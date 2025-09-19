Hơn 41.000 tỷ nâng cấp quốc lộ, xây cao tốc Đông - Tây tỉnh Đắk Lắk

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái cho biết, tỉnh đang đề xuất đầu tư hơn 41.000 tỷ đồng để nâng cấp Quốc lộ 29 và xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Đông - Tây nhằm kết nối hạ tầng chiến lược liên vùng sau sáp nhập.

Cụ thể, tuyến quốc lộ 29, kết nối từ Phú Yên đến trung tâm hành chính tỉnh Đắk Lắk, đã được thống nhất đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, với tổng vốn dự kiến khoảng 11.000 tỷ đồng.

Nếu được chấp thuận, dự án sẽ được khởi công từ năm 2026. Tuyến đường này được kỳ vọng trở thành trục giao thông huyết mạch, góp phần hoàn thiện hệ thống kết nối “rừng - biển” khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Phía Đông và Tây tỉnh Đắk Lắk nối với nhau bằng quốc lộ 29.

Song song với đó, Đắk Lắk cũng đang xúc tiến Dự án đường bộ cao tốc Đông - Tây, giai đoạn 1 (đoạn từ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến quốc lộ 14 - đường Hồ Chí Minh), với chiều dài khoảng 122km, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17,5m. Dự kiến, tuyến cao tốc này sẽ được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng 3 phương án tài chính để thực hiện dự án cao tốc Đông - Tây. Sau khi xem xét các yếu tố về hiệu quả đầu tư và khả năng huy động nguồn lực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thống nhất chọn phương án nhà nước sẽ đảm bảo 60% vốn và nhà đầu tư chiếm 40%.

Hiện UBND tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ, báo cáo các bộ, ngành liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nếu được chấp thuận, tỉnh sẽ phối hợp với nhà đầu tư triển khai các thủ tục tiếp theo.

Trước đó, Tiền Phong phản ánh quốc lộ 29 hiện nay được nâng cấp từ các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ cũ của Phú Yên và Đắk Lắk (trước khi sáp nhập), theo các quyết định của Bộ Giao thông vận tải trong các năm 2011, 2014 và 2015. Tuyến đường này có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển giao thông khu vực, là trục kết nối các tuyến cao tốc Bắc - Nam và các cảng cạn nằm trên hành lang vận tải quốc gia.

Tuy nhiên, hiện tuyến quốc lộ 29 chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải gia tăng, đặc biệt là sau khi sáp nhập tỉnh. Ngoài đoạn tuyến từ Km186+126 đến Km226+000 đã hoàn thành, phần lớn các đoạn còn lại có mặt đường hẹp, kết cấu kỹ thuật yếu, xuống cấp, chủ yếu là mặt đường bê tông nhựa đã hư hỏng, ảnh hưởng lớn đến lưu thông và an toàn giao thông.

Lưu lượng phương tiện, đặc biệt là từ khu vực phía Đông (Phú Yên cũ) đến trung tâm hành chính Đắk Lắk mới, ngày càng tăng mạnh. Việc nâng cấp Quốc lộ 29 kết hợp đầu tư tuyến cao tốc Đông - Tây được kỳ vọng sẽ tạo đột phá về hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và thu hút đầu tư cho toàn vùng.