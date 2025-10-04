Hơn 15 triệu cổ phiếu bất ngờ "nhận án" ngừng giao dịch, thị giá lập tức giảm sàn sau 3 phiên kịch trần liên tiếp

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố quyết định đưa cổ phiếu VMD - Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex vào trường hợp chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch. HOSE cho biết nguyên nhân do đến hết ngày 02/10/2025, doanh nghiệp chưa thực hiện công bố thông tin biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo, tương ứng đã quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó, cổ phiếu VMD bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/9/2025. Nguyên nhân là vì tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên năm 2025 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, VMD cũng vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) ra quyết định đưa vào diện kiểm soát từ ngày 08/10/2025, do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã soát xét hơn 30 ngày so với quy định.

Trên thị trường, cổ phiếu VMD giảm kịch sàn trong phiên 3/10, thị giá rơi xuống 19.300 đồng/cp. Trước đó, mã này vừa có chuỗi tăng trần 3 phiên liên tiếp, tương ứng mức tăng 22% chỉ sau vài phiên. Thông tin tiêu cực đã ngay lập tức kích hoạt đà bán tháo tại VMD.﻿

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp khó khăn sau biến cố lãnh đạo thượng tầng. Cuối tháng 7, Vimedimex đã xin cơ quan quản lý cho tạm hoãn công bố báo cáo bán niên 2025 trong 3 tháng, với lý do bất khả kháng.

Liên quan, vừa qua hệ sinh thái Vimedimex bất ngờ bước chân vào cuộc thành lập pháp nhân hoặc tổ chức liên quan tới tài sản số trong nước. Cụ thể, Công ty cổ phần Kinh Doanh Tiền Mã Hóa Và Tài Sản Mã Hóa Vimexchange được thành lập vào tháng 6/2025 với vốn điều lệ là 10.000 tỷ. Đây là công ty tài sản mã hóa đầu tiên ở Việt Nam đạt tới mức vốn điều lệ này. Trong đó, Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex góp 5.000 tỷ đồng để sở hữu 50% vốn. Cùng với đó, Chứng khoán Hòa Bình – một công ty trong hệ sinh thái Vimedimex – góp 200 tỷ và sở hữu 2% vốn Vimexchange.