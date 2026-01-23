Hơn 30 hành khách bị máy bay "bỏ quên" ở cầu thang bộ, ngơ ngác nhìn chuyến bay cất cánh mà không hay biết

Sự việc dở khóc dở cười này diễn ra vào sáng thứ Hai (19/1/2026) trên chuyến bay mang số hiệu LS879 của hãng hàng không Jet2, khởi hành từ Manchester đi Alicante. Theo lịch trình, máy bay sẽ cất cánh vào lúc 7 giờ sáng cho hành trình kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ đến vùng đất đầy nắng của Tây Ban Nha. Mọi chuyện tưởng chừng như suôn sẻ khi các hành khách đã có mặt tại sân bay đúng giờ, hoàn tất thủ tục kiểm tra an ninh và thậm chí đã xuất trình thẻ lên máy bay tại cửa khởi hành.

Tuy nhiên, kỳ nghỉ trong mơ của nhóm hành khách này đã nhanh chóng biến thành "cơn ác mộng" chỉ vì một ngã rẽ định mệnh. Thay vì đi qua ống lồng (cầu dẫn) để lên thẳng máy bay Airbus A321, một nhóm khoảng hơn 30 người đã rẽ nhầm xuống một cầu thang bộ gần đó. Matt, một hành khách đến từ Denton có mặt trong nhóm này, chia sẻ rằng do "tâm lý đám đông", khi thấy người đi trước rẽ xuống cầu thang, tất cả những người phía sau cũng nối đuôi đi theo mà không hề nghi ngờ gì.

Hậu quả là cả nhóm bị mắc kẹt trong một khu vực cầu thang cụt, giống như một không gian kín với các cửa bị khóa. Họ đã kiên nhẫn đứng chờ ở đó suốt 40 phút đồng hồ. Matt cho biết ban đầu mọi người vẫn rất bình tĩnh vì nghĩ rằng mình đang đợi xe buýt trung chuyển ra máy bay hoặc chờ nhân viên đến mở cửa. Không ai nghĩ rằng mình đang bị bỏ lại phía sau.

Sự thật chỉ vỡ lở khi một nhân viên sân bay hớt hải chạy tới và thông báo rằng chuyến bay LS879 đã cất cánh, bỏ lại toàn bộ số khách đang đứng ngơ ngác ở cầu thang. Matt và những người cùng cảnh ngộ đã vô cùng sốc và phẫn nộ. Ông mô tả cảm giác lúc đó "như bị nhốt trong lồng" và không thể tin nổi vào tai mình. Điều khiến các hành khách bức xúc nhất là quy trình kiểm đếm số lượng người trên máy bay. Chiếc máy bay đã cất cánh khi thiếu tới hơn 30 người - một con số không hề nhỏ, nhưng dường như cả phi hành đoàn lẫn thuyền trưởng đều không phát hiện ra sự thiếu hụt bất thường này trước khi đóng cửa khoang.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện hãng hàng không Jet2 đã lên tiếng xác nhận sự cố và gửi lời xin lỗi đến các "thượng đế" bị bỏ rơi. Hãng cho biết đang phối hợp khẩn cấp với sân bay Manchester để điều tra nguyên nhân vì sao lại có sự nhầm lẫn tai hại trong luồng di chuyển và quy trình kiểm soát này.

Để khắc phục hậu quả, Jet2 đã sắp xếp các chuyến bay thay thế khác để đưa nhóm hành khách này đến Alicante ngay trong ngày. Ngoài ra, trong thời gian chờ đợi chuyến bay mới, mỗi hành khách được hãng "đền bù" một voucher trị giá 10 bảng Anh (khoảng hơn 300.000 VNĐ) để ăn uống. Dù sự cố đã được giải quyết, nhưng trải nghiệm "bị bỏ quên" tại sân bay chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với những hành khách kém may mắn này trong chuyến du lịch đầu năm 2026.