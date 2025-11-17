Hội nghị cấp cao về trải nghiệm khách hàng quay trở lại

Trong bối cảnh hành vi người tiêu dùng thay đổi nhanh chóng và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, trải nghiệm khách hàng không chỉ là chiến lược giữ chân người tiêu dùng, mà còn trở thành năng lực cốt lõi giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Global CX Summit 2025 mang sứ mệnh kết nối tri thức quốc tế và thực tiễn quản trị tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp hiểu sâu hơn về cách AI, dữ liệu và cảm xúc con người cùng tạo nên giá trị trải nghiệm mới.

Hội nghị năm nay có sự góp mặt của Ông Lou Carbone - Nhà sáng lập Experience Engineering®, người tiên phong trong ngành CX toàn cầu; Ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch FPT Telecom; TS. Tom DeWitt - chủ tịch hiệp hội "CX of M" - Hiệp hội các chuyên gia trải nghiệm khách hàng Michigan, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội XMGlobal Collaborative; Bà Gabrielle Syquia - Nhà sáng lập của Hiệp hội Trải nghiệm Khách hàng Philippines; cùng các chuyên gia CX hàng đầu tại Việt Nam như TS. Trần Phương Lan (CCXP DXCON), Ông Ngô Quốc Bảo (FPT Retail), Ông Hoàng Anh Đức (MSB), Bà Nguyễn Thu Phương (VPBank) và Ông Hoàng Công Thắng (Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội), v.v

Hơn 300 người tham gia bao gồm chuyên gia quốc tế, học giả, lãnh đạo doanh nghiệp và người quan tâm tại Việt Nam sẽ cùng thảo luận xoay quanh những chủ đề như "Hành trình cảm xúc trong trải nghiệm khách hàng", "Ứng dụng AI trong cá nhân hóa dịch vụ" và "Tái định nghĩa chiến lược CX tại Việt Nam", v.v

Không chỉ dừng ở chia sẻ chuyên môn, Global CX Summit 2025 còn là diễn đàn kết nối doanh nghiệp và chuyên gia CX tại Việt Nam và khu vực. Các hoạt động networking, triển lãm và khu trưng bày giải pháp công nghệ CX sẽ diễn ra xuyên suốt chương trình, tạo cơ hội giao lưu, hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị tiên phong.

Về hội nghị Global CX Summit Vietnam 2025

Global CX Summit là hội nghị cấp cao thường niên về Quản trị Trải nghiệm Khách hàng, do Viện Quản trị & Công nghệ FSB phối hợp cùng hiệp hội XMGlobal Collaborative tổ chức.

XMGlobal Collaborative là một hiệp hội quốc tế chuyên về quản trị trải nghiệm (Experience Management - XM) với cách tiếp cận toàn diện và không giới hạn, bao trùm mọi loại hình trải nghiệm từ người dùng, khách hàng, đến nhân viên.​

Hội nghị thu hút số lượng lớn người tham dự là Ban lãnh đạo/CEO/ Nhà quản trị doanh nghiệp đồng thời cũng là nơi quy tụ các chuyên gia cấp cao hàng đầu trong nước và quốc tế về quản trị trải nghiệm khách hàng, dịch vụ khách hàng, các khối đào tạo, tư vấn chiến lược.

Về viện quản trị & công nghệ FSB

Viện Quản trị & Công nghệ FSB là đơn vị đào tạo sau đại học trực thuộc Trường Đại học FPT. Với hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo quản trị tổ chức và doanh nghiệp, FSB hiện là nơi học tập của hơn 4.000 học viên chương trình Thạc sĩ và hơn 12.000 học viên các khóa ngắn hạn.

Viện Quản trị & Công nghệ FSB hiện là một trong ba đại diện của Việt Nam là thành viên của Hiệp hội các trường Kinh doanh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (AAPBS), gồm 147 trường hàng đầu trong khu vực. Đồng thời, FSB được Eduniversal xếp hạng trong Top 24 trường đào tạo MBA hàng đầu Đông Á, Top 200 thế giới về đào tạo MBA, và là đại diện duy nhất của Việt Nam đạt danh hiệu "3 Palmes of Excellence Business School". FSB cũng là đơn vị giáo dục đầu tiên của Việt Nam có chương trình MBA đạt kiểm định quốc tế ACBSP, Hoa Kỳ.

Tại đây, người học được trang bị kiến thức chuyên môn và cơ hội trải nghiệm thực tế trong nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng hàng đầu khu vực. Với sứ mệnh "nâng tầm hình ảnh nền kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế", FSB không ngừng kết nối mạng lưới doanh nhân, chuyên gia và học giả để lan tỏa tri thức và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình hội nhập toàn cầu.

Thông tin chi tiết sự kiện

Thời gian: Ngày 13 tháng 12 năm 2025

Địa điểm: Tòa nhà FPT, 10 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, Hà Nội

Đơn vị tổ chức: Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT

Ngôn ngữ: Song ngữ Việt - Anh (có phiên dịch cabin)

Link đăng ký: https://gcx.fsb.edu.vn/