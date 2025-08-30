Hơn 94.309 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong phần còn lại của năm 2025, "đỉnh nợ' 18.000 tỷ đang dồn vào Vincom Retail, Becamex IDC, Novaland...

Theo báo cáo tuần (18/8 - 22/8) của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), hoạt động huy động vốn và tình hình tài chính của các doanh nghiệp địa ốc cho thấy sự khác biệt rõ rệt. Dòng vốn trên thị trường có xu hướng tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính ổn định.

Điểm nhấn trên thị trường trong tháng 8 là đợt phát hành của CTCP Vinhomes. Cụ thể, vào ngày 15/08/2025, doanh nghiệp này đã hoàn tất việc phát hành lô trái phiếu mã VHM12502 với tổng giá trị 7.000 tỷ đồng thông qua hình thức riêng lẻ.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm và lãi suất được ấn định ở mức 11%/năm. Quy mô của đợt phát hành cho thấy khả năng tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp trong bối cảnh hiện tại.

Ở chiều ngược lại, phụ lục công bố thông tin bất thường của VBMA ghi nhận một số doanh nghiệp bất động sản chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nợ đúng hạn.

CT TNHH Saigon Glory , chủ đầu tư dự án "đất vàng" The Spirit of Saigon (Quận 1, TP.HCM) và là một pháp nhân trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, tiếp tục thông báo chậm thanh toán 2,21 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu SGL-2020.04. Đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng số 10.000 tỷ đồng trái phiếu mà Saigon Glory đã huy động cho dự án này.

CT TNHH Bất động sản Gia Phú cũng gây chú ý khi không thể thanh toán một khoản nợ bao gồm 125 tỷ đồng tiền gốc và 29 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu GPRCH2123001.

Những diễn biến trên cho thấy sự phân hóa sâu sắc trong khả năng huy động và thực hiện nghĩa vụ nợ của các doanh nghiệp trong ngành. Áp lực này càng trở nên rõ nét khi nhìn vào bức tranh đáo hạn trái phiếu trong những tháng cuối năm.

Theo báo cáo của VBMA, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn trong phần còn lại của năm 2025 là 94.309 tỷ đồng. Trong đó, riêng nhóm Bất động sản chiếm tới 51,3%, tương đương 48.405 tỷ đồng.

Sức ép trả nợ không dàn đều mà tập trung vào một số thời điểm nhất định. Cụ thể, chỉ riêng trong tháng 8/2025, giá trị trái phiếu BĐS đáo hạn đã lên tới gần 18.000 tỷ đồng, là mức cao nhất trong năm.

Áp lực trả nợ dồn dập vào tuần cuối cùng của tháng (25/8 - 31/8) với hàng loạt tên tuổi lớn như Vincom Retail (2.000 tỷ đồng), Becamex IDC (2.000 tỷ đồng), Tập đoàn Vingroup (692 tỷ đồng), Hải Phát Invest (500 tỷ đồng), và Novaland (245 tỷ đồng).

Ngoài ra, còn có các lô trái phiếu của 03 công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là CTCP Đầu tư Quang Thuận (5.800 tỷ đồng), CT TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc (3.200 tỷ đồng) và CTCP Dịch vụ Thương mại TP.HCM (Setra Corp) (2.000 tỷ đồng).

Một đỉnh nợ khác sẽ rơi vào tháng 12/2025 với khoảng 13.000 tỷ đồng . Đây sẽ là một thách thức rất lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có kế hoạch tài chính vững chắc để vượt qua giai đoạn cao điểm trả nợ sắp tới.