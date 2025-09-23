Học trực tuyến tại upGrad: Tri thức đi đôi với trải nghiệm, thực hành và kết nối

Sự kiện dành riêng cho cộng đồng học viên sau đại học tại Việt Nam

Sáng 13/9 tại Hà Nội, sự kiện "Thiết kế chương trình giáo dục trong thời đại công nghệ số" do upGrad tổ chức đã quy tụ đông đảo học viên cao học, nghiên cứu sinh và giảng viên tham dự. Chương trình không chỉ dừng ở việc chia sẻ kiến thức mà còn mở ra góc nhìn toàn diện về đào tạo gắn với kết nối học thuật, trải nghiệm thực tiễn và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho học viên tại Việt Nam.

Bên cạnh phần thảo luận chính, chương trình còn mang đến nhiều hoạt động nhóm, chia sẻ trải nghiệm và giao lưu cùng các diễn giả. Nhờ đó, học viên không chỉ lắng nghe mà còn được trực tiếp tham gia, đặt câu hỏi và mở rộng kết nối với cộng đồng. Bầu không khí học thuật nhưng gần gũi đã tạo nên dấu ấn riêng, trở thành điểm nhấn của chương trình.

Dấu mốc kết nối cộng đồng học viên

Chương trình tại Hà Nội được xem là một dấu mốc quan trọng, khi cộng đồng học viên sau đại học có một không gian kết nối rộng mở và chuyên biệt. Sự kiện không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ kiến thức mà còn khẳng định vai trò của giáo dục sau đại học trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu, tư duy phản biện và khả năng ứng dụng thực tiễn.

Hình ảnh học viên cao học tham gia hoạt động phản biện tư duy tại sự kiện

Bên cạnh giá trị học thuật, chương trình còn góp phần tạo dựng một cộng đồng học viên gắn kết, nơi mọi người có thể đồng hành, trao đổi và hỗ trợ lâu dài. Chính điều này tạo nên sức lan tỏa bền vững, giúp học viên vừa mở rộng cơ hội học tập, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường nghề nghiệp ngày càng khắt khe.

Góc nhìn chuyên gia và cảm nhận học viên

Trong sự kiện lần này, có sự tham gia của hai diễn giả cũng là học viên upGrad: chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Chủ nhiệm Bộ môn Tiếng Anh và anh Hoàng Đức Đoàn – Giảng viên Đại học FPT Hà Nội, đều đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ Giáo dục tại Edgewood University (Mỹ). Với kinh nghiệm giảng dạy trong nước kết hợp trải nghiệm học tập quốc tế, cả hai mang đến góc nhìn đa chiều, thực tiễn và truyền cảm hứng.

Hình ảnh diễn giả anh Hoàng Đức Đoàn – Giảng viên Đại học FPT HN chia sẻ kinh nghiệm

Học viên tham dự cũng đánh giá cao những giá trị kết nối mà sự kiện mang lại. Hà Mạnh Quyết, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hệ thống giáo dục Lá Phong Xanh, học viên Tiến sĩ chia sẻ:"Điều quý giá nhất tôi nhận được chính là sự gắn kết. Chúng tôi duy trì liên lạc để chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong học tập cũng như công việc. Đây là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục theo đuổi hành trình sau đại học."

Hình ảnh học viên cao học anh Hà Mạnh Quyết chia sẻ cảm nhận tại sự kiện

Tầm nhìn dài hạn của upGrad tại Việt Nam

Chương trình không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật, mà còn là một phần trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái giáo dục số tại Việt Nam. upGrad hướng tới việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho học viên, đồng thời mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong khu vực và quốc tế, giúp họ kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng học thuật toàn cầu.

Hình ảnh cộng đồng học viên cao học tại sự kiện

Trong kỷ nguyên hội nhập, học viên sau đại học cần nhiều hơn một khóa học trực tuyến. Họ cần một cộng đồng để chia sẻ, đồng hành và kết nối thực tiễn. Đây chính là giá trị cốt lõi mà upGrad mang đến cho học viên Việt Nam thông qua chuỗi hoạt động chuyên biệt, hướng đến sự phát triển bền vững và đồng hành lâu dài trên con đường học tập cũng như nghề nghiệp.

Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu thêm tại: https://www.upgrad.com/vn/cao-hoc/