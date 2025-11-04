Hơn 1200 người tham dự sự kiện Khai trương Sales Gallery A&T Saigon Riverside

Hàng ngàn khách hàng đã đến tham quan trải nghiệm căn hộ mẫu dự án A&T Saigon Riverside vào sự kiện khai trương

Sales Gallery A&T Saigon Riverside được kiến tạo như một phiên bản mô phỏng tầng 40 của khu căn hộ. Lấy cảm hứng từ triết lý "The Flagship Massing", công trình được thiết kế với cấu trúc uốn lượn mang tính nghệ thuật, kết hợp hình khối rõ ràng, vật liệu hiện đại cùng mảng kính lớn và ban công mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và gió trời. Mỗi chi tiết tại đây đều phản ánh tầm nhìn của A&T Group trong việc kiến tạo một không gian sống tinh tế, hiện đại và đậm dấu ấn cảm xúc – nơi khách hàng có thể cảm nhận trọn vẹn "hơi thở" của tương lai tại A&T Saigon Riverside ngay từ những bước chân đầu tiên.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nghiêm Xuân Thủy – Phó Tổng giám đốc A&T Thuận An, đại diện chủ đầu tư chia sẻ: "Nhà điều hành không chỉ là nơi giới thiệu dự án, mà còn là tuyên ngôn cho triết lý phát triển của A&T Group. Chúng tôi mong muốn tạo nên những công trình không chỉ đẹp về thẩm mỹ mà còn chạm đến cảm xúc, mang lại giá trị sống thực cho cộng đồng cư dân. A&T Saigon Riverside chính là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn đó."

Đại diện chủ đầu tư A&T Group, Đơn vị Phát triển Dự án DXMD Vietnam cùng các Đơn vị phân phối chính thức cắt băng khai trương nhà mẫu căn hộ A&T Saigon Riverside.

A&T Saigon Riverside sở hữu vị trí ngay mặt tiền đường ven sông Sài Gòn – một trong những quỹ đất ven sông hiếm hoi còn lại của thành phố – mang đến lợi thế kép giữa giá trị sinh thái và giá trị đầu tư bền vững. Đây không chỉ là nơi an cư lý tưởng với không gian sống chan hòa thiên nhiên, mà còn là tâm điểm kết nối mới, mở ra tiềm năng tăng trưởng vượt trội trong tương lai.

Tại sự kiện, chủ đầu tư A&T Group và đơn vị phát triển dự án DXMD Vietnam còn dành tặng hàng loạt phần quà giá trị cho khách hàng tham dự. Những khoảnh khắc rút thăm may mắn và tiếng reo hò lan tỏa khiến không khí sự kiện trở nên sôi động và đầy cảm xúc. Sự kiện khai trương Sales Gallery A&T Saigon Riverside còn đánh dấu bước khởi đầu quan trọng, khẳng định tầm nhìn dài hạn, uy tín và sự chuẩn bị chỉn chu của A&T Group trước khi chính thức ra mắt sản phẩm tới thị trường.

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện, khu căn hộ mẫu A&T Saigon Riverside cũng chính thức ra mắt, thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách hàng và nhà đầu tư.

Hình ảnh căn hộ mẫu 2PN của khu căn hộ A&T Saigon Riverside

Căn hộ mẫu 2 phòng ngủ được thiết kế cho những cư dân trẻ yêu thích phong cách hiện đại và tối giản, với không gian mở kết nối phòng khách, bếp và bàn ăn, tạo cảm giác liền mạch và thoáng đãng. Gam màu trung tính, đường nét tinh gọn cùng hệ cửa kính lớn giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn hướng sông, mang lại cảm giác thư thái giữa không gian sống xanh mát. Hai phòng ngủ được bố trí thông minh, đảm bảo riêng tư và tiện nghi cho mọi thành viên.

Căn hộ mẫu 3 phòng ngủ lại mang đậm dấu ấn sang trọng và tinh tế, dành cho những chủ nhân đề cao trải nghiệm sống cân bằng. Không gian sử dụng tông màu ấm, kết hợp hài hòa giữa gỗ, đá và kim loại ánh đồng, tạo nên vẻ đẹp đẳng cấp nhưng gần gũi. Với diện tích rộng rãi, thiết kế tối ưu công năng và không gian riêng tư, đây cũng là lựa chọn hoàn hảo cho gia đình đa thế hệ, nơi mọi thành viên đều có thể tận hưởng sự tiện nghi và gắn kết trong cùng một tổ ấm.

Căn 3PN tại A&T Saigon Riverside là lựa chọn hoàn hảo cho gia đình đa thế hệ

Phòng khách mở rộng tầm nhìn với hệ cửa kính 2 lớp hướng sông, kết nối ban công lớn – nơi lý tưởng để ngắm bình minh hay thư giãn buổi chiều. Phòng ngủ chính có phòng tắm riêng mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng tại gia. Mỗi chi tiết trong căn hộ đều được chăm chút tỉ mỉ, thể hiện tinh thần "resort-style living" mà A&T Saigon Riverside hướng tới – nơi mỗi ngày trở về đều là một trải nghiệm tận hưởng.

Chia sẻ thêm tại sự kiện, Ông Nguyễn Ngọc Tiển - Phó tổng giám đốc khối Kinh doanh và Tiếp thị DXMD Vietnam - Đơn vị Phát triển Dự án cho biết: "Điểm khác biệt của A&T Saigon Riverside không chỉ đến từ vị trí, mà còn nằm ở tư duy phát triển bền vững và tính thẩm mỹ trong từng đường nét kiến trúc.Mỗi chi tiết trong dự án, từ thiết kế cảnh quan đến tiêu chuẩn bàn giao căn hộ, đều được đầu tư chỉn chu để mang đến giá trị sống thực – trải nghiệm xứng tầm cho cộng đồng cư dân tương lai. Việc khai trương Sales Gallery hôm nay là bước khởi đầu cho hành trình hiện thực hóa một khu căn hộ được chuẩn bị bài bản, minh bạch và mang tầm nhìn dài hạn."

Trong chương trình, chủ đầu tư giới thiệu chính sách bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng: chỉ cần thanh toán 10% để ký hợp đồng mua bán, tiến độ linh hoạt chỉ từ 1% mỗi tháng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, ân hạn nợ gốc lên đến 60 tháng cùng ưu đãi chiết khấu hấp dẫn lên đến 6%. Các chính sách này được triển khai với sự đồng hành của nhiều ngân hàng uy tín như Vietcombank, VietinBank, BIDV, ACB, MB Bank, TPBank và Public Bank, mang đến cơ hội sở hữu căn hộ ven sông dễ dàng hơn và giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả tài chính.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dần phục hồi và hướng đến giá trị thực, sự kiện khai trương sales gallery dự án A&T Saigon Riverside được xem là bước khởi đầu cho hành trình kiến tạo một cộng đồng sống ven sông chuẩn mực tại khu Đông Bắc TP.HCM. Với mức giá chỉ từ 52 triệu đồng/m², A&T Saigon Riverside thực sự là lựa chọn mở ra cơ hội an cư – đầu tư hiếm có cho khách hàng ngay từ giai đoạn đầu ra mắt.