Hôn nhân viên mãn của nữ ca sĩ sinh năm 1978, quê Đồng Nai với chồng là sếp lớn

Tình yêu nảy nở và lễ cưới năm 2012

Sinh năm 1978 tại Đồng Nai, Đoan Trang là giọng ca quen thuộc với khán giả qua nhiều ca khúc như Tóc hát, Socola, Khi ta hai mươi. Năm 2012, cô kết hôn cùng Johan Wicklund – một doanh nhân người Thụy Điển hơn cô 8 tuổi.

Lễ cưới diễn ra ấm cúng, sang trọng tại TP.HCM khép lại 8 năm quen biết và tìm hiểu. Dù khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, cả hai vẫn tìm thấy sự đồng điệu và xây dựng được mối quan hệ bền chặt. Đoan Trang từng chia sẻ, điều khiến cô yên tâm bước vào hôn nhân chính là sự chín chắn, chân thành và khả năng thấu hiểu của ông xã.

Đoan Trang và chồng Tây.

Năm 2021, vì công việc, Johan được bổ nhiệm giữ vị trí giám đốc khu vực châu Á của một tập đoàn lớn, gia đình Đoan Trang chuyển sang Singapore sinh sống. Đây là giai đoạn đánh dấu sự thay đổi lớn trong cuộc đời nữ ca sĩ.

Xa quê hương, không có người thân giúp đỡ, Đoan Trang phải tự tay lo việc nội trợ, chăm sóc con và thích nghi với cuộc sống mới. Tuy nhiên, chính quãng thời gian này giúp cô học hỏi nhiều kỹ năng, gắn kết hơn với gia đình. Bên cạnh đó, cô vẫn duy trì sự nghiệp bằng cách nhận show online hoặc bay về Việt Nam khi có dự án quan trọng.

Con gái Sol cũng nhanh chóng hòa nhập môi trường quốc tế, phát triển khả năng ngoại ngữ, trở thành niềm tự hào lớn của vợ chồng nữ ca sĩ.

Hôn nhân viên mãn, yên bình sau 13 năm gắn bó

Đến năm 2024, khi hợp đồng công tác của Johan tại Singapore kết thúc, gia đình Đoan Trang quyết định trở lại TP.HCM để ổn định lâu dài. Với nền tảng học tập quốc tế, Sol dễ dàng tiếp tục chương trình học tại Việt Nam.

Việc trở về quê hương giúp Đoan Trang thuận lợi hơn trong việc hoạt động nghệ thuật. Từ đầu năm 2025, cô thường xuyên góp mặt trong nhiều chương trình ca nhạc, khẳng định bản lĩnh và sức hút của một giọng ca lâu năm.

Gia đình hạnh phúc của nữ ca sĩ.

Trải qua hơn một thập kỷ, tổ ấm của Đoan Trang vẫn tràn ngập yêu thương. Nữ ca sĩ cho biết, bí quyết giữ lửa hôn nhân chính là sự tôn trọng, đối thoại và hỗ trợ lẫn nhau. Dù chồng là “sếp lớn, lương cao”, cô chưa từng ỷ lại, mà luôn giữ sự độc lập và niềm đam mê với âm nhạc.

Johan cũng nhiều lần khẳng định vợ là “tri kỷ của đời mình”. Anh sẵn sàng chia sẻ việc nhà, dành thời gian cho gia đình và ủng hộ vợ quay lại sân khấu. Cả hai nuôi dạy con gái trong môi trường đa văn hóa, đề cao sự nhân ái và tự lập.

"Chúng tôi cưới nhau 13 năm và con gái hiện 11 tuổi. Cả hai có cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp, an nhiên như hôm nay là nhờ cùng dung hòa, thích nghi và kỷ luật. Anh Johan và tôi khác biệt về tuổi tác, văn hóa, nghề nghiệp nhưng chung lối sống, suy nghĩ", Đoan Trang chia sẻ trên tờ Vnexpress về hôn nhân viên mãn của mình vào giữa năm 2025.

Trên mạng xã hội, cô cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống tràn ngập hạnh phúc của mình với chồng Tây và con gái và thường xuyên nhận được nhiều lời trầm trồ, chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và cư dân mạng.

Li La