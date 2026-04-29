Hơn 36.500 căn nhà ở xã hội được xây trong 4 tháng đầu năm

Theo Ngọc Vy/VTC News | 29-04-2026 - 13:40 PM | Bất động sản

Theo Bộ Xây dựng, trong 4 tháng đầu năm, thêm 40 dự án nhà ở xã hội đã được khởi công xây dựng với quy mô 36.590 căn.

Bộ Xây dựng vừa có công điện về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội năm 2026. Trong năm 2026, cả nước phải hoàn thành hơn 158.700 căn nhà ở xã hội. Sau 4 tháng đầu năm, đã khởi công xây dựng thêm 40 dự án với quy mô 36.590 căn, lũy kế khởi công xây dựng là 226 dự án với quy mô 228.725 căn (đạt 144% so với chỉ tiêu được giao); đã hoàn thành 5.426 căn; 25 địa phương đã khởi công đủ và vượt so với chỉ tiêu được giao năm 2026.

Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, một số địa phương vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển nhà ở xã hội, chưa bố trí ngân sách thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư hạ tầng để có quỹ đất sạch.

Một số địa phương đã dành quỹ đất đủ về số lượng, nhưng "chất lượng" còn chưa đảm bảo: quy hoạch, bố trí ở những nơi xa trung tâm, thiếu kết nối về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Việc giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án nhà ở xã hội tại một số địa phương còn chậm, chưa đảm bảo thực hiện theo “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”.

Một số địa phương chưa khởi công đủ chỉ tiêu được giao năm 2026 hoặc đã khởi công nhưng chưa quan tâm đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện.

4 tháng đầu năm 2026, 40 dự án nhà ở xã hội đã được khởi công. (Ảnh minh hoạ).

Trước những tồn tại này, Bộ Xây dựng yêu cầu các dự án đang thi công phải có kế hoạch hoàn thành toàn bộ trong năm 2026. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để có cam kết tiến độ cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo hoàn thành trước 31/12/2026.

Đối với các dự án đang thi công, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, áp dụng công nghệ thi công hiện đại để rút ngắn tiến độ, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phấn đấu hoàn thành ngay trong năm 2026.

Đồng thời địa phương tiếp tục rà soát các dự án đã được lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn (đặc biệt là các dự án của lực lượng vũ trang nhân dân), có các điều kiện thi công tốt, chủ đầu tư có năng lực, kinh nghiệm...để đôn đốc, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ, cấp phép và khởi công ngay trong những tháng đầu quý II/2026, phấn đấu hoàn thành trong năm.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu địa phương chủ động, khẩn trương rà soát, bám sát diễn biến thị trường, kịp thời cập nhật và công bố thông tin giá vật liệu xây dựng (sắt, thép, cát, đá...), thiết bị công trình, nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu và chi phí đầu vào biến động mạnh do các yếu tố kinh tế - địa chính trị. Bảo đảm giá công bố sát thực tế, làm cơ sở để chủ đầu tư quản lý chi phí, kiểm soát trượt giá và nâng cao chất lượng, hiệu quả của dự án.

Bộ cũng nhấn mạnh việc thanh tra, kiểm tra đảm bảo trình tự thủ tục, mua - bán nhà ở xã hội đúng đối tượng, đủ điều kiện.

