Hôm nay giá vàng vọt lên hơn 137 triệu đồng/lượng, tôi lặng người…vì buồn

Cảm xúc đầu tiên không phải niềm vui, mà là nỗi buồn. Bởi tôi đã bán đi số vàng mình tích lũy chỉ mới cách đây ít lâu, khi nghĩ rằng mức 126 triệu đồng/lượng đã là "đỉnh".

Từng tích cóp từng chỉ

Tôi bắt đầu tiết kiệm bằng vàng từ khi giá còn quanh ngưỡng hơn 90 triệu đồng/lượng. Thực ra trước đó tôi đã từng mua vàng nhưng rồi lại bán, không kiên định. Khi giá vàng lên tới 90 triệu đồng/lượng, tôi mới quyết định mua vàng để tích trữ.

Mỗi tháng, sau khi cân đối chi tiêu, tôi dành dụm mua được 1-3 chỉ. Nhưng hành trình này không hề dễ dàng. Mỗi lần mua vào, tôi lại nơm nớp lo sợ: "Lỡ đâu ngày mai vàng giảm thì sao?". Nỗi lo ấy khiến tôi không dám "all in", không dám mạnh tay gom nhiều hơn, chỉ dám nhỏ giọt.

Đến khi giá lên 116 triệu đồng và có dấu hiệu chững lại, sự lo lắng lại càng tăng. Tôi liên tục đặt câu hỏi: có nên dừng lại, hay tiếp tục mua thêm? Chính sự chần chừ ấy khiến tôi mất đi sự nhất quán trong kế hoạch tích sản.

Khi giá vàng leo lên 126 triệu đồng/lượng, số vàng tôi có trong tay đã hơn 3 cây. Với tôi, đó là thành quả không nhỏ sau gần 1 năm tiết kiệm. Nhưng thay vì kiên định, tôi lại quyết định chốt lời. Tôi tin rằng đó là đỉnh, rằng từ nay giá chỉ có thể giảm. Và tôi đã bán toàn bộ.

Thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Chỉ vài tuần sau, giá vàng tiếp tục vượt mốc 130 triệu, rồi giờ đây giá vàng nhẫn lên tới 134 triệu đồng/lượng. Số vàng nếu còn giữ lại, giá trị đã tăng thêm đáng kể. Sự tiếc nuối ập đến, và tôi không giấu nổi cảm giác buồn bã.

Bài học từ sự thiếu kỷ luật

Câu chuyện của tôi không mới. Tôi nghĩ nhiều nhà đầu tư cá nhân đều từng trải qua cảm giác giống vậy: mua không dám mạnh tay, bán thì lại quá vội vàng. Tâm lý "sợ hố" khi giá giảm, cộng với nỗi ám ảnh "bỏ lỡ đỉnh" khi giá tăng, đã dẫn dắt quyết định thay vì một kế hoạch rõ ràng.

Điều tôi nhận ra sau trải nghiệm này là sự thiếu kỷ luật trong đầu tư chính là kẻ thù lớn nhất. Nếu ngay từ đầu tôi kiên định với nguyên tắc "tích sản dài hạn", mỗi tháng mua đều đặn bất kể giá lên hay xuống, thì giờ đây tài sản đã khác. Ngược lại, khi để cảm xúc chi phối, thành quả dễ bị xóa nhòa chỉ bằng vài quyết định nôn nóng.

Giá vàng tăng nóng trong năm 2025 khiến không ít người vừa vui mừng, vừa hoang mang. Nhưng với vàng, bài học quan trọng là phải xác định rõ mục tiêu. Nếu coi vàng là kênh trú ẩn, là công cụ bảo toàn tài sản trước biến động, thì chiến lược đúng đắn là tích sản định kỳ, dài hạn. Khi đó, biến động ngắn hạn sẽ không còn là nỗi lo quá lớn.

Ngược lại, nếu coi vàng là kênh đầu cơ để "mua đáy, bán đỉnh", thì cần chấp nhận rủi ro và phải có kỷ luật giao dịch. Thiếu đi một trong hai yếu tố này, nhà đầu tư dễ rơi vào tình trạng "mua đỉnh, bán đáy" – giống như câu chuyện của tôi.

Giá vàng càng tăng, tôi lại càng buồn. Buồn vì vừa mất lợi nhuận, vừa bỏ lỡ cơ hội chỉ vì sự thiếu kỷ luật và nỗi lo mơ hồ. Nhưng suy cho cùng, đó cũng là một trải nghiệm quý giá. Bởi đầu tư, hơn cả chuyện lời lãi, còn là hành trình học cách quản lý cảm xúc và xây dựng kỷ luật cho chính mình.

Nguyên tắc đầu tư vàng

Tôi cho rằng đầu tư vàng cần phải có nguyên tắc.

Nguyên tắc đầu tiên là kiên định với mục tiêu dài hạn. Nếu ngay từ đầu bạn xác định vàng là kênh trú ẩn và tích sản, hãy duy trì thói quen mua đều đặn theo kế hoạch, bất kể giá lên hay xuống. Biến động ngắn hạn chỉ là những con sóng, còn điều quan trọng chính là quỹ vàng bạn tích lũy được theo thời gian. Khi kiên định, bạn sẽ tránh được cảm giác hối tiếc vì “mua hớ” hay “bán sớm”.

Thứ hai, cần luôn đặt kỷ luật trước cảm xúc. Thực tế cho thấy nhiều nhà đầu tư thua lỗ hoặc mất cơ hội không phải vì thị trường quá khó đoán, mà vì chính họ bị chi phối bởi nỗi lo sợ. Việc xác lập ngưỡng mua – bán rõ ràng, rồi kiên quyết tuân thủ, sẽ giúp bạn hạn chế sai lầm do tâm lý “sợ hố” khi giá giảm hay “sợ lỡ đỉnh” khi giá tăng.

Từ giờ, tôi sẽ quyết định mua tháng lên kế hoạch mua vàng trở lại.