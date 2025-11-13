Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an có mặt tại biệt phủ của "bà trùm thẩm mỹ" Mailisa ở TP.HCM

13-11-2025 - 17:02 PM | Xã hội

Hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an TPHCM có mặt bên trong và ngoài biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở khu dân cư Thới An, TPHCM.

Chiều 13/11, Công an vẫn đang làm việc tại biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở khu dân cư Thới An, quận 12 cũ, TPHCM.

Theo ghi nhận, biệt phủ nằm trong khu dân cư yên tĩnh. Từ sáng, nhiều xe chở công an đến khu vực này. Cảnh sát cơ động, bảo vệ dân phố phong tỏa xung quanh biệt phủ, giữ an ninh trật tự để công an có nghiệp vụ vào bên trong làm việc.

Người dân cho biết, căn biệt phủ này rộng hàng nghìn mét vuông, vợ chồng bà Phan Thị Mai (chủ thẩm mỹ Mailisa) thường xuyên xuất hiện tại đây; công an xuất hiện khoảng 8h cùng ngày, đến đầu giờ chiều vẫn còn làm việc.

Trước đó, sáng cùng ngày, công an đã có mặt ở nhiều hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an có mặt tại biệt phủ của "bà trùm thẩm mỹ" Mailisa ở TP.HCM- Ảnh 1.

Hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an có mặt tại biệt phủ của "bà trùm thẩm mỹ" Mailisa ở TP.HCM- Ảnh 2.

Hình ảnh ghi nhận phía bên ngoài biệt phủ

Thẩm mỹ viện Mailisa được biết đến rộng rãi với các dịch vụ chăm sóc da, điều trị nám, tàn nhang và phun xăm thẩm mỹ, Mailisa từng là một trong những thương hiệu thẩm mỹ có lượng khách hàng lớn tại Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thẩm mỹ viện vướng nhiều sai phạm trong hoạt động hành nghề, bao gồm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép và quảng cáo dịch vụ vượt phạm vi được cấp phép.

Tháng 1/2024, Sở Y tế TPHCM đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Mailisa số tiền 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 18 tháng đối với lĩnh vực chăm sóc da. Sau đó, cơ sở đã tạm ngưng hoạt động để khắc phục và hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Với quy mô đầu tư lớn và thương hiệu từng có sức ảnh hưởng mạnh trong ngành làm đẹp, trường hợp của Mailisa là một ví dụ điển hình về yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động thẩm mỹ, bảo đảm tuân thủ quy định y tế và quyền lợi của khách hàng.

Ngày 25/4/2023, Sở Y tế Bình Dương cũ cũng đã từng ra văn bản xử phạt Công ty TNHH MTV Mailisa cũng với hành vi sử dụng thiết bị can thiệp vào cơ thể người (chiếu tia) làm thay đổi màu sắc da ở một cơ sở trên địa bàn.

Theo Minh Tuệ

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh tượng tại nhà riêng của Mailisa và Hoàng Kim Khánh ngay lúc này

Cảnh tượng tại nhà riêng của Mailisa và Hoàng Kim Khánh ngay lúc này Nổi bật

Bắt Phạm Đức Phương khi đang ở trung tâm thương mại

Bắt Phạm Đức Phương khi đang ở trung tâm thương mại Nổi bật

Ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

16:38 , 13/11/2025
Bà Phùng Thị Hồng Hà làm Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội

Bà Phùng Thị Hồng Hà làm Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội

16:26 , 13/11/2025
395 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

395 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

16:04 , 13/11/2025
Công an thu giữ nhiều tài liệu từ khám xét Thẩm mỹ viện Mailisa TPHCM

Công an thu giữ nhiều tài liệu từ khám xét Thẩm mỹ viện Mailisa TPHCM

16:00 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên