Hội chợ Mùa thu 2025: Kết nối thương mại gắn với trách nhiệm xã hội

Diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hội chợ Mùa thu 2025 do Bộ Công Thương chủ trì là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia, quy tụ hơn 2.500 doanh nghiệp và 3.000 gian hàng trải rộng trên diện tích 130.000 m².

Với thông điệp “Kết nối con người với sản xuất - kinh doanh”, hội chợ năm nay được kỳ vọng sẽ đón hơn nửa triệu lượt khách mỗi ngày, trở thành cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng và các đối tác quốc tế.

Đây là hội chợ đầu tiên có quy mô cấp quốc gia và vươn tầm quốc tế được trực tiếp Thủ tướng chỉ đạo nhằm thúc đẩy sản xuất, kích cầu, tăng trưởng tiêu dùng. Sự thành công của hội chợ nhằm đóng góp vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế, góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 là từ 8% trong năm 2025 và 10% trong các năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đi kiểm tra tiến độ hội chợ. (Ảnh: VGP)

Hội chợ Mùa thu 2025 quy tụ hơn 10.000 sản phẩm được trưng bày, giao thương tại hội chợ trải rộng trên nhiều lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, du lịch, công nghệ, hàng tiêu dùng và đặc biệt là các sản phẩm OCOP đặc trưng vùng miền.

Không chỉ là nơi giới thiệu hàng chục nghìn sản phẩm công nghiệp, nông sản, dịch vụ, hội chợ còn là không gian văn hóa đặc sắc, nơi những giá trị ẩm thực truyền thống được tôn vinh và tái hiện trong các phân khu như: “Thu đất Việt - Sắc nước hương thu”, “Tinh hoa thu Hà Nội” hay “Thu mỹ vị”. Giữa những gian hàng sôi động, người xem không chỉ được mua sắm, trải nghiệm mà còn được du ngoạn trong thế giới văn hóa của từng vùng miền.

Nhiều doanh nghiệp không chỉ mang đến hội chợ không chỉ sản phẩm đặc sản của địa phương, mà còn là tinh thần gìn giữ và đổi mới trong hành trình đưa sản phẩm Việt chạm tới thị trường quốc tế.

Bà Lê Thị Nga - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo - Honeco cho biết: “Hội chợ mùa Thu 2025 là một sự kiện xúc tiến thương mại mang tầm quốc gia, vì vậy chúng tôi rất vinh dự khi được tham gia. Chúng tôi ấp ủ mong muốn mang “vị ngọt của núi rừng Tam Đảo” đến gần hơn với mọi người, góp phần khẳng định thương hiệu nông sản sạch, chất lượng cao của Việt Nam”.

Không chỉ hội tụ tinh hoa hàng Việt, nơi xúc tiến du lịch, dịch vụ và đầu tư, hội chợ còn có sự góp mặt của khoảng 100 doanh nghiệp quốc tế đến từ châu Âu, châu Á, Úc, New Zealand, Trung Quốc, các nước ASEAN... Đây là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Phát triển kinh tế, thương mại gắn với trách nhiệm xã hội

Điểm đặc biệt làm nên dấu ấn của Hội chợ mùa Thu 2025 là tinh thần nhân văn sâu sắc, thể hiện qua chương trình hỗ trợ đồng bào miền Trung và miền núi phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ .

Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ là nơi xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá thương hiệu Việt mà còn là biểu tượng của trách nhiệm xã hội, tinh thần tương thân tương ái.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo Hội chợ Mùa thu 2025, ban tổ chức hội chợ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng miền Trung và miền núi phía Bắc chịu ảnh hưởng của bão lụt trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.

Ngoài tài khoản và QR quyên góp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khởi tạo riêng cho Hội chợ mùa Thu 2025 được công bố tại lễ khai mạc hội chợ và trên các phương tiện truyền thông, ban tổ chức còn bố trí các hòm từ thiện tại 8 cửa vào trung tâm hội chợ, tạo điều kiện để du khách, doanh nghiệp và người dân trực tiếp đóng góp tiền mặt.

Việc tiếp nhận ủng hộ được Ban Tổ chức thực hiện công khai, minh bạch và công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng hàng ngày, đảm bảo mọi đóng góp được chuyển đến đúng đối tượng cần hỗ trợ.

Theo ban tổ chức, việc kết hợp hoạt động thương mại với trách nhiệm xã hội không chỉ thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc mà còn khẳng định vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp Việt đối với các vấn đề xã hội (ESG), vốn trở thành xu thế tất yếu trên thế giới. Do đó, Hội chợ mùa Thu 2025 không chỉ là nơi xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá thương hiệu Việt mà còn là nơi mà phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội được thể hiện rõ rệt nhất.

"Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé, đều là nguồn động viên quý giá, giúp bà con vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống. Qua đó, sự kiện sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một mô hình hội chợ mới, nơi các giá trị kinh tế và nhân văn hòa quyện, lan tỏa tinh thần đoàn kết và văn hóa sẻ chia của người Việt", ban tổ chức kỳ vọng.