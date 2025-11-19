Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 9 ha chưa bàn giao, trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết kéo dài tiến độ

19-11-2025 - 14:55 PM | Bất động sản

Trạm dừng nghỉ Km205+092 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dự kiến khai thác đầu 1-2026, trong khi trạm Km144+560 vẫn giậm chân

Ngày 18-11, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết trạm dừng nghỉ tại Km 144+560 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết mới được bàn giao 1,67/10,86 ha, đạt 15,39% mặt bằng. Còn lại hơn 9 ha chưa được bàn giao mặt bằng để thi công, dẫn đến chậm tiến độ trạm dừng nghỉ này.

Các vướng mắc xuất phát từ khiếu kiện, tranh chấp quyền sử dụng đất giữa người dân và doanh nghiệp khiến việc bàn giao không thể đồng loạt.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các bên liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục bàn giao đất cho trạm dừng nghỉ tại Km 144+560.

Hơn 9 ha chưa bàn giao, trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết kéo dài tiến độ- Ảnh 1.

Thi công Trạm dừng nghỉ Km205+092 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Trong đó, yêu cầu các cơ quan tố tụng cũng đang hỗ trợ giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện để sớm bàn giao mặt bằng của dự án.

Tại trạm dừng nghỉ tại Km 205+092 của tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tiến độ đạt khoảng 70%.

Ban Quản lý Dự án 7 cho biết sẽ sớm hoàn thiện các hạng mục như bãi đỗ, nhà vệ sinh, cây xăng, trạm sạc điện… để đưa trạm dừng nghỉ này vào hoạt động khai thác vận hành đầu tháng 1-2026. Trạm dừng nghỉ này sẽ phục vụ người dân đi đường cao tốc dịp Tết Nguyên đán.

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết dài hơn 100 km qua tỉnh Bình Thuận (cũ) được thông xe từ tháng 5-2023. Theo quy hoạch, tuyến này sẽ có hai trạm dừng nghỉ: Km 144+560 (xã Tuy Phong) và Km 205+092 (xã Hàm Thuận Bắc).

Theo Châu Tỉnh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập đoàn T&T của bầu Hiển đề xuất làm tuyến đường cao tốc dài hơn 81 km nối đô thị Cà Mau - Bạc Liêu và kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM – Tiền Giang – Sóc Trăng

Tập đoàn T&T của bầu Hiển đề xuất làm tuyến đường cao tốc dài hơn 81 km nối đô thị Cà Mau - Bạc Liêu và kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM – Tiền Giang – Sóc Trăng Nổi bật

Tàu điện, hàng không và những pha ‘chơi lớn’ của Vingroup, Sun Group để kết nối dự án tỷ USD

Tàu điện, hàng không và những pha ‘chơi lớn’ của Vingroup, Sun Group để kết nối dự án tỷ USD Nổi bật

Giá bất động sản quanh Metro số 1 có nơi tăng tới 200%

Giá bất động sản quanh Metro số 1 có nơi tăng tới 200%

14:48 , 19/11/2025
Hải Phòng đón tin vui: Sẽ khởi công KCN sân bay Tiên Lãng (khu B) quy mô gần 190 ha vào dịp 19/12 tới

Hải Phòng đón tin vui: Sẽ khởi công KCN sân bay Tiên Lãng (khu B) quy mô gần 190 ha vào dịp 19/12 tới

14:27 , 19/11/2025
Mở bán tòa căn hộ A1 - Tháp trung tâm đẹp nhất dự án Tecco Elite City Thái Nguyên

Mở bán tòa căn hộ A1 - Tháp trung tâm đẹp nhất dự án Tecco Elite City Thái Nguyên

13:30 , 19/11/2025
Bản hòa ca của tiện ích và phong cách sống thời thượng tại Aria Bay

Bản hòa ca của tiện ích và phong cách sống thời thượng tại Aria Bay

13:30 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên