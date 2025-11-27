Hơi ấm Borome lan tỏa cùng bước chân tình nguyện của sinh viên Trường NEU

Năm nay, chiến dịch Mùa hè xanh của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) càng trở nên ý nghĩa hơn khi có sự đồng hành của Borome Việt Nam – thương hiệu chăm sóc trẻ em được nhiều gia đình tin chọn. Không đơn thuần là đóng góp vật chất, Borome còn mang tới "hơi ấm" của trách nhiệm xã hội, lan tỏa tinh thần sẻ chia đến thế hệ trẻ – những người đang tiếp nối hành trình xây dựng cộng đồng văn minh và nhân ái.

Sự đồng hành của Borome – dấu ấn đặc biệt của một mùa hè ý nghĩa

Chiến dịch Mùa hè xanh của sinh viên NEU năm nay quy tụ hàng trăm tình nguyện viên, thực hiện hàng loạt hoạt động tại địa phương như dọn dẹp môi trường, hỗ trợ thiếu nhi, cải tạo công trình cộng đồng, tổ chức lớp học hè… Đây là chương trình được các bạn sinh viên duy trì hàng năm, tạo môi trường rèn luyện thực tiễn, giúp sinh viên trưởng thành hơn qua trải nghiệm xã hội.

Trong chiến dịch lần này, Borome Việt Nam trở thành nhà tài trợ đồng hành, hỗ trợ vật phẩm thiết yếu cho sinh viên, quà tặng cho trẻ em và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng tại các địa bàn tình nguyện, chia sẻ kiến thức về chăm sóc cá nhân cho trẻ em, cũng như góp phần tạo nên những chương trình lan tỏa ý nghĩa trong cộng đồng. Việc một doanh nghiệp trẻ như Borome lựa chọn đồng hành cùng sinh viên không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, mà còn khẳng định triết lý phát triển bền vững của thương hiệu: tạo giá trị bằng hành động thiết thực.

Thăm hỏi, trao tặng quà Borome đến gia đình có công với cách mạng. Ảnh Borome

Borome – Thương hiệu Việt gắn với sứ mệnh vì thế hệ tương lai

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc dành cho trẻ em, Borome luôn đặt yếu tố an toàn – lành tính – nuôi dưỡng yêu thương lên hàng đầu. Vì vậy, triết lý hoạt động của thương hiệu gắn liền với các chương trình hướng tới trẻ em, giáo dục và cộng đồng.

Những năm gần đây, Borome liên tục tham gia các hoạt động xã hội như tặng quà cho trẻ em tại bệnh viện, đồng hành cùng hội thảo thai sản, hỗ trợ gia đình trẻ nhỏ trong các hoàn cảnh khó khăn… Lần đồng hành với chiến dịch Mùa hè xanh 2025 của sinh viên Trường Đại Học Kinh tế Quốc dân tiếp tục là bước nối dài cho hành trình sẻ chia này.

Khi hơi ấm từ doanh nghiệp chạm đến trái tim người trẻ

Tại buổi lễ xuất quân và trong suốt chiến dịch, đại diện Borome đã gửi tặng nhiều hiện vật, còn truyền tải thông điệp về lòng nhân ái, sự bền bỉ và trách nhiệm của người trẻ đối với xã hội. Các tình nguyện viên cho biết họ cảm thấy được tiếp thêm năng lượng từ sự đồng hành của doanh nghiệp. Không ít sinh viên chia sẻ rằng, giữa những ngày nắng nóng và công việc tình nguyện vất vả, việc nhận được sự hỗ trợ từ Borome khiến họ cảm thấy hành trình mình đi luôn có sự đồng hành và trân trọng.

Hình ảnh đẹp của sinh viên NEU khi tham gia cải tạo công trình cộng đồng. Ảnh Borome

Từ trẻ thơ đến sinh viên – Borome chạm vào những trái tim cần được nâng đỡ

Nhìn lại những hoạt động cộng đồng trước đây của Borome, có thể thấy doanh nghiệp này theo đuổi một hướng đi nhất quán: đồng hành cùng những nhóm đối tượng dễ tổn thương trong xã hội – trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, bệnh nhi, và nay là sinh viên tình nguyện.

Borome hiểu rằng mỗi bước đi của người trẻ hôm nay sẽ là nền tảng cho một xã hội tốt đẹp ngày mai. Việc hỗ trợ sinh viên cũng chính là gieo mầm cho tương lai: mầm thiện lương, mầm trách nhiệm và mầm cống hiến.

Sự đồng hành này không đơn thuần là tài trợ, mà là một phần trong bức tranh lớn hơn: bức tranh về một doanh nghiệp Việt lấy cộng đồng làm trung tâm, đặt lợi ích xã hội song hành cùng phát triển thương hiệu.

Các tình nguyện viên cùng bà con tham gia hoạt động "Thắp sáng mọi nẻo đường". Ảnh Borome

Lan tỏa giá trị và xây dựng thế hệ trẻ sống đẹp

Các hoạt động của chiến dịch năm nay đã đi qua nhiều vùng nông thôn, vùng sâu nơi điều kiện còn hạn chế. Những nụ cười của trẻ em khi được nhận quà, những con đường được dọn sạch, những lớp học hè được mở, hay những buổi sinh hoạt cộng đồng đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân địa phương.

Trong đó, những món quà Borome gửi đến trẻ em – từ sản phẩm chăm sóc dịu nhẹ đến đồ dùng thiết yếu, từ đó các em được tiếp xúc với những sản phẩm an toàn, lành tính.

Còn với các tình nguyện viên, đây là mùa hè của trưởng thành – khi họ học được cách cho đi, biết quan sát cuộc sống xung quanh và hiểu hơn về trách nhiệm công dân của mình.

Khép lại chiến dịch – mở ra những hành trình mới

Chiến dịch Mùa hè xanh năm nay khép lại với nhiều cảm xúc và dấu ấn. Nhưng hành trình lan tỏa yêu thương của Borome thì vẫn tiếp tục. Thương hiệu cho biết sẽ tiếp tục đồng hành với các chương trình cộng đồng, hướng đến mục tiêu mang lại môi trường phát triển tốt hơn cho trẻ em Việt và truyền cảm hứng cho người trẻ sống đẹp, sống có ích.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt ngày càng chú trọng trách nhiệm xã hội, Borome đã chứng minh rằng sự đóng góp chân thành và bền bỉ sẽ tạo nên giá trị lớn hơn rất nhiều so với những hoạt động quảng bá thông thường.

Gương mặt rạng rỡ của các em khi tham gia chương trình. Ảnh Borome

"Hơi ấm Borome" – như nhiều sinh viên NEU gọi vui – không đơn thuần là những món quà được trao đi, mà là tinh thần sẻ chia lan tỏa trong từng bước chân của người trẻ, nối dài hành trình xây dựng một cộng đồng nhân văn và giàu tình người.

Chắc chắn rằng, những bước chân tình nguyện ấy sẽ còn đi xa – mang theo hơi ấm của Borome, mang theo niềm tin vào một thế hệ trẻ đầy trách nhiệm và yêu thương.

Thông tin liên hệ:

Công ty cổ phần Borome Việt Nam

Địa chỉ: Số 1 TT10, Khu đô thị Văn Phú, Kiến Hưng, Hà Nội.

Điện thoại: 096 6692056.

Website: https://Borome.vn

Email: Borome.vn@gmail.com.

Facebook: https://www.facebook.com/daugoitreem.borome