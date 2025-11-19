Hơn 9 ha chưa bàn giao, trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết kéo dài tiến độ
Trạm dừng nghỉ Km205+092 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dự kiến khai thác đầu 1-2026, trong khi trạm Km144+560 vẫn giậm chân
- 19-11-2025Quá khủng: Cửa ngõ Hà Nội sắp có “siêu đô thị” hơn 3.300 ha kết nối sân bay 5 sao hàng đầu thế giới đầu tiên tại miền Bắc, dự kiến đón 230.000 người dân về ở
- 19-11-2025Hải Phòng đón tin vui: Sẽ khởi công KCN sân bay Tiên Lãng (khu B) quy mô gần 190 ha vào dịp 19/12 tới
- 19-11-2025Tập đoàn T&T của bầu Hiển đề xuất làm tuyến đường cao tốc dài hơn 81 km nối đô thị Cà Mau - Bạc Liêu và kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM – Tiền Giang – Sóc Trăng
Ngày 18-11, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết trạm dừng nghỉ tại Km 144+560 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết mới được bàn giao 1,67/10,86 ha, đạt 15,39% mặt bằng. Còn lại hơn 9 ha chưa được bàn giao mặt bằng để thi công, dẫn đến chậm tiến độ trạm dừng nghỉ này.
Các vướng mắc xuất phát từ khiếu kiện, tranh chấp quyền sử dụng đất giữa người dân và doanh nghiệp khiến việc bàn giao không thể đồng loạt.
Trước tình hình này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các bên liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục bàn giao đất cho trạm dừng nghỉ tại Km 144+560.
Trong đó, yêu cầu các cơ quan tố tụng cũng đang hỗ trợ giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện để sớm bàn giao mặt bằng của dự án.
Tại trạm dừng nghỉ tại Km 205+092 của tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tiến độ đạt khoảng 70%.
Ban Quản lý Dự án 7 cho biết sẽ sớm hoàn thiện các hạng mục như bãi đỗ, nhà vệ sinh, cây xăng, trạm sạc điện… để đưa trạm dừng nghỉ này vào hoạt động khai thác vận hành đầu tháng 1-2026. Trạm dừng nghỉ này sẽ phục vụ người dân đi đường cao tốc dịp Tết Nguyên đán.
Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết dài hơn 100 km qua tỉnh Bình Thuận (cũ) được thông xe từ tháng 5-2023. Theo quy hoạch, tuyến này sẽ có hai trạm dừng nghỉ: Km 144+560 (xã Tuy Phong) và Km 205+092 (xã Hàm Thuận Bắc).
Người Lao Động