiên cứu chuyên sâu về phân tích và dự báo tài chính, kiểm soát chi phí, quản lý rủi ro; xây dựng và đánh giá các hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế; ứng dụng công nghệ và phần mềm kế toán hiện đại trong quản trị doanh nghiệp…

Phương pháp học lý thuyết kết hợp giải quyết tình huống giúp học viên nâng cao tư duy

Đồng thời, học viên giải quyết các bài toán thực tế của môn học, nghiên cứu các tình huống doanh nghiệp, làm việc nhóm và trình bày giải pháp. Điều này giúp người học hình thành tư duy phản biện, phương pháp nghiên cứu khoa học và năng lực đề xuất chiến lược tài chính.

"Nhìn lại quá trình học tập, tôi cảm nhận được sự trưởng thành rõ rệt, đặc biệt ở hai khía cạnh học thuật và tư duy nghiên cứu. Về mặt học thuật, tôi đã tiến bộ trong việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. Về tư duy nghiên cứu, tôi đã hình thành được phương pháp làm việc khoa học, có khả năng tìm kiếm, đánh giá và tổng hợp thông tin hiệu quả hơn", chị Đinh Thị Oanh - Thủ khoa ngành Kế toán khóa 2023 tại UEF chia sẻ.

Môi trường mở rộng kết nối, nâng tầm phát triển

Bên cạnh đào tạo chương trình thạc sĩ Kế toán đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD-ĐT, UEF còn thường xuyên tổ chức hội thảo, tọa đàm, kết nối doanh nghiệp để học viên tiếp xúc với thực tiễn, mở rộng mạng lưới và cơ hội hợp tác.

Với mối quan hệ chặt chẽ cùng các tập đoàn tài chính, ngân hàng, công ty kiểm toán lớn, trường tạo thêm cơ hội giúp học viên có thể giao lưu và kết nối với những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực kế toán, tài chính.

Học viên thường xuyên được kết nối với chuyên gia trong lĩnh vực

Đặc biệt, trực tiếp giảng dạy là đội ngũ giảng viên, nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm. Thầy, cô là chuyên gia thực tế, giữ vai trò lãnh đạo tại các doanh nghiệp, tập đoàn kế toán - tài chính lớn. Điều này giúp học viên được tiếp cận tình huống kinh doanh thực tế, học hỏi kinh nghiệm xử lý các vấn đề tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán ngay trong quá trình học.

Với việc chú trọng yếu tố thực tiễn, chương trình đào tạo thạc sĩ kế toán tại UEF định hướng cho học viên phát triển chuyên môn và nâng cao tư duy quản trị, xây dựng chiến lược tài chính bền vững nhằm thích ứng với biến động kinh tế. Từ đó có thể tạo bước đệm quan trọng để học viên thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Hiện tại, UEF nhận hồ sơ xét tuyển chuyên ngành kế toán (mã ngành: 8340301) trình độ thạc sĩ đến hết ngày 6/11/2025.

Địa điểm hướng dẫn thủ tục và nhận hồ sơ

Viện Đào tạo Sau đại học (Tầng 2), Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF).

Số 141 - 145 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 2236 3333 (2240); 0913 161080 (điện thoại, Zalo, Viber).

Email: saudaihoc@uef.edu.vn