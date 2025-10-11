Hội chị em U60 góp hơn 14 tỷ đồng về quê xây biệt thự 700m2 dưỡng già: “Chồng thì đã sống chung cả đời, ở với con cháu không bằng ở với bạn”

Nghĩ về cuộc sống tuổi xế chiều, chắc hẳn hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí không ít người sẽ là: Sáng ra trồng rau nuôi gà, chiều chiều sinh hoạt hội đồng niên, tối đến quây quần bên con cháu. Nhìn chung là thảnh thơi, an nhàn, chứ ít ai dám tưởng tượng rằng đến tuổi nghỉ hưu, mình lại cùng hội chị em bạn dì xây hẳn biệt thự, dọn vào chung sống, tíu tít cùng nhau như thời đôi mươi.

Đó quả là suy nghĩ táo bạo, và cũng là hiện thực như mơ của 7 người phụ nữ U60 ở tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc).

7 chị em hùn tiền xây biệt thự dưỡng già

Họ gặp nhau hơn 20 năm trước, khi còn là đồng nghiệp trong cùng một công ty truyền thông. Lúc đó, trong một buổi tiệc, cả nhóm từng cười đùa: "Sau này nghỉ hưu chúng ta sẽ về ở cùng nhau, trồng rau, uống trà, ngắm hoàng hôn nhé!" .

Câu nói tưởng chừng là đùa cho vui ấy hóa ra lại gieo xuống một hạt mầm thực sự Nhiều năm sau, khi cuộc sống mỗi người đã ổn định, họ vô tình nhìn thấy một căn nhà bỏ hoang rao bán ở vùng ngoại ô Quảng Châu, bên bờ sông Châu Giang. Và rồi, ước mơ "dưỡng già cùng nhau" chính thức được khởi động.

Bức ảnh thời còn trẻ của hội chị em 7 người

Theo New York Post, nhóm bạn này đã góp chung khoảng 4 triệu NDT (tương đương hơn 14,3 tỷ đồng) để mua lại căn nhà cũ kỹ ba tầng bằng gạch đỏ và cải tạo nó thành biệt thự hiện đại.

Ban đầu, căn nhà "có cũng như không" theo đúng nghĩa đen: Tường bong tróc, mái dột, nền gạch cũ kỹ. Nhưng họ nhìn thấy tiềm năng trong chính sự dột nát đó: Vị trí nằm giữa cánh đồng lúa, không khí trong lành, cách thành phố chỉ hơn 1 giờ lái xe. Đó là nơi lý tưởng để họ thực hiện ước mơ thuở đôi mươi của mình.

Không nghĩ nhiều, 7 người phụ nữ U60 bắt tay vào quá trình xây chốn dưỡng già. Họ cẩn trọng lựa từng viên gạch, từng bao xi măng, từng chậu cây để đặt cạnh lối đi hay trong sân vườn,... Trong suốt gần 1 năm trời, 7 người "chị em" này vừa làm việc ở thành phố, vừa chia nhau gánh trách nhiệm giám sát, điều hành quá trình thi công. Dù bận rộn nhưng họ không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn vô cùng hào hứng, vì từng ngày thấy giấc mơ tuổi già của mình thành hình rõ nét hơn.

Biệt thự dưỡng già mà họ cùng nhau xây dựng

Trong một lần chia sẻ về biệt thự dưỡng già của mình, một trong 7 người phụ nữ nói với phóng viên kênh Yitiao: "Chúng tôi chẳng ai muốn cô đơn khi về già. Chồng thì đã ở cùng nhau suốt mấy chục năm, con cái có cuộc sống riêng, các cháu cũng chẳng thích chơi cùng bà khi chúng đã ở tuổi đi học, lý tưởng nhất và hạnh phúc nhất chỉ có thể là sống cùng hội chị em của mình. Đến tận khi biệt thự dưỡng già được hoàn thành, chúng tôi vẫn chưa dám tin đây là sự thật" .

Thành quả của hội chị em có gu: Góc nào cũng đẹp mê hồn!

Căn biệt thự rộng khoảng 700m2 của hội bạn thân 7 người này là sự hòa quyện giữa nét cổ điển Á Đông và hơi thở đương đại. Từ bên ngoài, toàn bộ công trình phủ lớp sơn trắng, khung cửa kính đen nổi bật trên nền tường sáng, tạo cảm giác vừa thanh thoát, vừa sang trọng. Mỗi góc nhỏ đều toát lên gu thẩm mỹ tinh tế của những người phụ nữ biết mình muốn gì và muốn sống thế nào ở tuổi xế chiều.

Bố cục ba tầng rưỡi của căn biệt được tính toán kỹ lưỡng: Tầng trệt là trung tâm sinh hoạt chung với phòng khách, phòng ăn, phòng bếp và khu trà đạo; các tầng trên là phòng riêng cho từng người, đủ yên tĩnh để tận hưởng không gian riêng, nhưng chỉ cần mở cửa là đã nghe được tiếng nhau.

Cuộc sống dưỡng già đáng mơ ước

"Cảm giác như thời đi học nội trú vậy, vui lắm" – Một người chia sẻ.

Không gian sinh hoạt chung được thiết kế mở, để góc nào cũng ngập ánh sáng tự nhiên. Phòng khách nối liền với phòng ăn, nơi đặt chiếc bàn dài bằng gỗ nguyên khối - chỗ cả nhóm thường tụ tập ăn tối, cùng nhau nấu nướng, chuyện trò. Căn bếp rộng, sắp đặt gọn gàng với hệ tủ màu sáng và bức tường lát gạch hoa văn tinh tế, vừa đủ tạo điểm nhấn, vừa giữ được vẻ giản dị ấm áp. Góc bếp là nơi mỗi người đều có "vai trò" riêng: Người pha trà, người chiên bánh, người dọn bàn,... mọi thứ diễn ra chậm rãi mà đầy niềm vui, như một nghi thức nhỏ của tình bạn.

Phía sau biệt thự là khu vườn nhỏ, nơi 7 người bạn sẽ cùng nhau trồng hoa, rau thơm, và dựng một cây cầu tre bắc qua ruộng lúa dẫn đến nhà trà ngoài trời. Mùa thu, gió thổi hương lúa, ánh trăng vằng vặc trên cao, cả nhóm ngồi quây tròn bên ấm trà, kể lại chuyện xưa. Một người đùa: " Nếu lúc trẻ chúng tôi tích góp tiền để mua nhà, thì giờ, chúng tôi góp tình để mua bình yên" .