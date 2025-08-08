Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hơn 4,6 triệu người dân ở Hải Phòng đón tin vui

08-08-2025 - 08:00 AM | Bất động sản

Dự kiến trong giai đoạn 2025 - 2030, thành phố Hải Phòng sẽ chủ trì triển khai 73 dự án, công trình và phối hợp thực hiện thêm 13 dự án khác.

Hơn 4,6 triệu người dân ở Hải Phòng đón tin vui- Ảnh 1.

Vừa qua, tại Hải Phòng, Dự thảo lần 5 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được công bố để lấy ý kiến đóng góp.

Dự thảo có nêu nhiều nội dung quan trọng. Đáng chú ý, tại phần các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 có nêu, Hải Phòng sẽ huy động các nguồn lực, nhất là nguồn nội lực đầu tư hệ thống hạ tầng trọng điểm của thành phố. Địa phương sẽ ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp, dịch vụ sau cảng, đô thị, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cụ thể, trong giai đoạn này, thành phố dự kiến sẽ chủ trì triển khai 73 dự án, công trình và phối hợp thực hiện 13 dự án khác.

(Lưu ý: Nhiều dự án hiện vẫn sử dụng tên đơn vị hành chính cũ).

Trong số 73 dự án, công trình thành phố sẽ chủ trì triển khai, có 20 dự án nổi bật gồm:

STTTên dự án
1

Dự án hoàn thiện tuyến đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 (đoạn từ đường Bùi Viện, quận Kiến An đến Quốc lộ 10 huyện Vĩnh Bảo)

2

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cầu Rào 3 từ đường Bùi Viện đến đường bộ ven biển

3

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Máy Chai đến hồ Thiên Nga, đường Lê Quang Đạo và đường Lê Hồng Phong

4

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 2 (đoạn từ Quốc lộ 10 đến đường Nguyễn Trường Tộ và đoạn qua khu công nghiệp VSIP)

5

Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng

6

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường ven biển đến đường sau cảng Nam Đồ Sơn

7

Dự án hoàn thiện tuyến Vành đai 3 và mở rộng Quốc lộ 10 từ ĐT.362, huyện An Lão đến ĐH.25 huyện Tiên Lãng

8

Dự án đầu tư xây dựng đường nối ĐT.354 đến đường cao tốc ven biển Ninh Bình - Hải Phòng trên địa bàn huyện Tiên Lãng

9

Dự án đầu tư xây dựng trục đô thị động lực kết nối thành phố Hải Dương (cũ) với thành phố Hải Phòng

10

Dự án xây dựng trục kết nối thành phố Hải Dương (cũ) với trung tâm hành chính thành phố Hải Phòng

11

Dự án xây dựng đường kết nối Quốc lộ 37 (kết nối thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương cũ) với đường ven sông thành phố Đông Triều cũ (tỉnh Quảng Ninh)

12

Dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Hải Dương với sân bay Gia Bình

13

Dự án xây dựng đường gom phía Bắc đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa phận huyện Cẩm Giàng đến cầu vượt Đồng Niên, thành phố Hải Dương (cũ)

14

Dự án xây dựng cầu Bùi Thị Xuân và đường dẫn

15

Dự án đầu tư hoàn thiện dự án đường Vành đai 1 thành phố Hải Dương

16

Dự án tuyến đường trục Bắc Nam của thành phố Hải Phòng, kết nối từ khu vực Côn Sơn – Kiếp Bạc đến Đền Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và kết nối với đường ven biển

17

Dự án tuyến đường nối đường trục Đông Tây của tỉnh Hải Dương cũ với Quốc lộ 10

18

Dự án đường tốc độ cao Hải Dương - Hải Phòng

19

Dự án Khu đô thị theo mô hình TOD khu vực ga Gia Lộc, huyện Gia Lộc

20

Khu liên hợp văn hóa thể thao thành phố

Trong 13 dự án, công trình thành phố phối hợp thực hiện, có 10 dự án nổi bật gồm:

STTTên dự án
1

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

2

Hoàn thành Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng tại huyện Tiên Lãng (cũ)

3

Các dự án nhà ga hành khách T2, nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi

4

Các dự án xây dựng các bến còn lại của cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện

5

Dự án đầu tư xây dựng đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân

6

Dự án đầu tư xây dựng cầu Bình Km77+900/QL.37

7

Dự án nâng cấp Quốc lộ 17B, đoạn Km17+835 - Km28+890 (Ngũ Phúc đến Tam Kỳ)

8

Dự án đầu tư xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội

9

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển

10

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.

Từ ngày 1/7/2025, sau hợp nhất - thành phố Hải Phòng mới có diện tích gần 3.200 km2, dân số hơn 4,6 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước. Việc đầu tư đồng bộ vào hạ tầng giao thông và công nghiệp đã góp phần quan trọng trong việc kiến tạo môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn.

Toàn thành phố hiện có 1.730 dự án đầu tư nước ngoài đến từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký gần 50 tỷ USD; riêng 6 tháng đầu năm nay thu hút hơn 1,5 tỷ USD.

