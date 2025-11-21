Hơn 300 tỉ đồng giải phóng mặt bằng làm cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành qua Đồng Nai

Ngày 21-11, theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, đến nay cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 153 thửa đất với tổng diện tích hơn 58 ha thuộc Dự án đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 314 tỉ đồng.

Bàn giao mặt bằng

Dự án đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có tổng chiều dài tuyến gần 60 km, trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai khoảng 7 km.

Mục tiêu của dự án là kết nối vùng Đông Nam Bộ, tạo động lực phát triển cho các địa phương, mở ra không gian phát triển mới. Đồng thời, khi Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành hoàn thành, 2 tuyến cao tốc này sẽ tạo thành trục giao thông kết nối với khu vực Tây Nguyên, tạo liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của các địa phương trong khu vực và cả nước.

Thực hiện dự án, tỉnh Đồng Nai phải thực hiện thu hồi 272 thửa đất với tổng diện tích hơn 74 ha trên địa bàn phường Chơn Thành và xã Nha Bích. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Chơn Thành thực hiện.

Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Chơn Thành phối hợp với cơ quan chức năng và các địa phương đã hoàn thành công tác thông báo thu hồi đất, đo đạc, kiểm kê, kiểm đếm.