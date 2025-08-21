Novaland thanh toán gốc, lãi cho lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu Novaland.Bond.2019.

Cụ thể, ngày 11/8/2025 Novaland đã chi hơn 861,2 tỷ đồng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn vào ngày 28/6/2025 trước đó. Bao gồm 649,9 tỷ đồng tiền gốc và 211,3 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu Novaland.Bond.2019 gồm 13.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng, được Novaland phát hành từ ngày 28/6/2019.

Novaland chi hơn 861 tỷ đồng thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu Novaland.Bond.2019.

Trước đó trong năm 2023, Novaland đã xin điều chỉnh kỳ hạn lô trái phiếu này từ 4 năm thành 6 năm, lùi thời điểm đáo hạn đến ngày 28/6/2025.

Đồng thời, công ty điều chỉnh thanh toán lãi định kỳ 3 tháng/lần sang toàn bộ gốc và lãi sẽ được chi trả một lần duy nhất vào ngày đáo hạn hoặc thời điểm mua lại trước hạn.

Doanh nghiệp cho biết sẽ cân nhắc mua lại trái phiếu trước hạn nếu thu xếp được dòng tiền sớm hơn dự kiến từ hoạt động bán hàng hoặc các nguồn thu khác.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, Novaland chưa thể thanh toán 2.523,4 tỷ đồng gốc, lãi cho 6 lô trái phiếu.

Ngoài lô trái phiếu Novaland.Bond.2019 kể trên thì còn các lô trái phiếu có giá gốc và lãi gồm NVLH2123010 gần 1.092,5 tỷ đồng; trái phiếu mã NVLH2123013 gần 114,3 tỷ đồng; trái phiếu mã NVLH2124002 gần 285,5 tỷ đồng; trái phiếu mã NVLH2232001 gần 164,6 tỷ đồng; trái phiếu mã NVLH2232002 gần 5,5 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến việc chậm thanh toán gốc, lãi cho các lô trái phiếu nêu trên là do chưa thu xếp được nguồn tiền. Đồng thời, doanh nghiệp đang thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của các lô trái phiếu này.

Nửa đầu năm, công ty chỉ thanh toán đúng hạn tiền lãi của 2 lô trái phiếu NVL20202-03-340 hơn 18,5 tỷ đồng và NVLH2224006 hơn 14,7 tỷ đồng.

Trước đó tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, cổ đông đã thông qua phương án phát hành hơn 151,85 triệu cổ phiếu với giá phát hành 40.000 đồng/cổ phiếu, để hoán đổi cho toàn bộ dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu.

Đây là các mã trái phiếu được phát hành từ năm 2021 và 2022, thời gian đáo hạn chủ yếu trong năm 2023 - 2025, có tổng giá trị dư nợ gốc 6.074 tỷ đồng.

Về phương án chi tiết hơn, Novaland cho hay sẽ đàm phán, thương lượng với các trái chủ, thời điểm thực hiện dự kiến trong năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đây là khoản dư nợ gốc trái phiếu riêng lẻ còn tồn đọng từ năm 2023 đến nay, tuy nhiên vì tình hình kinh doanh khó khăn, áp lực trong nhiều năm qua, Novaland vẫn chưa thể thực hiện theo đúng cam kết với trái chủ.

Dự kiến khi các phương án phát hành thêm cổ phiếu được phê duyệt và triển khai thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên gần 22.700 tỷ đồng, tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 16,4%.

Theo ban lãnh đạo Novaland, trong ngắn hạn việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ gây loãng cho cổ đông hiện tại, nhưng đây là bước đi cần thiết để Novaland tái cơ cấu, giảm áp lực dòng tiền, cải thiện hệ số an toàn tài chính và đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan.



